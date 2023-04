Raporty największych spółek (MAMA) mogą zaważyć o dalszym kierunku giełdy w USA

Microsoft, Alphabet, Meta oraz Amazon (MAMA) będą raportować w ostatnim tygodniu kwietnia. Spółki te mają łączną kapitalizację przekraczającą 5 bilionów dolarów oraz stanowią niemal 15% całego indeksu S&P500. Z kolei w indeksie Nasdaq 100 mają wagę 30%. Dlatego publikacje te mogą wpłynąć na kierunek giełdy w USA w najbliższym czasie. Jak wynika danych i konsensusu Refinitiv analitycy spodziewają się, że zyski Microsoftu, Alphabet i Meta wzrosną średnio o 4,5% w stosunku do poprzedniego kwartału, przy czym w przypadku Mety wzrost ten wyniesie 11,8%. Natomiast w porównaniu z rokiem ubiegłym, zyski mają spaść średnio o prawie 16%, przy czym Microsoft powinien poradzić sobie najlepiej i odnotować tylko 0,5% spadek.

Warto także odnotować, że spółki prawdopodobnie przedstawią aktualizacje swoich działań związanych z AI, co jest wyraźnym trendem zauważalnym od zeszłego kwartału. Wydaje się więc, że o ile w zeszłym kwartale od dużych spółek technologicznych oczekiwano restrukturyzacji, wzrostu efektywności i poprawy wyników, tak teraz kluczowe będą zapowiedzi odnośnie potencjału wykorzystania sztucznej inteligencji w ich produktach. Przypomnijmy, że Microsoft już zintegrował technologię ChatGPT firmy OpenAI ze swoją wyszukiwarką Bing,a Google dopiero rozpoczął publiczne wydanie swojego chatbota Bard.

Akcje Microsoftu i Alphabet wzrosły do tej pory w tym roku o 19%. Apple i Amazon są w górę odpowiednio 28% i 23%. Akcje Mety zyskały prawie 77%. Przyjrzymy się teraz kluczowym wskaźnikom i oczekiwaniom:

Festiwal publikacji wyników big techów w tym tygodniu rozpocznie Microsoft i Alphabet po sesji w USA we wtorek, następnie w środę również po sesji zaraportuje Meta, a w piątek Amazon.

Jak wynika z implikowanej zmienności z rynku opcji na akcje największej zmienności inwestorzy spodziewają się w tym tygodniu na akcjach Meta Platforms. Do piątku szacowana zmienność to blisko 10%. Na drugim miejscu znalazły się Amazon z implikowaną zmiennością ceny akcji o 7,6%. Inwestorzy z rynku opcji spodziewają się, że z kolei cena akcji Alphabet do końca tygodnia może zmienić się o 6%, a Microsoftu o 4,6%.