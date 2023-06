Oczekiwania rynkowe wskazują, że można spodziewać się spadku CPI (spadają ceny żywności i energii), Jak i spadku inflacji bazowej, na którą patrzy Fed, niestety wciąż pozostaje uporczywie wysoka. Oczekuje się że CPI bazowe spadnie z 5,5% do 5,3%, jednak będzie to znacznie powyżej celu banku. Poznamy też nastroje panujące w niemieckim biznesie. Oczekuje się, że indeks nastrojów w gospodarce spadnie z -10,7 do -13,1, a wskaźnik bieżących warunków pogłębi spadek z -34,8 do -40.

Ludowy Bank Chin dał impuls do pobudzenia gospodarki, która po odejściu od polityki zero covid rozwija się z znacznie wolniejszym tempie niż oczekiwano. Wzrost gospodarczy Chin przyspieszył do 4,5% w pierwszym kwartale z 2,9% w poprzednim, ale prognostycy twierdzą, że szczyt tego ożywienia mógł już minąć. Wzrost musiałby jeszcze przyspieszyć, aby osiągnąć cel na rok wyznaczony przez rządzącą Komunistyczną Partię Chin wynoszący około 5%. Sprzedaż detaliczna w kwietniu wzrosła o 18,4% tylko dzięki niskiej bazie, a to zaledwie połowa wzrostu do 35% oczekiwanego w prognozach sektora prywatnego. Produkcja przemysłowa spadła o 0,5% w porównaniu z marcem, a wzrost inwestycji spowolnił. Eksport w maju spadł o 7,5% w porównaniu z rokiem ubiegłym po tym, jak globalny popyt konsumpcyjny został osłabiony przez podwyżki stóp procentowych przez Rezerwę Federalną i banki centralne w Europie i Azji w celu schłodzenia inflacji. Bank Chin obniżył główną stopę procentową, co może doprowadzić do obniżenia referencyjnych stóp procentowych, ponieważ druga co do wielkości gospodarka świata wykazuje coraz więcej oznak schłodzenia. To może być dobra wiadomość dla chińskich giełd.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 13.06.2023.

Giełdy w Europie maszerują na północ przed posiedzeniem Fed i EBC.

Na dwa dni przed oczekiwaną decyzją Fed o przerwie w podnoszeniu stóp procentowych, europejskie giełdy pną się w górę. Co więcej, można spodziewać się wysokiego otwarcia po tym, jak kontrakty na Dax i FTSE zyskały. Wczoraj liderem wzrostów były giełdy we Frankfurcie (0,93%) i Mediolanie (0,91%). Dax zamknął się blisko poziomu poziomu 16100 pkt., wciąż z szansą na ponowny atak na rekord.

Solidnymi wzrostami zakończył się handel za oceanem, gdzie S&P500 wyszedł z najdłuższej bessy od 1948 roku. Dow Jones zyskał 189 punktów, czyli 0,56%, co pozwoliło pokonać okrągły poziom 34 tys. pkt., S&P500 wzrósł o 0,93%. Nasdaq Composite, który radzi sobie w tym roku najlepiej, zyskał 1,53%.

W Azji powiało optymizmem.

Na rynkach azjatyckich, przewaga solidnych wzrostów w ślad za wzrostami na Wall Street. Lokomotywą napędzającą wzrost cały czas jest giełda w Japonii, gdzie Nikkei 225 ustanawia nowe historyczne szczyty. Decyzja PBoC również wpłynęła na poprawienie nastrojów. Inwestorzy wyceniaja jutrzejsza decycję FOMC, spodziewając się przerwy w podnoszeniu kosztu pieniądza. Giełda w Tokio rośnie o 1,86%, australijski S&P/ASX 200 drożeje o 0,16%, a południowokoreański KOSPI rośnie o 0,37%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (0,41%), Szanghaj (0,04%), Singapur (-0,48%), Sensex (0 50%). Indeks Asia Dow rośnie o 1,43%.

Podsumowanie sesji na GPW.

Hossa, czy pułapka na byki? Miłe złego początki, tak w skrócie można podsumować to, co działo się wczoraj na warszawskim parkiecie. Poniedziałkowa sesja przy Książęcej wypadła dość blado na tle ich odpowiedników na Starym Kontynencie. Jeszcze na 1,5 godziny przed gongiem kończącym notowania, nic nie wskazywało, że benchmarki zakończą dzień na minusie, szczególnie po tym, jak WIG i WIG20 ustanowiły 52-tygodniowe maksima. Niestety końcówka sesji to było głębokie nurkowanie, a głównymi winowajcami były banki, KGHM i JSW. Zarówno WIG, jak i WIG20 zakończyły handel w bezpośredniej bliskości minimów dziennego zakresu wahań. Jak na razie powodów do paniki nie ma, bowiem WIG20 oddalił się na bezpieczną odległość od ważnej strefy w okolicach 1950 pkt.

Z technicznego punktu widzenia, długi dolny cień, który pojawił się w ubiegłym tygodniu na tygodniowym wykresie WIG20fut, pokazuje determinację byków w obronie swoich racji. Po tym, jak WIG20fut usadowił się powyżej poziomu 2000 pkt., ambicją kupujących jest dobicie do kolejnego okrągłego poziomu usadowionego 100 pkt. wyżej. Najbliższe sesje pokażą która ze stron przepchnie racje na swoją korzyść. Końcówka tygodnia na pewno będzie emocjonująca, bo przed nami decyzje Fed, EBC i wygasanie czerwcowej serii kontraktów. Byki z pewnością będę bronić solidnych zysków wypracowanych od marca, nawet kosztem potencjalnych strat na poszczególnych akcjach.

Handlowi towarzyszył obrót, który na szerokim rynku wyniósł 1,27 mld złotych. WIG stracił 0,35%, a indeks blue chipów oddał z dorobku 0,33%. Kontrakt na WIG20 spadł o 0,92%, finiszując na poziomie 2038 pkt. W obraz rynku wpisały się wpisały się średnie i małe spółki. mWIG40 stracił 0,74%. sWIG80 zameldował się pod kreską ze stratą wynoszącą 0,22%.

Złoty nieznacznie umacnia się.

Złoty rozpoczynał tydzień od umocnienia się do większości walut rezerwowych, ale dziś pozostaje stabilny przed serią ważnych danych w następnych dniach.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,17.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,44.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 4,12.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,54.

PLNJPY – para handlowana jest po 33,80.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.