Ustawodawcy powracający do Waszyngtonu we wtorek będą musieli stawić czoła silnej presji, mającej na celu uzyskanie poparcia w sprawie limitu zadłużenia, a tym samym pokonanie opozycji zarówno z lewej, jak i prawej strony. Na razie prezydent Biden i przewodniczący izby Kevin McCarthy wydają się być na dobrej drodze do uzyskania wystarczającego poparcia dwupartyjnego, aby zawiesić limit zadłużenia, ale środek ten może nadal napotkać przeszkody proceduralne, komplikując wyścig o uniknięcie niewykonania zobowiązań. Pierwszy test ustawy odbędzie się we wtorek, kiedy trafi ona do Komisji Regulaminowej Izby Reprezentantów, która pełni rolę strażnika przepisów wchodzących pod obrady. Już teraz dwóch konserwatywnych Republikanów, wchodzących w skład komisji, powiedziało, że sprzeciwiają się umowie. Komisja składa się z dziewięciu Republikanów i czterech Demokratów.

Porozumienie w sprawie pułapu zadłużenia zawiesiłoby limit pożyczek na dwa lata i ograniczyłoby wydatki rządowe w tym czasie. Obcięłoby wydatki na priorytety krajowe preferowane przez Demokratów, jednocześnie zwiększając wydatki wojskowe o około 3%. Porozumienie rozszerzyłoby również limity pomocy żywnościowej dla niektórych beneficjentów, aby zachęcić ich do znalezienia pracy i przyspieszyłoby wydawanie decyzji w sprawie nowych projektów energetycznych. Urzędnicy Białego Domu podczas świątecznego weekendu odwiedzili Demokratów w Kapitolu, aby poinformować ich o porozumieniu, podczas gdy McCarthy promował ustawę wśród konserwatystów.

Dalsze umocnienie dolara.

CMC USD Index, po dwóch dniach zatrzymania, ponownie skierował się na północ i wszystko wskazuje na to, że zakończy miesiąc na sporym plusie, w czego konsekwencji tracą metale przemysłowe. Srebro ma problemy z powrotem powyżej 23 USD za uncję, a miedź jest najtańsza od ponad sześciu miesięcy, mimo chwilowego odbicia w poprzednim tygodniu. Na wartości traci również złoto. Uncja kruszcu spadła poniżej 1940 USD i dziś rano handlowana jest po 1936 USD.

Pogorszenie nastrojów w Europie, kiedy inwestorzy z Wall Street mają wolne.

Inwestorzy nadal niechętnie spoglądają w stronę akcji, gdzie wczorajsza sesja na głównych parkietach Europy zakończyła się w czerwieni, kiedy ostateczny termin zawarcia porozumienia pomiędzy GOP i Białym Domem nieubłaganie się zbliża. Bijący rekordy Dax (-0,20%) po chwilowej przerwie powrócił do spadków. Pozostałe wiodące benchmarki notowały zmianę od -0,2% (IBEX 35) do 0,75% (FTSE100).

Za oceanem, handel był zamknięty z powodu Memorial Day, gdzie podczas ostatniej sesji poprzedniego tygodnia Dow Jones wzrósł o 329 pkt., czyli 1%, a wzrost akcji spółek AI napędzał S&P500, który zyskał 1,30% i ponownie dotarł do kluczowego oporu na poziomie 4200 pkt. Nasdaq Composite, który ucieka z rynku niedźwiedzia, również skorzystał na technologii i wzrósł drugą sesję z rzędu, tym razem o 2,19%.

Azja czeka na inwestorów z USA.

Rynki azjatyckie czekają na dalszy rozwój w sprawie realizacji zobowiązań finansowych USA. Giełdy pozostają w ciasnym zakresie, gdzie prawdopodobnie inwestorzy ze Stanów Zjednoczonych zadecydują w sprawie kierunku na głównych indeksach. Wciąż najjaśniejszym punktem w regionie jest Nikkei 225, który już wcześniej bił kolejne rekordy. Należy pamiętać, że japońskie akcje przyniosły zyski przy znacznie mniejszej zmienności niż amerykańskie akcje technologiczne. Oznacza to, że nadal powinny wyglądać atrakcyjnie dla amerykańskich inwestorów. Indeks giełdy w Tokio zyskuje 0,30%, a australijski S&P/ASX 200 tanieje o 0,11%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (-0,07%), Szanghaj (-0,04%), Singapur (0,02%), Sensex (0,03%). Indeks Asia Dow zyskuje 0,20%.

Podsumowanie sesji na GPW.

Podczas pierwszej sesji tygodnia widać było, że optymizm zgasł, a WIG20 i szeroki rynek był gotowy do pogłębienia korekty. Po dobrym otwarciu, to niedźwiedzie dyktowały warunki gry, gdzie sesja upłynęła w niskiej zmienności. Po tym, jak WIG20 jak w zeszłym tygodniu dotarł powyżej poziomu 2000 pkt., można było spodziewać takiego rozwoju sytuacji. Czy umowa pomiędzy Republikanami a Białym Domem sprawie limitu zadłużenia największej gospodarki świata, to koniec problemów byczo nastawionych graczy? Przekonamy się o tym niebawem, gdy rynki zaczną wyceniać jej wpływ na rynek obligacji. Musimy też pamiętać, że piątkowe dane o inflacji w USA nie wypadły po myśli Fed, a na czerwcowym posiedzeniu FOMC znów możemy usłyszeć jastrzębi ton. Duże znaczenie dla ryzykownych aktywów będą miały dane o kondycji amerykańskiego rynku pracy.

Jeśli, czego nie można wykluczyć, na Wall Street i na głównych giełdach Starego Kontynentu będą dominować słabe nastroje, droga na północ może być utrudniona. Psychologiczny poziom 2000 pkt. mógł być okazją do realizacji zysków, a jeśli tak, to trudno się spodziewać powrotu popytu dzień po wyprzedaży, co grozi dalszymi spadkami blue chipów.

Handlowi towarzyszył obrót, który na szerokim rynku wyniósł 540 mln złotych. WIG stracił 0,16%, a indeks blue chipów 0,81%. Kontrakt na WIG20 spadł o 0,6%, oddalając się od poziomu 2000 pkt. W trend wpisały się średnie spółki. mWIG40 stracił 0,27%, a sWIG80 wzrósł o 0,22%.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 30.05.2023.

Korekta kursu złotego wciąż pozostaje w grze.

Rajd złotego, który od dłuższego czasu wyraźnie zyskiwał, zdecydowanie osłabł, co wiąże się z możliwością odnotowania większej korekty.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,22.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,52.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 4,23.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,66.

PLNJPY – para handlowana jest po 33,20.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.