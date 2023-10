Przewodniczący Rezerwy Federalnej Jerome Powell zasugerował, że wzrost rentowności obligacji skarbowych o długim terminie wykupu może pozwolić bankowi centralnemu na przerwę w serii podwyżek stóp procentowych, o ile inflacja powoli będzie spadać. Uwagi Powella wygłoszone podczas czwartkowego przemówienia w Nowym Jorku ściśle pokrywały się z wypowiedziami jego kolegów, którzy w ostatnich dniach wskazali, że podczas następnego spotkania, w dniach 31 października – 1 listopada, utrzymają stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Dzieje się tak po części dlatego, że wzrost rentowności obligacji może spowolnić gospodarkę, skutecznie zastępując kolejną podwyżkę Fed.

Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych zbliżyła się w czwartek do 5% i utrzymała w piątek rano. Wzrost rentowności długoterminowych obligacji ma wpływ na szereg kosztów finansowania zewnętrznego, od kredytów hipotecznych i samochodowych, po zadłużenie przedsiębiorstw. Solidna aktywność gospodarcza utrudniła Fed zadeklarowanie zakończenia podwyżek stóp procentowych, jednak w jego komentarzach z aprobatą przytaczał spadek inflacji i widoczne ochłodzenie na rynku pracy. Powell nie sygnalizował całkowitego zaprzestania podwyżek stóp procentowych, jednak napływające dane muszą ulec wyraźnej zmianie, aby popchnąć Fed w tym kierunku. Pytanie na przyszłość brzmi, czy wysokie wydatki konsumenckie będą nadal zwiększać zatrudnienie i popyt gospodarczy, jak to wpłynie to na inflację?

Wyprzedaż na rynku obligacji skarbowych przyspieszyła po ostatnim posiedzeniu banku centralnego w zeszłym miesiącu, kiedy urzędnicy utrzymali stopy procentowe na stałym poziomie, zaznaczając jednak, że utrzymają je na poziomie zbliżonym do obecnego przez większą część przyszłego roku, jeśli gospodarka uniknie gwałtownego pogorszenia koniunktury.

Wyprzedaż obligacji na rynku wtórnym sprawiła, że cena 10-cio letnich obligacji USA spadła do najniższego poziomy od 16 lat.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 20.10.2023.

Cofnięcie na giełdach w Europie i USA.

Bieżący tydzień nie przyniósł rozstrzygnięcia, w którą stroną będą podążać główne parkiety Starego Kontynentu. Podróż Bidena do Izraela jak na razie nie przyniosła żadnych konkretów, a eskalacja napięć na Bliskim wschodzie niepokoi inwestorów. Wczorajsza sesja w Europie ponownie zakończyła się w spadkami wszystkich indeksów średnio od 0,33% (Dax) do 1,1% (FTSE100 i Stoxx 600 i FTSE MIB).

Na Wall Street również nie było chętnych do kupowania akcji. Dow Jones Industrial Average stracił 251 pkt., czyli 0,75%. S&P spadł o 0,85%, podczas gdy Nasdaq Composite stracił 0,96%.

W Azji spadki, ale już nie tak dynamiczne.

Giełdy w rejonie Azji i Pacyfiku tracą dziś w ślad za spadkami na Wall Street i w obawie o dalszy rozwój sytuacji na Bliskim Wschodzie. Giełda w Tokio traci 0,22%. Australijski S&P/ASX 200 tanieje o 1,13%, a południowokoreański KOSPI spada o 1,03%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (-0,52%), Szanghaj (-0,41%), Singapur (-0,10%), Sensex (-0,30%).

Podsumowanie sesji na GPW.

Po wybuchu euforii na wstępne wyniki wyborów parlamentarnych, środowa i wczorajsza sesja, jak można było przypuszczać, upłynęła w realizacji ponadprzeciętnych zysków z początku tygodnia. Prawdopodobnie oznacza to koniec optymizmu, a na parkiet przy Książęcej powróciło trzeźwe myślenie. Coraz więcej wskazuje na to, że partia rządząca otrzyma mandat do utworzenia nowego gabinetu, bez szans na jego powstanie. Oznacza to stratę cennego czasu, jednak zwycięska koalicja rozpocznie naprawę bałaganu po poprzednikach dopiero w nowym roku.

Optymizm z początku tygodnia ma szansę przełożyć się poprawę nastrojów do końca grudnia, bowiem trudno oczekiwać, że zyski z kontraktów na WIG20 nie będą bronione do czasu wygasania grudniowej serii. Niemniej, nie oznacza to jednoznacznie, że nasza giełda ma najgorsze za sobą. Wiele będzie zależeć od globalnych nastrojów i napływających danych z największych gospodarek, skutków walki z inflacją oraz tego, czy restrykcyjna polityka banków centralnych nie doprowadzi do recesji. Zarówno WIG, jak i WIG20 od samego początku zsuwały się na niższe poziomy. Poziom 2150 pkt. stał się znaczącym oporem, a cofnięcie zepchnęło WIG20 w dwa dni do pułapu 2050 pkt.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 1,19 mld zł. WIG stracił 1,87%. Indeks blue chipów oddał z dorobku 2,06%. WIG20fut spadł o 2,03%, osiągając na zamknięciu wartość 2075 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie i małe spółki. mWIG40 spadł o 1,70%. sWIG80 zamknął się ze stratą 0,77%.

Koniec skokowego umocnienia złotego? Euforia na PLN opadła.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,11.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,45.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 4,21.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,71.

PLNJPY – para handlowana jest po 35,60.



