Podróż Prezydenta Bidena do Izraela nie przyniosła jak na razie żadnych skutków. Poza kilkoma frazesami potwierdzającymi wsparcie USA, dla swojego długoletniego sojusznika w wojnie z Hamasem, niewiele wynikło z tej podróży. Szczyt z przywódcami krajów arabskich został odwołany. Jedyne co udało się ustalić to to, że Egipt, etatowy negocjator, otworzy granicę w Rafah, aby dostarczyć pomoc humanitarną do Gazy.

Eskalacja napięć na Bliskim Wschodzie uderzyła w giełdy, umocniła dolara i spowodowała wzrost rentowności obligacji. Rentowność amerykańskich 10-cio latek najpierw osiągnęła 4,9%, by dziś rano osiągnąć poziom 4,967%. Droga do poziomu 5% jest otwarta. Rentowność trzydziestoletnich papierów przekroczyła 5%.

Złoto, jako bezpieczna przystań w czasach zawirowań geopolitycznych wzrosło do 1950 USD.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 19.10.2023.

Cofnięcie na giełdach w Europie i USA.

Bieżący tydzień nie przyniósł rozstrzygnięcia, w którą stroną będą podążać główne parkiety Starego Kontynentu. Podróż Bidena do Izraela jak na razie nie przyniosła żadnych konkretów, a eskalacja napięć na Bliskim wschodzie niepokoi inwestorów. Wczorajsza sesja w Europie zakończyła się w spadkami wszystkich indeksów średnio o 1%. Najwięcej stracił FTSE 100 (1,14%). Ze stratą o ponad 1% kończyły Dax i Stoxx 600. Paryż, Mediolan i Madryt straciły od 0,82% do 0,92%.

Na Wall Street również nie było chętnych do kupowania akcji. Dow Jones Industrial Average stracił 333 pkt., czyli 0,98%. S&P spadł o 1,34%, podczas gdy Nasdaq Composite stracił 1,62%.

W Azji wyprzedaż.

Giełdy w rejonie Azji i Pacyfiku tracą dziś w ślad za spadkami na Wall Street i w obawie o dalszy rozwój sytuacji na Bliskim Wschodzie. Giełda w Tokio traci 1,64%, Australijski S&P/ASX 200 tanieje o 4,52%, a południowokoreański KOSPI spada o 1,90%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (-1,64%), Szanghaj (-1,95%), Singapur (-1,14%), Sensex (-0,57%). Indeks Asia Dow spada o 1,67%.

Podsumowanie sesji na GPW.

Po wybuchu euforii na wstępne wyniki wyborów parlamentarnych, wczorajsza sesja, jak można było przypuszczać, upłynęła w realizacji ponadprzeciętnych zysków z dwóch poprzednich notowań. Prawdopodobnie oznacza to koniec optymizmu, a na parkiet przy Książęcej powróciło trzeźwe myślenie. Wszystko wskazuje na to, że partia rządząca otrzyma mandat do utworzenia nowego gabinetu. Można oczekiwać, że zwycięska koalicja rozpocznie naprawę bałaganu po poprzednikach dopiero w nowym roku.

Wynik z dwóch ostatnich sesji ma szansę przełożyć się poprawę nastrojów do końca grudnia, bowiem trudno oczekiwać, że zyski z kontraktów na WIG20 nie będą bronione do czasu wygasania grudniowej serii. Niemniej nie oznacza to jednoznacznie, że nasza giełda ma najgorsze za sobą. Wiele będzie zależeć od globalnych nastrojów i napływających danych z największych gospodarek, skutków walki z inflacją oraz tego, czy restrykcyjna polityka banków centralnych nie doprowadzi do recesji. Zarówno WIG, jak i WIG20 od samego początku zsuwały się na niższe poziomy. Poziomu 2150 pkt. stał się znaczącym oporem, a cofnięcie zepchnęło WIG20 nieznacznie poniżej pułapu 2100 pkt.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 1,87 mld zł. WIG stracił 1,05%. Indeks blue chipów oddał z dorobku 1,12%. WIG20fut spadł o 0,89%, osiągając na zamknięciu wartość 2118 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie i małe spółki. mWIG40 spadł o 1,21%. sWIG80 zamknął się ze stratą 1,13%. Umocnienie złotego dobiegło końca? WIG20USD spadł o 2,08%..

Koniec skokowego umocnienia złotego? Euforia na PLN opadła.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,13.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,45.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 4,23.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,70.

PLNJPY – para handlowana jest po 35,40.



