Poza rozkręcającym się sezonem wyników w USA, dziś zwracamy uwagę na indeks ZEW dotyczący nastrojów w gospodarce. Oczekuje się, że nastroje w Niemczech uległy poprawie, jednak oczekiwania na poziomie -9 pokazują, że niemiecki biznes wciąż boryka się z problemami. Również dziś poznamy dane o sprzedaży detalicznej w USA. Konsensus analityków widzi spadek aktywności konsumentów i oczekuje spadku w ujęciu miesięcznym z 0,6% do 0,3%. Oczekuje się że również, że produkcja przemysłowa w USA odnotuje spadek z 0,4% do 0%.

Na dobre rozkręca się sezon wyników amerykańskich spółek. Dziś przed sesją poznamy raporty kolejnych banków: Bank of America i Goldman Sachs. Poprzeczka dla zysków ustawiona jest bardzo nisko, więc spełnienie oczekiwań rynkowych nie powinno zaskoczyć na plus, podobnie jak w piątek, gdy trzy banki nie skorzystały na lepszych od oczekiwań wynikach. Poza bankami raporty przedstawią Johnson & Johnson, Lochhead Marin i United Airlines.

Cofnięcie na giełdach w Europie i USA.

Nowy tydzień nie przyniósł rozstrzygnięcia, w którą stroną będą podążać główne parkiety Starego Kontynentu. Wczorajsza sesja w Europie zakończyła się umiarkowanymi wzrostami wszystkich wiodących benchmarków, po solidnej przecenie w piątek. Europejskie indeksy odrobiły część strat z piątku zyskując od 0,23% (Stoxx 600) do 0,59% (IBEX 35).

Na Wall Street po dwóch z rzędu sesjach spadkowych, wczoraj uwidocznił się popyt. Dow Jones Industrial Average zyskał 314 pkt., czyli 0,93%. S&P wzrósł o 1,06%, podczas gdy Nasdaq Composite zyskał 1,20%, co pozwoliło wymazać piątkową przecenę.

W Azji odrabianie strat z poniedziałku.

Giełdy w rejonie Azji i Pacyfiku zyskują w ślad za Wall Street, odrabiając część straty z poniedziałku. Giełda w Tokio zyskuje 0,95%, Australijski S&P/ASX 200 drożeje o 0,41%, a południowokoreański KOSPI zyskuje 0,98%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (0,71%), Szanghaj (0,22%), Singapur (0,21%), Sensex (0,52%). Indeks Asia Dow rośnie o 0,87%.

Podsumowanie sesji na GPW.

To już nie powiew optymizmu, ale wybuch euforii na wstępne wyniki wyborów parlamentarnych. Jest to tym bardziej zaskakujące, że na globalnych parkietach handel przebiegał w neutralnej, a wręcz sielankowej atmosferze. Po wyborczej niedzieli obudziliśmy się w nowej rzeczywistości, gdzie opozycja demokratyczna zdobyła większość uprawniającą ją do przejęcia rządu na kolejne cztery lata. Jak bardzo inwestorzy byli zmęczeni ośmioma latami rządów skrajnej prawicy, widać było w szaleństwie zakupów gdzie WIG20 nigdy w historii nie zyskał tak dużo. Inwestorzy skupili się na spółkach skarbu państwa, a w szczególności na bankach, gdzie indeks WIG banki zyskał 10%. A skoro tak, to wynik ma szansę przełożyć się poprawę nastrojów do końca grudnia, bowiem trudno oczekiwać, że zyski z kontraktów na WIG20 nie będą bronione do czasu wygasania grudniowej serii kontraktów. Do tego wzrost obrotów był taki jak podczas wygaszania serii kontraktów. Nie oznacza to jednoznacznie, że nasza giełda ma najgorsze za sobą. Wiele będzie zależeć od globalnych nastrojów i napływających danych z największych gospodarek i skutków walki z inflacją oraz czy restrykcyjna polityka banków centralnych nie doprowadzi do recesji. Po wysokim otwarciu, WIG20 do końca sesji zyskiwał. Luką wzrostową pokonał 2000 pkt., a w dalszej części handlu, łupem byków padł poziom 2050 pkt., tym samym otwierając drogę do kolejnego pułapu 2100 pkt.

Z drugiej strony ostrożność nakazuje, że po tak silnej sesji może nadejść czas realizacji zysków i cofnięcie, gdy zakupy na fali euforii ostudzą się, a rzeczywistość weźmie górę nad rozpalonymi głowami optymistów.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 3,29 mld zł. WIG zyskał 4,32%. Indeks blue chipów dodał do dorobku 5,31%. WIG20fut wzrósł o 4,95%, osiągając na zamknięciu wartość 2098 pkt. Optymizm, choć już nie w takiej skali udzielił się kupującym akcje średnich i małych spółek. mWIG40 wzrósł o 2,72%. sWIG80 zamknął się z zyskiem 1,08%. Skokowe umocnienie złotego było przyczyną wzrostu WIG20USD o 7,25%.

Skokowe umocnienie złotego powstrzymane na wczorajszych minimach

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,15.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,45.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 4,22.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,70.

PLNJPY – para handlowana jest po 35,40.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 17.10.2023.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.