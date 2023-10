Prezydent Biden udał się do Izraela, aby okazać swoje wsparcie dla kraju, kilka godzin po eksplozji w szpitalu w Gazie, w której zginęły setki osób. Biden miał rozmawiać telefonicznie z kluczowymi przywódcami arabskimi i nadal planuje zająć się kryzysem humanitarnym w Gazie, koncentrując się na zapewnieniu międzynarodowej pomocy dla oblężonej enklawy – oznajmił Biały Dom.

Gospodarka chińska zwolniła w trzecim kwartale, na co wpływ miał kurczący się sektor nieruchomości, jednak rosnąca sprzedaż detaliczna sugeruje, że gospodarka wychodzi z trudnej sytuacji po rozpoczęciu stosowania środków stymulacyjnych. Ekonomiści twierdzą jednak, że chińska gospodarka prawdopodobnie jeszcze przez jakiś czas będzie borykać się z trudnościami. Nieruchomości pozostają poważnym czynnikiem ryzyka ze względu na spadek sprzedaży domów, kiedy deweloperzy China Evergrande Group i Country Garden walczą z górą długów.

Zaufanie konsumentów jest kruche, a sytuacja na świecie coraz trudniejsza z powodu wojny między Izraelem a Hamasem. W dłuższej perspektywie, Chiny stoją w obliczu długiej listy przeszkód, w tym napiętych stosunków z USA, pogarszającej się sytuacji demograficznej i skomplikowanej reorientacji gospodarki w kierunku wzrostu napędzanego konsumpcją i zaawansowaną produkcją, z dala od inwestycji opartych na nieruchomościach. Ekonomiści spodziewają się spowolnienia wzrostu w nadchodzących latach.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 18.10.2023.

Cofnięcie na giełdach w Europie i USA.

Za nami nudna sesja w Europie, a jedynie FTSE100 radził sobie najlepiej zyskując 0,58%. Nowy tydzień nie przyniósł rozstrzygnięcia, w którą stroną będą podążać główne parkiety Starego Kontynentu. Wczorajsza sesja w Europie zakończyła się w mieszanych nastrojach i gdyby nie ostatnia godzina, wiodące benchmarki zakończyłyby dzień na minusie. Ostatecznie, na niewilkim minusie (0,1%) finiszowały FTSE MIB i Stoxx 600. Zysk 0,1% osiągnęły Dax, CAC40 i IBEX 35.

O sesji na Wall Street można powiedzieć tylko tyle, że się odbyła. Dow Jones Industrial Average zyskał 13 pkt., czyli 0,04%. S&P spadł o 0,01%, podczas gdy Nasdaq Composite stracił 0,25%.

W Azji przewaga spadków.

Giełdy w rejonie Azji i Pacyfiku tracą dziś po danych z Chin oraz w ślad za niemrawą sesją na Wall Street. Giełda w Tokio traci 0,12%, Australijski S&P/ASX 200 i południowokoreański KOSPI kręcą się wokół zera. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (-0,21%), Szanghaj (-0,72%), Singapur (-0,76%), Sensex (-0,28%). Indeks Asia Dow spada o 0,36%.

Podsumowanie sesji na GPW.

Po wybuchu euforii na wstępne wyniki wyborów parlamentarnych, wczorajsza sesja było kontynuacją wzrostów. Warszawskie byki nie oglądały sią na spadki w Azji i marazm panujący na głównych parkietach Europy oraz na Wall Street. A skoro optymizm nie gaśnie, to jest duża szansa na osiągnięcie letnich szczytów. Co ważniejsze, wygląda na to, że nad Wisłą zaangażował się zagraniczny kapitał, a wzrost WIG20 był poparty solidnymi obrotami. Wynik z dwóch ostatnich sesji ma szansę przełożyć się poprawę nastrojów do końca grudnia, bowiem trudno oczekiwać, że zyski z kontraktów na WIG20 nie będą bronione do czasu wygasania grudniowej serii. Kolejnym potwierdzeniem wzrostu optymizmu jest umocnienie złotego. Umacniający się dolar nie dotyczył złotego. Nie oznacza to jednoznacznie, że nasza giełda ma najgorsze za sobą. Wiele będzie zależeć od globalnych nastrojów i napływających danych z największych gospodarek i skutków walki z inflacją oraz tego, czy restrykcyjna polityka banków centralnych nie doprowadzi do recesji. Po wysokim otwarciu, WIG20 dotarł do poziomu 2150 pkt, a późniejsze cofnięcie nie zepchnęło indeksu poniżej pułapu 2100 pkt.

Z drugiej strony ostrożność nakazuje, że po tak silnych dwóch sesjach może nadejść czas realizacji zysków.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 2,13 mld zł. WIG zyskał 1,80%. Indeks blue chipów dodał do dorobku 1,87%. WIG20fut wzrósł o 1,86%, osiągając na zamknięciu wartość 2137 pkt. Optymizm udzielił się kupującym akcje średnich i małych spółek. mWIG40 wzrósł o 1,98%. sWIG80 zamknął się z zyskiem 1,13%. Umocnienie złotego było przyczyną wzrostu WIG20USD o 3,15% po poniedziałkowym wystrzale o 7,25%.

Skokowe umocnienie złotego doprowadziło go do wsparć z początku sierpnia.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,11.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,44.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 4,19.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,67.

PLNJPY – para handlowana jest po 35,60.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.