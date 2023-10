Euforia na polskich aktywach. Złoty, akcje i obligacje są rozchwytywane przez inwestorów

Takiego szaleństwa na polskim rynku kapitałowych jak dziś, nie obserwowaliśmy od bardzo dawna, a tym bardziej nie w reakcji na wstępny wynik wyborów parlamentarnych. O skali euforii może świadczyć, chociażby fakt, że po półtorej godziny sesji na warszawskiej giełdzie został przekroczony miliard złotych obrotu. W normalnych warunkach taki obrót jest uzyskiwany podczas trwania całej sesji na Giełdzie Papierów Wartościowych przy ul. Książęcej.

Inwestorzy na wyścigi kupują polskie akcje

Euforia dotyczy głównie banków z indeksu WIG20, które po godzinie 10:30 rosną o prawie 2,5% do ponad 10%, jak w przypadku PEKAO. Również wysokie otwarcie odnotowała największa spółka w Polsce, czyli Orlen, którego akcje na początku notowań zwyżkowały również o ponad 10%. Niemniej jednak warto podkreślić, że polska giełda zachowywała się w ostatnich trzech miesiącach znacznie gorzej niż giełdy a USA czy w Niemczech. Można stwierdzić, że dzisiejszym wzrostem została domknięta dopiero trzymiesięczna luka słabości wobec rynków bazowych, jak SPX czy DAX. Otwartym pytaniem pozostaje to, czy GPW uda się zachowywać obecnie lepiej od rynków bazowych, czy może wracamy na tory poruszania się wraz z zachodnimi indeksami? Dodatkowa niepewność może być jeszcze związana z tym, jaki będzie finalny wynik wyborów oraz komu Prezydent powierzy misję tworzenia rządu. W negatywnym scenariuszu może się okazać, że rząd dopiero powstanie na przełomie grudnia/stycznia.

Złoty z mocnym otwarciem rynku forex

Polska waluta jako pierwsza pokazała swoją siłę, gdy po otwarciu rynku forex kurs EUR/PLN spadł do najniższego poziomu od połowy sierpnia. Obecnie notowania znajdują się w rejonie 4,48, co w rezultacie i tak może nie być dobrą wiadomością. Silny złoty w aktualnym otoczeniu makroekonomicznym i przy takiej różnicy w poziomach inflacji powoduje mniejszą konkurencyjność polskich firm eksportowych, a korzyści z ograniczenia przez kurs inflacji zdają się mniejsze. Realny kurs walutowy jest ponownie bardzo mocny, co jest ponownie istotnym wyzwaniem dla przedsiębiorców.

Warto także odnotować, że bardzo pozytywnie na exit i late poll zareagował rynek długu. Rentowność 10l obligacji, która jeszcze w październiku otarła się o 6%, obecnie spadła do 5,65%. Może być to największy jednodniowy spadek rentowności obligacji od początku lutego 2023 r.

Pozostające czynniki ryzyka

Przypomnijmy, że według sondażu late poll PiS uzyskał 36,6%, KO 31%, a Trzecia Droga 13,5%. Lewica uzyskała 8,6%, a Konfederacja 6,4%. Obecnie czekamy na oficjalne dane PKW, gdzie na godzinę 11:11 policzono 35,59% głosów. Następny krok będzie należeć do Prezydenta RP, który wskaże, komu powierzy misję tworzenia rządu. Dotychczas była to osoba z partii, która otrzymywała najwięcej głosów w wyborach. Zatem wydaje się, że jeszcze jest sporo czynników niepewności i to nie tylko na dziś czy jutro, ale także i do końca roku.

