Po Fed i EBC czas na NFP – czy dane z rynku pracy zaskoczą?

Wczorajsza decyzja EBC o podniesieniu stóp o 25 pb była zgodna z oczekiwaniami, przy czym euro osunęło się po tym, jak EBC zrezygnował z zobowiązania do dalszego podnoszenia stóp procentowych, nawet po tym, jak prezes Christine Lagarde zapewniła, że EBC ma więcej do zrobienia i nie ma zamiaru wskazywać na pauzę.

Wraz z łagodzeniem jastrzębiego tonu przez Rezerwę Federalną, wydaje się, że wśród banków centralnych rośnie poczucie ostrożności, że osiągają granice tego, co mogą zrobić bez doprowadzenia do załamania gospodarki.

Jednak już teraz widzimy, jak te napięcia objawiają się w amerykańskim sektorze bankowym, gdzie Western Alliance Bancorp dołączył do PacWest Bancorp w walce o utrzymanie działalności.

Można odnieść wrażenie, że kryzys stał się samospełniającą się przepowiednią strachu, a rynek przyjął mentalność "najpierw strzelaj, potem zadawaj pytania", co z kolei wywiera presję na banki, które nie mają dużej bazy depozytowej. Zarówno Western Alliance, jak i PacWest Bancorp mają bazę depozytową na poziomie ponad 74%, która podlega systemowi gwarancji depozytów FDIC na poziomie 250 tys. dolarów.

Podczas gdy rynki nadal obsesyjnie zastanawiają się, czy cykl podwyżek stóp się skończył, a rynki akcji osuwają się z ostatnich maksimów, wydaje się, że rynek obligacji wyrobił sobie zdanie i że zarówno Fed, jak i EBC skończyły z podwyżkami stóp.

Oczywiście, przy wciąż niskim bezrobociu w Europie i USA, dane gospodarcze mogą nadal odgrywać rolę w tej narracji, począwszy od dzisiejszego raportu o zatrudnieniu w kwietniu.

Marcowy raport o zatrudnieniu zresetował narrację o złych danych dotyczących spowalniającej gospodarki amerykańskiej, która doprowadziła rentowność 2-letnich obligacji USA do poziomu 3,65% na początku kwietnia. W marcu przybyło 236 tys. nowych miejsc pracy, a stopa bezrobocia spadła do 3,5%, mimo że wskaźnik aktywności zawodowej wzrósł do 62,6%.

Od czasu ukazania się tych danych, rentowność 2-letnich obligacji w USA znajduje się w drodze do 4,28%, ponieważ rynki starają się oszacować czas, w którym może nastąpić kolejny ruch stóp procentowych.

Dane z marca pokazały, że ludzie w końcu wracają do pracy, ponieważ koszty życia nadal ograniczają finanse konsumentów, a udział siły roboczej wzrósł ponownie 4 miesiąc z rzędu do 62,6%.

Na początku tygodnia dane JOLTs za marzec również wykazały podobny trend, spadając do 9,6 mln, ponieważ więcej osób powróciło do pracy, po tym jak w lutym liczba ta spadła poniżej 10 mln po raz pierwszy od maja 2021 roku. Silny raport ADP w środę również wskazał na odporność tendencji do zatrudniania.

Dane dotyczące wynagrodzeń odnotowały w marcu spadek z 4,6% do 4,2%, jednak oczekuje się, że dane za kwiecień pozostaną bez zmian. To wskazywałoby na kolejny pozytywny raport o zatrudnieniu, choć szacunki na dziś mówią o raczej niskim poziomie 180 tys. osób, co byłoby najsłabszym wynikiem od 3 lat.

Po tym, jak Rezerwa Federalna podwyższyła wcześniej stopę procentową o 25 punktów bazowych, silny wynik dzisiejszego raportu pozwoliłby utrzymać perspektywę kolejnej podwyżki w czerwcu, choć musiałby to być bardzo dobry wynik.

Po środzie panuje przekonanie, że Fed obecnie pauzuje z dalszymi działaniami i jedynym prawdziwym pytaniem nie jest to, czy zobaczymy kolejną podwyżkę, ale kiedy zobaczymy pierwszą obniżkę stóp.

Silny lub zgodny z oczekiwaniami dzisiejszy odczyt, wraz z przyszłotygodniowym kwietniowym wskaźnikiem CPI, będzie kształtował dyskusję na ten temat, ale na razie, nawet przy obecnym zamieszaniu w sektorze bankowym, czas, w którym Fed rozpocznie cięcie, prawdopodobnie będzie kształtował kierunek rynku.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.