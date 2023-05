Po Fed i EBC, czas na Bank Anglii

Uwaga inwestorów skupi się dziś na decyzji Banku Anglii o wysokości stóp procentowych.

Oczekuje się, że BoE podniesie stopę o ćwierć punktu procentowego z 4,25% do 4,5%, kiedy inflacja konsumencka na wyspach utrzymuje się powyżej 10%. Inwestorzy będą z uwagą wsłuchiwać się w słowa szefa banku, Andrew Baileya, co do dalszej polityki monetarnej w celu tłumienia uporczywie wysokiej inflacji i zarazem działań aby uniknąć prawdopodobnej recesji. Teoretycznie, wyższe stopy procentowe powinny wspierać funta, który wczoraj zyskał do dolara i osiągnął najwyższy poziom od 26 kwietnia 2022 r. Niemniej podwyżka stóp procentowych w Wielkiej Brytanii jest już w dużej mierze zawarta w wycenie funta.

Po południu poznamy dane o inflacji producenckiej w USA. W ujęciu rocznym oczekuje się, że inflacja w kwietniu spadła z 2,7% do 2,5%. Wczorajsze dane o inflacji CPI wskazały na jej spadek, co odbiło się osłabieniem dolara i spadkiem rentowności obligacji rządowych. Inwestorzy z ulgą przyjęli spadek inflacji w USA, przyjmując założenie, że pozwoli to Fedowi utrzymać stopę funduszy federalnych na obecnym poziomie, gdy część analityków widzi możliwość zakończenia ścieżki podwyżek stóp, a pod koniec roku spodziewają się pierwszej obniżki. Stopa funduszy federalnych znajduje się obecnie w wycenianym przez rynek docelowym przedziale od 5% do 5,25%, po podwyżce stóp procentowych banku centralnego o ćwierć punktu 3 maja.

W przeciwieństwie do Fed, EBC nie widzi w tym roku możliwości odstąpienia od restrykcyjnej polityki monetarnej. Szefowa EBC dała wczoraj jasny sygnał, że inflacja bazowa utrzymuje się zbyt wysoki i do końca roku utrzymana zostanie ścieżka zacieśniania polityki monetarnej.

Wczorajsza sesja na głównych parkietach Europy zakończyła się spadkami głównych indeksów. Tylko na chwilę, w chwili publikacji danych z USA, udało się wyjść na kreskę, jednak inwestorzy większą uwagę zwrócili uwagę na słowa Christine Lagarde niż na możliwość zakończenia podwyżek stóp w USA. Najwięcej stracił CAC40 (0,49%) I FTSE MIB (0,43%). Dax i Stoxx 600 straciły odpowiednio 0,37 i 0,38%. Na Wall Street tylko Dow Jones nie miał uznania w oczach inwestorów, który początkowy zysk 200 pkt. zamienił na niewielką stratę 30 pkt., czyli 0,09%, S&P500 wzrósł o 0,45%, a Nasdaq Composite finiszował z zyskiem w wysokości 1,04%.

Na rynkach azjatyckich dominują dziś mieszane nastroje, a handlowi towarzyszy niewielka zmiana wartości indeksów. Nadal istnieją obawy związane z presją inflacyjną i tym, jak może ona wpłynąć na przyszłe ruchy Rezerwy Federalnej i innych światowych banków centralnych w zakresie stóp procentowych. Indeks giełdy w Tokio zyskuje 0,05%, australijski S&P/ASX 200 potaniał o 0,18%, a koreański KOSPI rośnie o 0,32%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (-0,20%), Szanghaj (-0,11%), Singapur (-0,41%), Sensex (0,12%). Indeks Asia Dow traci 0,17%.

Po dwóch z rzędu dość nudnych sesjach na GPW, wczorajszy dzień zakończył się wzrostem wszystkich indeksów, jednak pozostał pewien niedosyt. Dziesiąty z rzędu spadek inflacji w USA był idealnym pretekstem dla warszawskich byków, by rozprawić się z lokalnym oporem jednak brak paliwa na wzrosty na głównych parkietach Europy i mieszany początek na Wall street przełożył się na niepewność, czy aby na pewno jest to ten czas. Mimo to, należy cieszyć się, że na tle Europy nasz parkiet wypadł wręcz okazale, chociaż zdobyty pułap 1950 pkt. nie został utrzymany i w ostatniej fazie handlu WIG20 cofnął się ponad 30 pkt od dziennego szczytu. Zarówno WIG i WIG20 zamknęły się w okolicach środka dziennego zakresu wahań.

Z technicznego punktu widzenia nic się nie zmieniło. W grze pozostaje zarówno scenariusz korekty, jak i kontynuacji marszu na północ. WIG20 wcześniej testował istotne wsparcie w okolicach 1900 pkt. Straszą techniczne przesłanki, że korekta jeszcze może wystąpić, a barierą jest lokalny opór w okolicach 1950 pkt.

Jeśli, czego nie można wykluczyć, na Wall Street i na głównych giełdach Starego Kontynentu będą dominować słabe nastroje, droga na tegoroczne szczyty może być utrudniona. Co prawda, byki walczą o trwałe utrzymanie wsparcia w strefie 1900 pkt., co widać w notowaniach WIG20fut, zatem wciąż jest szansa na dobicie do poziomu 2000 pkt. W alternatywnym scenariuszu, zejście poniżej 1900 pkt. będzie zapowiadać ruch w stronę 1850 i 1800 punktów.

Handlowi towarzyszył obrót, który na szerokim rynku wyniósł 1,08 mld złotych. WIG zyskał 0,61%, a indeks blue chipów dodał do dorobku o 0,63%. Kontrakt na WIG20 wzrósł o 0,16%, finiszując na poziomie 1950 pkt. mWIG40 wzrósł o 0,68%. sWIG80 zyskał 0,55%.

Po danych o inflacji w Stanach, złoty wyraźnie zyskał do głównych walut. Szansę na umocnienie PLN daje potencjalne odblokowanie pieniędzy z KPO i pod to w dłuższym horyzoncie czasowym mogą pozycjonować się najwięksi gracze.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,19.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,52.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 4,11.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,62.

PLNJPY – para handlowana jest po 32,60.



