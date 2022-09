PMI dla przemysłu i usług w centrum uwagi

Bank Japonii od wczoraj interweniuje na rynku jena. Po interwencji para USDJPY utrzymuje się 4 figury niżej.

Prognozy spadku zysku na akcję dla spółek z indeksu S&P500 sugerują, że można spodziewać się pogłębienia spadków na Wall Street gdy widmo recesji zagląda w oczy inwestorom. Banki Centralne poza BoJ podążają ścieżką podnoszenia kosztu pieniądza, czego świadkami byliśmy w tym tygodniu.

Za nami kolejna sesja spadkowa na głównych giełdach Starego Kontynentu, gdzie wszystkie główne indeksy straciły od 1,1% do 1,9%. Nie lepiej jest na Wall Street. Podwyżka stóp procentowych o 0,75 i jastrzębi komentarz Jeromego Powella sprawiły, że indeksy na Wall Street zanurkowały, a Dow Jones walczy o utrzymanie poziomu 30000 pkt. Solidarnie z indeksem blue chipów zakończyły dzień S&P500 i Nasdaq Composite ze stratą 0,84% i 1,37%.

Rajd na rynku rentowności zdecydowanie przyspieszył. Globalnie wystąpiło załamanie krzywej rentowności. Od czasu publikacji w ubiegłym tygodniu danych CPI z USA, rentowności obligacji wystrzeliły i nic nie wskazuje na to, by trend się zakończył. Trzydziestolatki osiągnęły dziś rano rentowność 3,644%, najpopularniejsze wśród inwestorów T-Note dają stopę zwrotu 3,715%, najwięcej od 10 lat. Największe wzrosty rentowności widać na papierach o krótkim terminie zapadalności. Rentowność trzy-, dwu- i rocznych papierów przekroczyły 4%. Dwuletnie obligacje mają oprocentowanie 4,126%, najwyższe od 15 lat. Papiery o rocznym terminie wykupu są oprocentowane na poziomie 4,088%. Należy zwrócić uwagę na utrzymujące się od dłuższego czasu odwrócenie na kró tkiej krzywej dochodowości 2/10. Począwszy od trzymiesięcznych papierów, wszystkie obligacje mają rentowność powyżej 3%.

Giełda w Japonii jest dziś zamknięta z powodu święta. Akcje azjatyckie tracą dziś trzeci dzień z rzędu i podążają w ślad za spadkami w USA, po jastrzębiej podwyżce stóp procentowych o 75 pb i obawie o globalną recesję. Australijski S&P/ASX 200 potaniał o 2,02%, a południowokoreański KOSPI spada o 1,68%. Na pozostałych rynkach: Hong Kong (-0,23%), Szanghaj (0,03%), Singapur (-0,90%), Tajwan (-0,95%), Indonezja (-0,42%). Indeks Azja Dow traci 0,59%.

Wczorajsza sesja na GPW pokazała, że gracze znad Wisły niespecjalnie przejęli się trzecią z rzędu dużą podwyżka stóp procentowych i jastrzębim przekazem Fed. Podczas gdy główne indeksy Europy i na Wall Street silnie traciły, wszystkie rodzime benchmarki finiszowały w zieleni. Po słabym otwarciu, już po godzinie WIG20 wyszedł nad kreskę i do końca sesji bronił zdobytego terytorium. Od tego czasu indeksy poruszały się dość płasko, niemniej WIG i WIG20 zyskały, efektem czego było zamknięcie na WIG20 w okolicach maksimum dziennego zakresu wahań. Ciągle są szanse na większe odbicie na parkiecie przy Książęcej, jednak globalny sentyment jest negatywny dla ryzykownych aktywów. Z technicznego punktu widzenia wczorajsza sesja nie wniosła nic nowego w obraz rynku. W piątek został obroniony poziom 1500 pkt., który to poziom jest lokalnym krótkoterminowym wsparciem i jeszcze utrzymujemy się nad nim. Czy inwestorzy znad Wisły gotowi są do większego odbicia, czy byki złożyły broń, a niedźwiedzie będą szukać nowego dna? To, co musi niepokoić rodzimych inwestorów, to wciąż niepewność związana z oczekiwaniami na przyszłe działania Fed oraz zagrożenia związane z bezpieczeństwem energetycznym w Europie, a przede wszystkim rosnąca presja inflacyjna w kraju i niespójne działania rządu i NBP w celu zwalczania inflacji.

Zarówno WIG, jak WIG20 zakończyły dzień pod kreską. Jednak na GPW nie widać chętnych do kupowania akcji. Znacząco spadł obrót, który na na szerokim rynku, który wyniósł raptem 674 mln złotych. WIG zyskał 0,58%, a WIG20 oddał z dorobku 0,59%. Kontrakt na WIG20 wzrósł o 0,33%, meldując się na poziomie 1532 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie i małe spółki zyskując odpowiednio 0,67% i 0,64%.

Po wczorajsze deprecjacji złotego, dziś widać stabilizacja kursu do wszystkich walut rezerwowych.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,43.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,75.

USDPLN – dolar jest handlowany po 4,83.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 5,94.

PLNJPY – para handlowana jest 29,40.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.