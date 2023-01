Płace w UK kontynuują wzrost, Chiny notują stagnację w IV kw.

Pod nieobecność inwestorów amerykańskich, w związku z Dniem Martina Luthera Kinga, rynki europejskie odnotowały skromny wzrost, do czego przyczyniła się dalsza słabość europejskich cen gazu ziemnego, które spadły do najniższego poziomu od 16 miesięcy. To właśnie te spadki cen energii, wraz z optymizmem, że inflacja osiągnęła swój szczyt i że różne pesymistyczne scenariusze, które były modelowane pod koniec ubiegłego roku, nie spełnią się, napędzały wzrosty od początku roku.

W ciągu ostatnich 2 miesięcy różne restrykcje i blokady spowodowały wyraźne spowolnienie chińskiej gospodarki. Widać to nie tylko w danych dotyczących handlu, ale również w gwałtownym spadku wydatków konsumpcyjnych. Decyzja o porzuceniu polityki “zero covid” w obliczu rosnącego sprzeciwu, choć przyjęta z zadowoleniem, prawdopodobnie spowoduje nierównomierne ożywienie chińskiej gospodarki w nadchodzących miesiącach. Wynika to z niepożądanych skutków ubocznych eksplozji wskaźników infekcji i śmiertelności, w dużej mierze nieszczepionej populacji, co już widzieliśmy po rozluźnieniu z zeszłego miesiąca. Ludzie ograniczyli swoje ruchy, aby uniknąć zarażenia i zamiast tego kupowali online. Sprzedaż detaliczna w internecie wzrosła o 17,2%, co pomogło zwiększyć ogólną liczbę z przewidywanych -9%. Produkcja przemysłowa radziła sobie lepiej, choć grudzień i tak był słaby. Odnotowano poziom 1,1%, co oznacza spadek z 2,2% w listopadzie. Wszystkie te słabe dane przełożyły się na stagnację chińskiej gospodarki w IV kwartale ze wzrostem na poziomie 0%. Na plus można zaliczyć to, że mogło być znacznie gorzej, ale nadal wynik był poniżej celu chińskiego rządu sprzed roku, czyli 5,5%. Patrząc w stronę roku 2023 r , możemy być świadkami gwałtownego odbicia w następnym kwartale, gdyż za niecałe dwa tygodnie odbędzie się chiński Nowy Rok.

Jednym z nielicznych jasnych punktów, gdy Wielka Brytania zmaga się z rosnącymi kosztami życia i inflacją zasadniczą na poziomie 10,7%, jest fakt, że wzrost płac okazał się silny, choć w październiku odnotowaliśmy niewielki wzrost bezrobocia do 3,7%. W listopadzie liczba zatrudnionych wzrosła o 107 tys. do nowego rekordowego poziomu 29,9 mln, co powinno znaleźć odzwierciedlenie w dzisiejszych danych ILO i może spowodować niewielki spadek do 3,6%. Wzrost płac w październiku również był przyzwoity i wyniósł 6,1%, co jest najwyższym poziomem poza pandemią od 2001 roku. Wygląda na to, że rekord ten zostanie ponownie pobity w danych za grudzień, przy wzroście do 6,3% z premiami i 6,2% bez premii.

Patrząc obok głównych liczb dotyczącymi płac, widzieliśmy również znaczne, lokalne różnice we wzroście płac, z niektórymi obszarami Wielkiej Brytanii, gdzie średnia płaca za godzinę wzrosła o ponad 20%. Wzrost liczby zatrudnionych w listopadzie o 107 tys. wydaje się również sugerować, że ludzie wracają na rynek pracy, ponieważ rosnące koszty życia zmieniają ich rachunek ekonomiczny. Oczekuje się, że w grudniu do tej liczby dodanych zostanie kolejne 60 tys.

EURUSD – przebiło czerwcowe maksima na 1,0787, otwierając perspektywę ruchu w kierunku 1,0950, który stanowi 50% ruchu mierzonego od maksimów z 2021 r. do zeszłorocznych minimów na 0,9536. Przejście przez 1,0950 może pozwolić na dotarcie do 1,1110.

GBPUSD – osłabł wczoraj na poziomie 1,2290, co może oznaczać, że zobaczymy ruch powrotny do 1,2000. Jego rozbicie będzie przemawiać za dalszym spadkiem w stronę 1,1830/35. Kolejny znaczący opór leży w rejonie 1,2350, musimy się utrzymać powyżej obszaru 1,2000, aby dalsze zyski mogły się rozwijać.

EURGBP – wczoraj cofnął się z 3-miesięcznych maksimów na poziomie 0,8895, do czasu zejścia poniżej 0,8820 możemy zobaczyć test 0,9000. Kolejne wsparcie jest na minimach z zeszłego tygodnia przy 0,8770/80.

USDJPY – odbił się od 50% zniesienia na 127,20, w związku z czym może wystąpić ruch korekcyjny do 130,00. Spadek poniżej 126,50 pozwoli obrać 120,60 na cel.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy bez zmian, na poziomie 7860.

DAX – oczekuje się otwarcia 28 punktów niżej, na poziomie 15106.

CAC40 – możliwe otwarcie 10 punktów niżej, na poziomie 7033.



