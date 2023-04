PKB w USA w centrum uwagi

Uwaga uczestników rynku skupi się dziś na informacji o wzroście gospodarczym w USA.

Będzie to ostatnia ważna informacja przed posiedzeniem FOMC w przyszłym tygodniu. Już teraz, część strategów zastanawia się nad tym, czy Fed wbrew oczekiwaniom zrobi przerwę w podnoszeniu stóp procentowych, czy poczeka do następnego posiedzenia. Podwyżki stóp pozwoliły walczyć z uporczywą inflacją, ale wystąpił efekt uboczny. Problemem dla amerykańskiej gospodarki może być wysychające źródło kredytów i pożyczek. Część analityków ostrzega, że jesteśmy we wczesnej fazie zbliżającego się skurczu kredytowego. To niekoniecznie musi być kryzys finansowy. Duże banki są w dobrej kondycji, jeśli chodzi o kapitalizację i płynność. Upadek SVB przypomina o kruchości amerykańskich banków regionalnych, które nazywane są małymi bankami, ale wcale nie są takie małe. Zostały zderegulowane. Nigdy nie były zmuszane do przechodzenia testów warunków skrajnych. Stały się zaworem spustowym dla ekspansji kredytowej, gdy duże banki zostały ograniczane przez organy regulacyjne i nadzorcze. Na równi pochyłej znalazł się First Republic. Kula u nogi stały się nieruchomości komercyjne, które są ogromnym, lewarowanym sektorem i stanowią lwią część aktywów w bilansach banków regionalnych. To jest duży problem w przyszłości. Nieruchomości komercyjnych jest w nadmiarze. Wskaźniki pustostanów są dwucyfrowe w większości obszarów miejskich. To kolejny etap tej historii. Przeważnie problemy zaczynały się, gdy Fed był na końcowym etapie podwyżek stóp.

Czy to już jest ten moment, szczególnie na giełdach w Europie, gdzie indeksy znalazły się na bardzo wysokich poziomach w porównaniu z Wall Street by zacząć korektę ostatniej fali wzrostowej? Przed nami kolejne emocjonujące dni w oczekiwaniu na dane o PKB z USA, a przede wszystkim na wynik posiedzenia FOMC, które odbędzie się 2 i 3 maja, EBC i payrollsy. Wczorajsza sesja na głównych giełdach Europy ponownie zakończyła się spadkiem wszystkich wiodących indeksów poza IBEX35 (0,04%). Pozostałe benchmarki straciły od 0,49% (FTSE100) do 0,86% (CAC40). Tylko początek handlu na Wall Street dawał nadzieje na odreagowanie wtorkowego tąpnięcia. Po neutralnym starcie, indeksy z każdą minutą zaliczały kolejny niższy poziom. Dow Jones stracił 288 pkt., czyli 0,68%, S&P500 spadł o 0,38%. Nasdaq Composite finiszował z zyskiem w wysokości 0,47% po przecenie dzień wcześniej o 1,98%.

Na rynkach azjatyckich widzieliśmy dziś płaski handel w wyczekiwaniu na dane o amerykańskim PKB. Inwestorzy będą zapewne wyczekiwać na dalszy ciąg wysypu wyników amerykańskich gigantów niemal ze wszystkich branż. Nadal istnieją obawy związane z presją inflacyjną i tym, jak może ona wpłynąć na ruchy Rezerwy Federalnej i innych światowych banków centralnych w zakresie stóp procentowych. Giełda w Tokio traci 0,02%, australijski S&P/ASX 200 potaniał o 0,46%, a koreański KOSPI rośnie o 0,19%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (0,08%), Szanghaj (0,20%), Singapur (-0,52%), Sensex (0,15%). Indeks Asia Dow traci nie zmienił wartości.

Wczorajsza sesja na parkiecie przy Książęcej mogła wydawać się dość nudną, ale była ważną ze strategicznego punktu widzenia i wyglądała jak próba nerwów lub zawody w przeciąganiu liny. Początek handlu wyglądał wręcz fatalnie, po tym, jak główne parkiety Starego Kontynentu otwarły się sporych rozmiarów lukami spadkowymi. Początkowe straty WIG20 odrobił do południa i już do końca notowań poruszał się w okolicach poprzedniego zamknięcia. Zarówno WIG, jak i WIG20 zamknęły się w okolicach środka dziennego zakresu wahań. Wtorkowa sesja sprowadziła WIG20 drugi dzień z rzędu w okolice kluczowego dla dalszych losów indeksu poziomu 1900 pkt., a poniedziałkowa akcja popytowa, która miała na celu obronę tego pułapu, była marnej jakości.

Jeśli, czego nie można wykluczyć, na Wall Street nie pojawią się negatywne nastroje, droga na tegoroczne szczyty została otwarta. Od strony technicznej, byki nie oddały jeszcze pola bitwy stronie podażowej, ale powrót WIG20 do strefy 1900 pkt. może być zarówno testem utrzymania wsparcia, jak i próbą sprowadzenia benchmarku na niższe poziomy. Zatem, czy zobaczymy na liczniku poziom 2000 pkt. czy powrót w stronę 1800 pkt, okaże się podczas najbliższych kilku dni.

Handlowi towarzyszył obrót, który na szerokim rynku wyniósł 1,03 mld złotych. WIG stracił 0,27%, indeks blue chipów spadł o 0,11%. Kontrakt na WIG20 stracił 0,21%, finiszując na poziomie 1904 pkt. mWIG40 spadł o 0,79%. sWIG80 oddał 0,51%.

Złoty umacnia się do głównych walut. Spadki na USDPLN zatrzymały się na wsparciu w okolicach w okolicach 4,12, po czym powróciły do poziomu 4,15. Ogólny sentyment do dolara zdecydowanie pogorszył się.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,17.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,58.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 4,15.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,65.

PLNJPY – para handlowana jest po 32,20.



