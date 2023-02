Optymizmu na rynkach akcyjnych nie brakuje

Informacje i dane napływające z USA nie robią już specjalnego wrażenia na giełdowych graczach.

Inwestorów nie przestraszyła kolejna wyższa wycena kontraktów na fundusze Fed, które odzwierciedlają rosnące oczekiwania co do poziomu końcowej stopy procentowej, ani też rosnące rentowności obligacji skarbowych. Widmo recesji w amerykańskiej gospodarce odeszło przynajmniej na razie w zapomnienie, ale w grze pozostaje restrykcyjna polityka monetarna. Mniejszy niż oczekiwano spadek inflacji tylko na chwilę wprowadził nerwowość na rynkach. Wczorajsze mocne dane o sprzedaży detalicznej umocniły dolara i spowodowały wzrost rentowności amerykańskich obligacji, co nie zatrzymało chętnych do kupna akcji. Wzrost sprzedaży detalicznej nie był dobrym sygnałem dla Fed, podobnie jak wyższa od oczekiwań inflacja.

Gołębie w Fed straciły czołowego przedstawiciela w Komitecie Otwartego Rynku. Odejście Leal Brainard, osoby Nr 2 w Fed, by przewodzić Narodowej Radzie Gospodarczej Bidena, oznacza, że bank centralny straci wpływowego urzędnika, który opowiadał się za mniej agresywnym podejściem do podnoszenia stóp procentowych. Niepokojące dla Rezerwy Federalnej dane z rynku pracy również nie wpłynęły na spadek optymizmu wśród inwestorów na Wall Street.

Wysiłki Fed do ograniczenia zatrudnienia na razie nie przyniosły oczekiwanych efektów. W grudniu liczba ofert pracy wzrosła, a Fed ma obawy, że firmy będą przenosić wyższe ceny na konsumentów przy wzroście dochodów gospodarstw domowych. Popyt na pracowników przesunie się z produkcji na usługi, co zresztą jest już widoczne. Może to doprowadzić do wzrostu inflacji i zmusić Fed do dalszych podwyżek stóp procentowych. Do tego wydatki konsumenckie wykazały wzrost. To, co na pewno może cieszyć to wzrost PKB, otwarcie się Chin po latach polityki zero covid i uniknięcie przez Europę czarnych scenariuszy.

Wczorajsza sesja na głównych parkietach Europy zakończyła się wzrostami wszystkich indeksów. Po słabym otwarciu do końca notowań benchmarki pięły się na północ. Na razie wygląda na to, że gracze ze Starego Kontynentu pozazdrościli brytyjczykom nowych rekordów i podążają za nimi. FTSE100 wzrósł o 0,55%, Dax wspiął się o 0,82%, a CAC40 odnotował wzrost o 1,21%. Za oceanem wciąż najlepiej radzą sobie będące jeszcze nie tak dawno spółki technologiczne. Po gongu kończącym handel, inwestorzy w podobnych nastrojach opuszczali gmach przy Wall Street. Dow Jones finiszował z zyskiem 38 pkt., czyli 0,11%. S&P 500 zyskał 0,28%. Na tym tle wyróżniał się Nasdaq Composite, który wzrósł o 0,92%.

Giełdy w rejonie Azji i Pacyfiku rosną napędzane silniejszym niż oczekiwano wzrostem sprzedaży detalicznej. Nikkei zyskuje, gdy deficyt Japonii osiągnął w styczniu rekordową kwotę 3497 biliona jenów. Import silnie wzrósł napędzany wyższymi kosztami surowców i słabym Jenem, eksport wzrósł o 3,5%. Byki może wspierać nadzieja, że chińska gospodarka szybko się odrodzi po odejściu od polityki zero covid, a zachodnie gospodarki unikną recesji. Niemniej handel pozostaje niestabilny. Inflacja, widmo recesji i geopolityka są największymi z obaw. Indeks giełdy w Tokio zyskuje 0,78%, australijski S&P/ASX 200 drożeje o 0,79%, a południowokoreański KOSPI rośnie o 1,79%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (1,96%), Szanghaj (0,72%), Singapur (1,3%), Tajwan (0,94%), Indonezja (-0,20%). Indeks Asia Dow zyskuje 1,21%.

Po piątkowej wyprzedaży na parkiecie przy Książęcej, środa była trzecim dniem odrabiania strat i zakończyła się wzrostem wszystkich indeksów, ale wciąż przy niewielkiej aktywności inwestorów. Benchmarki rosły w ślad za ich odpowiednikami na głównych parkietach Europy. Od strony technicznej, WIG20 testował od spodu rozbite wsparcie w okolicach 1870 pkt., a zatem można spodziewać się zarówno pogłębienia korekty, jak i powrotu do wzrostu.

Korekta jest czymś normalnym, a nawet pożądanym. Póki co efekt stycznia osłabł, przynajmniej na jakiś czas, ale wciąż nie widać chętnych do hurtowego pozbywania się akcji.

Obrót na szerokim rynku wyniósł raptem 755 mln złotych, co sugeruje, że inwestorzy nie kwapią się do kupna akcji i wolą siedzieć na gotówce. WIG zyskał 0,74%, a WIG20 dodał do dorobku 0,94%. Kontrakt na WIG20 wzrósł o 0,75%, meldując na poziomie 1880 pkt. W obraz rynku wpisały się małe i średnie spółki. mWIG40 zyskał 0,36%, a sWIG80 wzrósł o 0,48%.

Od publikacji payrollsów złoty systematycznie tracił do głównych walut, ale od kilku dni notowania waluty stabilizują się:

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,36.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,76.

USDPLN – dolar jest handlowany po 4,45.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,82.

PLNJPY – para handlowana jest po 30,00.



