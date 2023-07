Optymizm na rynkach przed danymi o inflacji z USA. Dołek dezinflacji przed nami?

Rynki europejskie odnotowały wczoraj kolejną pozytywną sesję, rosnąc trzeci dzień z rzędu w oczekiwaniu, że wysiłki Chin na rzecz wsparcia sektora nieruchomości mogą przełożyć się na dalsze środki wspierające ożywienie aktywności gospodarczej. FTSE100 po raz kolejny osiągnął gorsze wyniki, ponieważ silny funt i słabość branży farmaceutycznej działały hamująco.

Rynki amerykańskie również zamknęły się wyżej dzięki optymizmowi, że dzisiejszy raport CPI nie przyniesie żadnych nieprzyjemnych niespodzianek. Wygląda na to, że ten pozytywny finisz sprawi, że rynki w Europie otworzą się nieco wyżej.

Kierunek inflacji w USA

Inflacja w USA wydaje się zmierzać we właściwym kierunku, po tym jak w ubiegłym miesiącu spadła do najniższego od 2 lat poziomu 4% z 4,9% w kwietniu. Rok temu wskaźnik CPI w USA osiągnął swój szczyt na poziomie 9,1%. Ceny bazowe nadal wyglądają na stabilne, spadając do 5,3% z 5,5%, jednak utrzymująca się jastrzębia postawa Rezerwy Federalnej sprawiła, że spadek rentowności, który nastąpił z powodu tych danych, gwałtownie się odwrócił.

W związku z kolejną podwyżką stóp procentowych, która ma nastąpić jeszcze w tym miesiącu, dane o CPI w tym tygodniu nie wpłyną na to, jak Rezerwa Federalna prawdopodobnie postąpi za 2 tygodnie, ale mogą rzucić światło na to, czy możemy spodziewać się kolejnej podwyżki stóp we wrześniu. Oczekuje się, że czerwcowa inflacja CPI spowolni do 3,1%, a ceny bazowe do 5%.

Bank Kanady ponownie podniesie stopy procentowe?

Po tym, jak Bank Kanady zdecydował się zasygnalizować przerwę w ostatnim cyklu podwyżek stóp procentowych w styczniu, w czerwcu zaskoczył rynki, decydując się na kolejną podwyżkę stóp o 25 pb do 4,75%. Decyzja ta była następstwem podobnej decyzji podjętej kilka dni wcześniej przez RBA w związku z obawami, że inflacja okaże się znacznie bardziej stabilna niż się obawiano.

Bank Kanady również zmienił swoje wytyczne dotyczące potrzeby dalszych podwyżek stóp procentowych, dając im większą elastyczność, jeśli chodzi o podnoszenie stóp lub ich utrzymanie.

Każda decyzja może być złagodzona przez obecne perspektywy biznesowe, które w II kwartale spadły do najniższych poziomów od III kwartału 2020 r., Chociaż czerwcowy raport o zatrudnieniu z zeszłego tygodnia był mocny, co może skłonić bank centralny do ponownej podwyżki o kolejne 25 pb do 5%.

Inflacja bazowa spowolniła do 3,9% w maju z 4,3% w kwietniu, ale pozostaje na wysokim poziomie, a ponieważ Fed prawdopodobnie podniesie stopy procentowe za dwa tygodnie, jest całkiem prawdopodobne, że BoC będzie chciał wyjść przed nich.

Co dalej z inflacją w USA?

Wydaje się, że ze względu na efekt bazy z ubiegłego roku inflacja w USA zaliczy w danych za czerwiec dołek. Kolejne miesiące w najlepszym wypadku mogą przynieść jedynie stabilizacji inflacji powyżej 3 proc. Zatem dezinflacja w Stanach Zjednoczonych prawdopodobnie wkrótce wyhamuje, co może zbiec się prawdopodobnie z rotacją z techów również do innych sektorów, w tym bardziej defensywnych, jeśli chodzi o rynek akcji USA.

