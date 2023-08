Odbicie polskiego złotego: czy dane z USA i Niemiec zmienią trend? Analiza i prognozy

Złoty w obliczu wyprzedaży i słabnącej gospodarki europejskiej

Złoty próbuje odrabiać straty po ostatniej większej wyprzedaży, która mogła być związana z pogorszeniem się danych makroekonomicznych zarówno dla Polski, jak i dla gospodarki europejskiej, w tym szczególnie niemieckiej. Łącznie od dołka z 19 lipca kurs dolara wzrósł o ponad 5% do najwyższego poziomu od 6 lipca, a kurs euro zwyżkował od początku sierpnia z okolic 4,40 do 4,48 PLN.

Ożywienie dzięki danym z USA: czy to początek zmiany?

Dopiero wczorajsze dane ze Stanów Zjednoczonych pozwoliły na złapanie oddechu przez złotego, który zaczął się umacniać. Jak się okazało, nie tylko aktywność gospodarcza hamuje w Europie, pchając głębiej Niemcy w recesję, ale także hamuje i w USA, gdzie według wstępnych szacunków, wskaźnik S&P Global US Composite PMI spadł w sierpniu 2023 r. do 50,4 pkt, nie spełniając oczekiwań rynkowych na poziomie 52,0 pkt.

Sektor prywatny w USA: sygnały ostrzegawcze

Najnowszy odczyt wskazał na najsłabszy wzrost aktywności w sektorze prywatnym od lutego, ponieważ pogłębiającemu się spadkowi w sektorze produkcyjnym towarzyszył wolniejszy wzrost produkcji w sektorze usług. Łączna liczba nowych zamówień spadła po raz pierwszy od sześciu miesięcy, a tempo tworzenia nowych miejsc pracy spadło do najniższego poziomu od ponad trzech lat, w obliczu utrzymującej się presji inflacyjnej i wysokich stóp procentowych. Co więcej, zaległości w pracach skurczyły się w największym tempie od maja 2020 roku. W międzyczasie inflacja kosztów wejściowych przyspieszyła z powodu wyższych kosztów paliwa, płac i surowców podczas gdy inflacja cen sprzedaży spadła. Wreszcie, amerykańskie firmy były bardziej optymistyczne w swoich prognozach dotyczących produkcji w nadchodzącym roku, napędzane nadziejami na stabilizację stóp procentowych, zwiększony popyt ze strony klientów i umiarkowaną presję cenową.

Globalne rentowności obligacji: co to oznacza dla stóp procentowych?

Dane te obniżyły rentowności obligacji na świecie i doprowadzić mogły do tego, że rynek zaczął wyceniać możliwość zakończenia cyklu podwyżek stóp procentowych ze względu na pogorszenie sytuacji makroekonomicznej. Tym samym ryzykowne aktywa zdawały się zyskiwać na wartości, w tym także polski złoty.

Czynniki ryzyka: eksport, ceny surowców i polityka NBP

Nie zmienia to jednak faktu, że PLN może być pod presją coraz mniej konkurencyjnego eksportu, który w pierwszej połowie roku był trzonem polskiego PKB, a także wzrostem cen ropy czy gazu na światowych rynkach, co z kolei może wpływać negatywnie na bilans handlowy, o czym była mowa w poprzednim komentarzu dotyczącym złotego. Nie bez znaczenia może być także coraz większa szansa na cięcie stóp procentowych przez NBP już we wrześniu. Co więcej, nie będzie to prawdopodobnie tylko jedno cięcie, a cała seria zmierzająca w stronę 5% na koniec 2024 r.

Nadzieja dla złotego: gołębi przekaz z Jackson Hole

Jaka jest nadzieja dla PLN? Otóż jest nią gołębi przekaz Jerome'a Powella podczas piątkowego wystąpienia w Jackson Hole. Jeśli okaże się, że Fed rozważa wstrzymanie się z dalszym zacieśnianiem polityki monetarnej, może to wpłynąć na słabość dolara i tym samym na powrót apetytu na ryzyko, w tym także na złotego.

