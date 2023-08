Dzisiaj uwaga uczestników rynku skupi się na wstępnych odczytach PMI dla przemysłu i usług. Od miesięcy wskaźnik wskazuje, że globalny przemysł kuleje, a i w usługach nie jest najlepiej. Spadek popytu odbija się na produkcji co widać w największych gospodarkach. PMI dla Niemiec spadł w lipcu poniżej 40 i oczekuje się, że w sierpniu osiągnie poziom 38,7. Dla całej strefy euro prognozuje się spadek wskaźnika do 42,6. Również wskaźnik usługowy wskazuje na kurczenie się sektora.

Jednak najważniejszym wydarzeniem, na którym skupią się oczy inwestorów, będzie doroczne sympozjum w Jackson Hole. Rok temu prezes Rezerwy Federalnej, Jerome Powell, zatrząsł rynkami finansowymi, kiedy w krótkim, ale dramatycznym przemówieniu obiecał, że bank centralny USA okiełzna inflację, pomimo trudności gospodarczych. Dwanaście miesięcy później inflacja została obniżona o dwie trzecie, podczas gdy gospodarka nadal się rozwija, a stopa bezrobocia utrzymuje się na stałym poziomie bliskim rekordowych minimów. Wydaje się, że Fed jest na dobrej drodze do przywrócenia wzrostu cen do rocznego celu 2% poprzez połączenie wyższych stóp procentowych i redukcji bilansu, unikając przy tym głębokiej recesji, przed którą ostrzegał Powell. Gdy urzędnicy banku centralnego i najlepsi ekonomiści akademiccy zbiorą się ponownie w dniach 24-26 sierpnia w Grand Tetons na dorocznej konferencji Fed, będą omawiać globalną gospodarkę, w czasie gdy droga naprzód jest zarówno mglista, jak i obarczona znacznym ryzykiem.

Na giełdach odbicie wątpliwej jakości.

Zarówno poniedziałkowa, jak i wczorajsza sesja przyniosła ulgę poturbowanym bykom po trzech tygodniach silnych spadków. Początek handlu przebiegał w atmosferze powrotu umiarkowanego optymizmu, który trwał do połowy sesji, po czym nastąpiło cofnięcie do poziomów otwarcia. Tylko dzięki wysokiemu otwarciu, główne europejski indeksy zakończyły dzień ponad kreską, zyskując od 0,18% (FTSE100) do 0,68% (Stoxx 600).

Zdecydowanie mniej optymizmu było za oceanem. Amerykańskie benchmarki, poza Nasdaq Composite, który wzrósł o symboliczne 0,06%, zamknęły się na czerwonym terytorium. Dow Jones stracił 175 pkt., czyli 0,11%, S&P500 spadł o 0,28%, a Russell 2000 zakończył dzień stratą wynoszącą 0,28%.

W Azji spokojny handel.

Na giełdach w rejonie Azji i Pacyfiku, od początku tygodnia jedynie Nikkei radzi sobie dobrze. Wciąż pod presją pozostają giełdy w Chinach i Hongkongu. Ciąży im też sytuacja gospodarcza największej gospodarki regionu. Indeks giełdy w Tokio zyskuje 0,11%, australijski S&P/ASX 200 odnotowuje wzrost o 0,61%, a południowokoreański KOSPI tanieje o 0,54%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (0,35%), Szanghaj (-0,55%) Singapur (0,21%), Sensex (-0,06%). Indeks Asia Dow zyskuje 0,58% tylko dzięki wzrostowi w Australii.

Podsumowanie sesji na GPW.

Po trzech spadkowych tygodniach nad Wisłą, za nami kolejna sesja przy Książęcej, gdzie byki nie dostały argumentów, aby do końca handlu być stroną przeważającą. Od początku dnia rosnące kontrakty na amerykańskie indeksy pozwoliły na wysokie otwarcie i niosły nadzieję na udane odbicie. Po pozytywnym początku, byki nie potrafiły wyciągnąć WIG20 na wyższe poziomy i ostatnie dwie godziny handlu zepchnęły WIG20 pod kreskę. Wszystko wskazuje na to że atuty pozostają w rękach niedźwiedzi i to one dyktują warunki gry. Na głównych globalnych parkietach również nie widać optymizmu, co musiało przełożyć się na nastroje na rodzimym rynku. Sprowadziło to notowania WIG20 w stronę okrągłego poziomu 2000 pkt. To już czwarta z rzędu próba obrony wspomnianego poziomu. Po raz pierwszy od marca, na wykresie WIG20 pojawiły się trzy tygodniowe świece spadkowe. Nie jest to dobra prognoza na przyszłość, tym bardziej, że amerykańskie indeksy nie wyglądają obiecująco.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 972 mln zł. WIG stracił 0,20%. Indeks blue chipów oddał z dorobku 0,28%. WIG20fut zaliczył spadek o 0,60%, osiągając na zamknięciu wartość 2004 pkt. Niewielkie zmiany wartości odnotowały średnie i małe spółki. mWIG40 spadł o 0,03%, a sWIG80 zamknął się 0,07% wyżej.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 23.08.2023.

Złoty reaguje na lokalne opory.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,24.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,46.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 4,11.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,67.

PLNJPY – para handlowana jest po 35,40.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.