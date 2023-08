NVIDIA: Oczekiwane wyniki i ich potencjalny wpływ na giełdę

Wydarzenie dnia na dziś jest tylko jedno. Mowa o publikacji wyników spółki, którą utożsamia się z ogromnym boomem na sztuczną inteligencję w tym roku. Nivida opublikuje dziś swoje wyniki za drugi kwartał, co będzie miało miejsce po zamknięciu sesji na Wall Street, a więc wpływ publikacji będzie mieć dopiero na notowania po sesji, ale od razu może przyłożyć się na notowania kontraktów na Nasdaq 100 czy S&P 500.

Istotna waga Nvidia w indeksach giełdowych

W indeksie Nasdaq 100 Nvidia ma wagę 4,6% i jest czwartą co do wielkości spółką w indeksie zaraz po takich firmach jak Amazon, Microsoft i Apple. Tym samym Nvidia wyprzedziła Metę czy Alphabet, mają kapitalizację powyżej 1 bln USD. Z kolei w S&P 500 Nvidia ma wagę 3,15%, co może oznaczać, że duża zmienność po publikacji może mieć wpływ na notowania całych indeksów.

Wycena Nvidia

Popularny wskaźnik P/E dla ceny akcji spółki Nvidia wzrósł z poziomu 36,7 w październiku 2022 r. do 238,4 po wczorajszej sesji. Natomiast wskaźnik forward P/E dla następnych 12 miesięcy spadł z kolei z 69 w maju 2023 do 46,5 obecnie. To tylko pokazuje, o jakim wzroście zysków mówimy. Stąd cena akcji spółki od początku roku urosła o 212 proc., tworząc ATH w rejonie 480 USD.

Te mnożniki wydają się sugerować rosnący popyt i kuloodporną dominację w chipach AI. Oba czynniki muszą zostać udowodnione. Możliwości rynkowe AI z pewnością przyciągną więcej konkurentów, a ci konkurenci mogą łatwo zyskać na popularności, jeśli Nvidia nie będzie w stanie nadążyć za popytem. Może to być jeden z czynników ryzyka dla spółki w długim terminie.

Czego oczekiwać po dzisiejszej publikacji?

Analitycy spodziewają się, że Nvidia odnotuje znaczny wzrost przychodów i EPS. Konsensus szacunkowy dla przychodów wynosi 11,1 mld USD, w porównaniu z 6,7 mld USD w poprzednim kwartale. Przełożyłoby się to na 65% wzrost sprzedaży rok do roku.

Konsensus szacunkowy przychodów mieści się w prognozach spółki na drugi kwartał, które zostały opublikowane w maju. W tym czasie firma spodziewała się przychodów w drugim kwartale w przedziale od 10,78 mld USD do 11,22 mld USD.

Konsensus szacunkowy EPS za drugi kwartał wynosi 2,07 USD, gdzie rok temu wyniósł on 0,51 USD. Należy zauważyć, że wynik 0,51 USD w ubiegłorocznym kwartale był pewnym zaskoczeniem i to niezbyt dobrym. Konsensus szacunkowy na ten kwartał wynosił 1,25 USD, ale spadł do zaledwie 0,50 USD. Dwa tygodnie przed oficjalną publikacją spółka ostrzegła Wall Street, że przychody i EPS spadną z powodu słabego popytu na chipy do gier.

Kiedy i gdzie zostaną opublikowane wyniki?

Nvidia opublikuje podsumowanie wyników za drugi kwartał roku obrotowego 2024 w środę, 23 sierpnia 2023 r. o godz. 16:20 ET. Wejdź na stronę internetową Nvidii dla inwestorów w tym czasie, aby przeczytać podsumowanie wyników i pisemny komentarz CFO Colette Kress na temat wyników kwartalnych.

O godzinie 17:00 ET firma zorganizuje webcast, podczas którego odczyta przygotowane uwagi i odpowie na pytania analityków i inwestorów instytucjonalnych. Transmisja internetowa będzie dostępna publicznie w trybie tylko do słuchania ze strony internetowej firmy dla inwestorów.

Jakiej zmienności oczekuje rynek na akcjach Nvidia po wynikach?

Według cen opcji na akcje spółki Nvidia rynek zdaje się wyceniać zmienność na poziomie około 10 proc. do końca tygodnia. Przy publikacji ostatnich wyników kwartalnych, które były ogromnym zaskoczeniem dla rynku, kurs akcji wzrósł o 24%.

Daniel Kostecki

CMC Markets Polska



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.