Sympozjum w Jakcson Hole – dlaczego może być tak ważne dla rynków finansowych?

Rok temu i obecna sytuacja

Rok temu, przewodniczący amerykańskiego banku centralnego Jerome Powell doprowadził do większej zmienności, obiecując w krótkiej, ale dramatycznej przemowie w Jackson Hole, że bank centralny USA opanuje inflację, niezależnie od problemów gospodarczych. Spowodowało to krótkoterminowy szczyt na rynku akcji i następnie znaczący spadek indeksów. Na przykład US 30 spadł o ponad 14%, zanim osiągnął najniższy poziom w październiku 2022 roku.

Dwanaście miesięcy później, inflacja w USA rzeczywiście spadła z 9% do obecnych 3%, podczas gdy gospodarka nadal rośnie, a stopa bezrobocia utrzymuje się na rekordowo niskim poziomie. Indeksy giełdowe również się odbiły. Fed wydaje się być na dobrej drodze do przywrócenia wzrostu cen do swojego rocznego celu 2%, jednocześnie unikając recesji, przed którą jednak Fed ciągle ostrzega.

Spotkanie Fed w Jackson Hole jako punkt kulminacyjny tygodnia

Inwestorzy mają nadzieję, że z sympozjum w Jackson Hole zrozumieją lepiej przyszłą strategię Fed, ponieważ zwykle jest to miejsce debaty na temat narzędzi na nadchodzące miesiące. Od początku sympozjum w Jackson Hole w latach 80., każdy przewodniczący Fed wygłosił tam przemówienie, często wykorzystując okazję do sformułowania przesłania lub ustalenia nowych ram działania. Dla Jerome'a Powella, przemówienie w tym roku będzie platformą do wyjaśnienia jego poglądów na przyszłą politykę Fed, bez ujawniania konkretnych kroków. Da mu to możliwość głębszego zrozumienia przemyśleń urzędników Fed.

Co dalej z gospodarką USA?

Powtórzenie przemówienia z ostatniego roku jest mało prawdopodobne, głównie dlatego, że perspektywy są dzisiaj mniej jasne niż rok temu. Dla Powella chodzi o to, aby znaleźć wystarczająco zrównoważony ton, aby nawet wskazówki dotyczące dotychczasowych postępów nie były przez uczestników rynku źle zrozumiane jako sygnał do rychłych obniżek stóp procentowych.

Wyzwania, przed którymi Fed stoi w nadchodzących miesiącach, są ogromne. Jasne jest, że znacznie trudniej będzie przywrócić inflację do celowego zakresu 2%. Ważnym elementem jest tu obliczanie inflacji i występujący przy tym efekt bazy.

Ogólne dane inflacyjne odzwierciedlają porównania z poziomem z poprzedniego roku. Ponieważ wzrost cen wiosną i latem 2022 roku przyspieszył, tegoroczne dane inflacyjne wskazują na znaczące spowolnienie. Ponieważ jednak szczyt inflacyjny z lipca 2022 roku już minął, porównania z poprzednim rokiem mogą nie być już tak korzystne. Oznacza to, że stopy inflacji w nadchodzących miesiącach mogą się poruszać mniej więcej bokiem.

Nowa normalność dla Fed ?

Fed również zastanawia się nad perspektywami gospodarczymi po zakończeniu obecnego cyklu inflacyjnego. Obawa polega na tym, że ten cykl może być bardziej podatny na inflację niż w przeszłości, ze względu na systemowe zmiany w gospodarce światowej, które mogą trwać przez lata. Dążenia do przesunięcia krajowych łańcuchów dostaw i do odłączenia globalnych gospodarek mogą na przykład mieć trwały wpływ inflacyjny. W obliczu tych i innych politycznych i gospodarczych zmian, istnieje obawa, że dla Fed coraz trudniej będzie przywrócić stopy procentowe do poziomu sprzed kryzysu.

Główny temat tegorocznej konferencji w Jackson Hole, "Strukturalne zmiany w gospodarce światowej", sugeruje, że większość dyskusji - a może nawet przemówienie Powella - skoncentruje się na idei długoterminowo wyższej inflacji. To prawdopodobnie będzie tylko początek dyskusji, którą bankierzy centralni będą prowadzić przez wiele lat.



