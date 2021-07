Obawy o poprawę sytuacji gospodarczej przestraszyły rynki

W czorajszy spadek rentowności obligacji, wraz z gwałtownym spadkiem na rynkach akcji wydaje się sugerować, że handel reflacyjny jest już martwy lub umiera.

Spadek rentowności 10-letnich obligacji USA w tym tygodniu informuje nas, że osoby inwestujące w obligacje coraz bardziej obawiają się gwałtownego spowolnienia globalnych i amerykańskich perspektyw wzrostu, a także zmniejszających się oczekiwań inflacyjnych.



W wyniku spadku rentowności 10-letnie amerykańskie obligacje osiągnęły poziom 1,25% w czwartek, jednak w tym tygodniu nadal są 8 punktów bazowych niżej, po spadku o 14 pb w czerwcu.



Pierwsze sygnały wydawały się nadchodzić z rynków azjatyckich po tym, jak Japonia ogłosiła stan wyjątkowy zaledwie kilka dni przed zbliżającymi się Igrzyskami Olimpijskimi. Ta decyzja władz japońskich wydawała się skrystalizować zaniepokojenie rosnącym wskaźnikiem infekcji w całej Azji, która jest daleko w tyle pod względem ilości zaszczepionych osób. Korea Południowa również dzisiaj ogłosiła zaostrzenie ograniczeń w Seulu.



Rynki amerykańskie podążały wczoraj za rynkami europejskimi, zbliżając się do dziennych minimów. Dzisiejsza sesja w Azji przyniosła dalsze osłabienie, chociaż większość spadków była kontynuacją wyprzedaży z czwartku. Dzisiejsze otwarcie w Europie może być skromne, ponieważ inwestorzy ciągle się zastanawiają, czy jest to kolejna okazja do zakupów na dołkach. Ten rodzaj niepokoju nie jest niczym nowym dla rynków, jednak spadek rentowności mówi nam, że ożywienie jest albo w tarapatach, albo nadejdzie z opóźnieniem. Wiele prawdopodobnie będzie zależeć od planów wprowadzenia szczepionek i szybkości dostarczenia ich do krajów, w których liczba przypadków zakażeń gwałtownie rośnie.



Obawy o inflację spowodowały, że Europejski Bank Centralny ogłosił wczoraj zmianę swojego mandatu, próbując dać sobie większą elastyczność w polityce pieniężnej. Jego poprzednie zadanie polegało na utrzymywaniu inflacji na poziomie poniżej 2% w średnim okresie.



Nowy mandat daje EBC bardziej elastyczny i gołębi cel inflacyjny na poziomie 2%, przy jednoczesnym przyjęciu asymetrycznego celu inflacyjnego na poziomie 2% w średnim okresie. Umożliwiłoby to bankowi centralnemu tolerowanie tymczasowego przekroczenia celu polityki. Chociaż jest to rozsądne posunięcie, należy pamiętać o całkowitym braku powodzenia w wypełnianiu poprzedniego mandatu.

Istnieją uzasadnione obawy dotyczące wzrostu wskaźników infekcji wariantem Delta na całym świecie, ale gospodarka brytyjska nadal wydaje się być na dobrej drodze do kolejnego etapu w procesie ponownego otwarcia.



Najnowsze dane gospodarcze z Wielkiej Brytanii nadal wskazują na silne odbicie, ponieważ ograniczenia powoli ulegają rozluźnieniu. Dzisiejsze dane dotyczące produkcji przemysłowej za maj pokażą odporność gospodarki, jeśli ostatnie odczyty PMI znalazły jakiekolwiek odwzorowanie w gospodarce.



W kwietniu odnotowaliśmy duże spadki w produkcji przemysłowej (0,3%) w wyniku zamknięcia wielu zakładów, pogorszenia sytuacji w górnictwie i wydobyciu oraz spowolnienia w sektorze farmaceutycznym. Aktywność budowlana również zwolniła, spadając o 2%.

Pomimo tej słabości, oczekuje się, że majowe dane będą znacznie lepsze. Ostatnie badania pokazują, że produkcja jest rekordowa i może odnotować dalszy wzrost o nawet 1,4%.



Przyjrzymy się również po raz pierwszy miesięcznym PKB, po potwierdzeniu wyniku na poziomie -1,5% z I kw.tego roku. Miesięczne dane o PKB okazały się być przydatnym wskaźnikiem tego, jak brytyjska gospodarka nadrabia zaległości po słabym początku roku, gdy nadeszła styczniowa blokada i wciąż odczuwalne były skutki Brexitu.



Zaczynając od spadku o 2,9%, obserwowaliśmy powolne i stałe ożywienie aktywności gospodarczej z 0,4% odbiciem w lutym, następnie 2,1% w marcu i 2,3% w kwietniu, gdy pierwsze ograniczenia były łagodzone. Według oczekiwań, PMI dla usług osiągnie najwyższy poziom od 24 lat, a miesięczny odczyt PKB za maj powinien przynieść kolejny wzrost o 1,5%.



EURUSD – znalazł w tym tygodniu wsparcie w okolicy 1,1780, ale musi wzrosnąć powyżej poziomu 1,1870, aby otworzyć drogę do 1,1975 i 200-dniowego MA na 1,2000.

GBPUSD – główne wsparcie na kablu utrzymuje się na poziomie 1,3670 oraz minimach z marca i kwietnia. Mamy też krótkoterminowe wsparcie w okolicy 1,3730, z oporem na 1,3870. Przebicie przez 1,3900 da szansę na dalsze wzrosty do obszaru 1,4000.

EURGBP – nadal waha się pomiędzy 0,8530, a 0,8640. Nastawienie pozostaje na ruch w kierunku 0,8480.

USDJPY – wczorajsze przełamanie trendu wzrostowego przyniosło dużą wyprzedaż. Ważne wsparcie znajduje się na wysokości 109,20, zejście poniżej 109,00 pozwoli na ruch w kierunku 108,60.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 15 punktów wyżej, na poziomie 7045.

DAX – oczekuje się otwarcia 47 punktów wyżej, na poziomie 15467.

CAC40 – możliwe otwarcie 12 punktów wyżej, na poziomie 6408.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.