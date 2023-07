Nucera - wodorowa spółka ThyssenKrupp już jest na giełdzie

We Frankfurcie odbyła się ekscytująca oferta publiczna. Nucera, spółka zależna ThyssenKrupp weszłą na giełdę. Oferta miała na celu emisję 30 mln akcji. Oczekuje się, że wpływy brutto będą w przedziale 500-566 mln euro, a wycena spółki w przedziale 2,4-2,7 mld euro. To nieco mniej niż 3 miliardy euro, które inwestorzy rozważali w okresie poprzedzającym IPO. Środki z emisji mają zostać przeznaczone na inwestycje w branży elektrolizy. Wraz ze spółką zależną BNP Paribas i saudyjskim państwowym funduszem majątkowym PIF, dwóch głównych inwestorów zobowiązało się już do objęcia akcji. Jednak ThyssenKrupp chciałby również w przyszłości posiadać udziały w spółce zależnej zajmującej się wodorem.