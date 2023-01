Niższe otwarcie Europy po oddaleniu się od szczytów przez indeksy z USA

Jak dotąd rynki europejskie rozpoczęły rok od lepszych wyników - DAX zyskał 6,2%, a FTSE100 wzrósł o ponad 3,5%, komfortowo przewyższając rynki amerykańskie, które zyskiwały głównie w ciągu ostatnich dwóch dni.

Dobre wyniki rynków europejskich w tym roku są kontynuacją trendu, który rozpoczął się w październiku ubiegłego roku, kiedy to niemiecki rynek spadł do dwuletnich minimów. Od tego czasu wzrósł o ponad 20%, dzięki czemu znalazł się na terytorium rynku byka. FTSE100 również odnotował gwałtowne odbicie, wznosząc się o ponad 10% od 18-miesięcznych minimów z października, osiągając wczoraj najwyższy poziom od ponad 3 lat. Zyski te wydają się jeszcze bardziej sprzeczne z intuicją, jeśli weźmiemy pod uwagę, że pojawiają się one na tle ponurego konsensusu, jeśli chodzi o gospodarkę światową, z MFW przewidującym, że gospodarka światowa wpadnie w recesję w 2023 roku. Być może właśnie te obawy skłaniają inwestorów do przyjęcia poglądu, że taki wynik zmusi banki centralne do przedwczesnego zakończenia obecnej polityki podnoszenia stóp i rozpoczęcia cięć przed końcem roku. Rynki amerykańskie wyglądały dość pozytywnie, dopóki pod koniec dnia nie doszło do wyprzedaży, w wyniku której S&P500 i Dow oddały wszystkie swoje zyski, a Nasdaq100 zamknął się znacznie poniżej swoich dziennych maksimów, co prawdopodobnie przełoży się na słabsze otwarcie rynków w Europie dziś rano.

Inwestorzy w obligacje wyceniają perspektywę, że Fed ponownie zwolni tempo cyklu podwyżek stóp w lutym, podnosząc je o 25 pb, w porównaniu z 50 pb, które widzieliśmy w grudniu. Takie rozumowanie pojawia się pomimo kolejnych wczorajszych komentarzy przedstawicieli Fed, tym razem od prezesa Fed z Atlanty Raphaela Bostica, który powiedział, że nadal widzi stopę końcową w przedziale 5-5,25%, następnie utrzymanie jej w tych okolicach przez dłuższy czas. Takie rozumowanie powtórzyła też prezes San Francisco Fed Mary Daly, choć żadna z nich nie ma w tym roku głosu. Biorąc pod uwagę, że ostatnie odbicie na rynkach akcji i spadek rentowności obligacji oraz dolara amerykańskiego rozluźnia warunki finansowe, dziś może być okazja dla przewodniczącego Fed Jaya Powella do lekkiego zresetowania narracji, gdy ma wziąć udział w dyskusji panelowej w Sztokholmie na temat niezależności banków centralnych i ich mandatów. To właśnie rozbieżność między tym, co mówią decydenci Fed, a tym, co wycenia rynek, napędza narrację w tym roku. Oczekuje się, że otrzymamy dalsze dowody na spowalniającą inflację, przy czym oczekuje się, że ceny bazowe spadną gwałtownie poniżej 6% tj. do najniższego poziomu od grudnia 2021 r.

EURUSD – po zeszłotygodniowym cofnięciu z 3-tygodniowych minimów na 1,0480/85, euro powróciło do obszaru 1,0700, otwierając drogę do czerwcowych maksimów przy 1,0787. Ruch przez 1,0800 może oznaczać kontynuację wzrostów w stronę 1,0920.

GBPUSD – po zeszłotygodniowym spadku do 6-tygodniowego minimum na poziomie 1,1830/35, funt odbił się z powrotem do 1,2200, z następnym oporem w rejonie 1,2350. Musimy utrzymać się powyżej obszaru 1,2000, aby móc kontynuować trend wzrostowy.

EURGBP – utrzymał się wczoraj powyżej obszaru 0,8770/80 respektując utrzymywany w ostatnich tygodniach zakres. Oporem pozostają okolice 0,8870/80, które powstrzymują wzrosty od października ubiegłego roku. Ruch poniżej 0,8770 otwiera drogę do 50-dniowej SMA i 0,8700.

USDJPY – zeszłotygodniowe niepowodzenie przy 134,80 utrzymuje nastawienie do dalszych spadków w stronę niedawnych minimów na 129,50, gdzie widzieliśmy jak dolar amerykański odbija od 6-miesięcznego minimum. Wyjście ponad 135,00 otworzy drogę do 138,00.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 42 punkty niżej, na poziomie 7683.

DAX – oczekuje się otwarcia 70 punktów niżej, na poziomie 14722.

CAC40 – możliwe otwarcie 37 punktów niżej, na poziomie 6870.



