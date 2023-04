Niepokojące dane z gospodarki USA. Inwestorzy w wyczekiwaniu na piątkowe payrollsy

Przed jutrzejszym raportem Departamentu Pracy, bieżący tydzień przyniósł porcję słabych odczytów z gospodarki USA. Oznacza to, że przepowiednie o spowolnieniu gospodarczym mogą się ziścić. Indeks ISM dla przemysłu spadł poniżej oczekiwań ekonomistów i utrzymuje się poniżej poziomu 50, który rozgranicza rozwój od kurczenia się. Wczorajsze dane również nie dały podstaw do optymizmy. Odczyt ISM wskazał na najwolniejszy wzrost w sektorze usług od trzech miesięcy. Nastąpiło spowolnienie w aktywności biznesowej, nowych zamówieniach i zatrudnieniu, a portfel zamówień skurczył się z 52,8 do 48,5. Deficyt handlowy się pogłębił. Czy to oznaka kłopotów dla gospodarki? Deficyt handlowy w USA wzrósł do 70,5 mld USD w lutym, najwyższego poziomu od czterech miesięcy i nieco powyżej prognozy 69 mld USD. Całkowity eksport spadł o 2,7%, na czele ze spadkiem sprzedaży gazu ziemnego, samochodów, preparatów farmaceutycznych i samolotów cywilnych. Import spadł o 1,5% z powodu niższych zakupów telefonów komórkowych, preparatów farmaceutycznych, odzieży, artykułów gospodarstwa domowego i samochodów. Deficyt handlu z Chinami wzrósł o 3,2 mld USD do 25,2 mld USD, podczas gdy eksport spadł o 1,4 mld USD.

Przed NFP dane dostarczyły dwóch wskazówek. Według Departamentu Pracy, liczba ofert pracy w Stanach Zjednoczonych spadła w lutym do 9,9 mln, najniższego poziomu od maja 2021 r. i poniżej oczekiwań na poziomie 10,4 mln. Największe spadki odnotowano w usługach profesjonalnych i biznesowych, opiece zdrowotnej i pomocy społecznej oraz transporcie, magazynowaniu i usługach komunalnych. Firmy tnąc koszty nie chcą już zatrudniać, a wręcz redukują miejsca pracy. Raport ADP pokazał, że prywatne firmy w USA stworzyły w marcu 145 tys. miejsc pracy, poniżej zrewidowanych w górę 261 tys. w lutym i prognoz na poziomie 200 tys. „Dane te to jeden z kilku sygnałów świadczących o spowolnieniu gospodarki. Pracodawcy wycofują się z roku silnego wzrostu zatrudnienia, a wzrost płac, po trzymiesięcznym plateau, powoli spada”, powiedziała Nela Richardson, główna ekonomistka ADP. Roczny wzrost wynagrodzeń osób zwolnił do 6,9% z 7,2%.

Wczorajszą sesja na głównych parkietach Europy zakończyła sie w mieszanych nastrojach. IBEX35 oraz FTSE100 zyskały 0,78% i 0,37%. Pod kreską zakończyły handel Dax i FTSE, które zderzyły się z ważnymi poziomami oporu. Sytuacja wyglądała podobnie na CAC40 i Stoxx 600. Dow Jones zyskał 80 pkt., czyli 0,27%, S&P500 spadł o 0,25% poniżej pułapu 4100 pkt. Nasdaq Composite został przeceniony o 1,07%.

Azjatyckie rynki akcji świecą czerwienią i podążają za spadkami w Europie i na Wall Street. Wczorajsza seria niepokojących danych z USA musiała mieć wpływ na postawę inwestorów, którzy będa bacznie przyglądać się jutrzejszym payrollsom. Giełda w Tokio traci 1,30%, australijski S&P/ASX 200 potaniał o 0,45%, a koreański KOSPI spada o 1,14%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (-0,05%), Szanghaj (-0,04%), Singapur (0,52%), Nowa Zelandia (-0,12%), Indonezja (-0,35%). Indeks Asia Dow traci 0,71%. Tracą giełdy w Malezji, Tajlandii oraz kontynentalna chińska giełda w Shenzhen.

Dziś ostatnia sesja na GPW przed długą świąteczną przerwą. Wczorajsza sesja na parkiecie przy Książęcej zakończyła się spadkiem wszystkich indeksów, a rajd blue chipów już dzień wcześniej został zatrzymany. Pogorszenie nastrojów w Europie i USA wpłynęło na handel nad Wisłą. Po neutralnym otwarciu, warszawskie byki oddały inicjatywę i to podaż przez cały dzień była stroną dominującą. Słabe dane z USA dopełniły dzieła zniszczenia. Zarówno WIG jak i WIG20 zamknęły się w bezpośredniej bliskości minimum dziennego zakresu wahań.

Od dwóch dni poziom 1800 pkt. jest barierą gdzie dobrze usadowiła się podaż. Dopiero po jego przełamaniu będzie można mówić o dalszym wspinaniu się pod górę. Zatem od strony technicznej sytuacja wydaje się dość prosta. Jeśli niedźwiedzie będą kontrolować rynek, można spodziewać się powrotu do wsparcia w okolicach 1700 pkt. Zmartwieniem jest spadek aktywności kupujących. To już trzecia sesja, podczas której atak na opór nie był wspierany wzrostem obrotów, co sugeruje, że na razie inwestorzy wolą pozostać na gotówce i przyglądać się rozwojowi sytuacji.

Handlowi towarzyszył obrót, który na szerokim rynku wyniósł raptem 757 mln złotych. WIG stracił 0,81% a WIG20 oddał z dorobku 0,93%. Kontrakt na WIG20 spadł o 1%, meldując się na poziomie 1774 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie i małe spółki. mWIG40 stracił 0,77%. sWIG80 spadł o 0,57%.

Złoty w stosunku do głównych walut pozostaje w szerokim trendzie bocznym:

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,35.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,68.

USDPLN – dolar jest handlowany po 4,30.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,74.

PLNJPY – para handlowana jest po 30,50.



