Netflix i jego show podczas publikacji wyników kwartalnych

Netflix przedstawi swoje wyniki za czwarty kwartał po zamknięciu rynku amerykańskiego w dniu 19 stycznia, co będzie prawdopodobnie kluczowe dla dalszego zachowania się ceny akcji.

W ostatnim czasie, po spadku o prawie 80 proc., cena akcji spółki streamingowej odbiła się o 96 proc. od lipca po przebiciu szacunków analityków w ostatnich dwóch kwartałach publikacji wyników. Jednak akcje są nadal o 50% niżej wyceniane niż maksimum widziane w listopadzie 2021 roku. Z punktu widzenia inwestorów wzrost liczby subskrybentów jest zawsze kluczowy, aby ocenić kondycję firmy, zwłaszcza po wprowadzeniu abonamentów wspieranych reklamami, które zostały wprowadzone pod koniec ubiegłego roku. Czy zatem Netflix skradnie show w tym sezonie wyników?

Plan ad-supported

Nowi subskrybenci z planu ad-supported będą w centrum uwagi, ponieważ jest on postrzegany jako nowy segment mający na celu szybkie odzyskanie użytkowników od rywali spółki, takich jak Disney+, Amazon Prime i Apple TV+. Nowy, wspierany reklamami abonament wystartował 3 listopada za 6,99 dolarów miesięcznie, a plan standardowy to 15,49 dolarów miesięcznie, plan premium to 19,99 dolarów miesięcznie. Oczekuje się, że do trzeciego kwartału 2023 roku Netflix zwiększy liczbę widzów o 40 milionów na całym świecie. Spółka jednak przestała podawać dane dotyczące wzrostu liczby użytkowników.

Czy Wednesday wystarczy?

Wątpliwe jest, czy Netflix może utrzymać stabilne tempo wzrostu użytkowników, ponieważ wydaje się, że nie ma przyciągających uwagę filmów, które zainteresowałyby widzów w ostatnim kwartale, w przeciwieństwie do Squid Game z zeszłego roku i Stranger Things sezon 4 w trzecim kwartale. Pierwszy z wymienionych seriali był oglądany łącznie przez 1,65 mld godzin, zaś drugi przez 1,35 mld godzin. Jak wynika z danych cnet Wednesday oglądano łącznie przez 1,24 mld godzin. Czy to wraz z planem reklamowym wystarczy?

Liczby, na których warto się skupić

Netflix stracił 200 000 subskrybentów w pierwszym kwartale i kolejne 970 000 w drugim kwartale, ale dodał 2,41 miliona w trzecim kwartale. Firma oczekuje, że w czwartym kwartale doda 4,5 miliona nowych subskrybentów, co łącznie przyniesie 7,8 miliarda dolarów przychodów. Zysk na akcję ma być natomiast na poziomie 0,44 USD. Jak wynika z kolei z wyceny rynku opcji na akcje spółki, zakres implikowanej zmienności dla ceny Netlixa jutro na otwarciu, a wcześniej w notowaniach posesyjnych, może wynieść około 10 proc.

Analiza techniczna

Z punktu widzenia analizy wykresu cena akcji spółki dotarła w ostatnim czasie do poziomu luki, która pojawiła się po wcześniejszych fatalnych wynikach kwartalnych. Wtedy luka wyniosła około 30 proc. Natomiast od lipca cena akcji spółki zdaje się poruszać w kanale wzrostowym, a horyzontalne możliwe poziomu oporu i wsparcie wypadać mogą przy 326,30 oraz 272,58 USD. Co ciekawe szacunkowa odległość ceny z zamknięcia sesji 18 stycznia od górnego i dolnego ograniczenia wspomnianego kanału trendowego wynosi około 10 proc.

Daniel Kostecki

Analityk Rynków Finansowych

CMC Markets Polska



