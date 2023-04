Napływające dane nie napawają optymizmem. Czy nadszedł czas na korektę rajdu w Europie?

Napływające dane z amerykańskiej gospodarki nie rozpieszczają inwestorów

Napływające dane z amerykańskiej gospodarki nie rozpieszczają inwestorów, a giełdy na Starym Kontynencie nadal radzą sobie zdecydowanie lepiej, ale rodzi to pytanie, czy jest tak dobrze, że giełda w Paryżu może bić z dnia na dzień kolejne rekordy, a Frankfurt, Londyn i Mediolan są wycenione blisko najwyższych poziomów w historii? Czy to czas na realizację zysków, co w konsekwencji powinno wygenerować sporych rozmiarów korektę? Na te pytania odpowiedź powinny przynieść najbliższe dni.

Patrząc na rynek obligacji, widać gołym okiem, że inwestorzy kupują bony skarbowe na potęgę. Rentowności obligacji na całym świecie spadły, a inwestorzy nadal oceniają perspektywy zacieśniania polityki pieniężnej i martwią się, że wysokie koszty finansowania zewnętrznego mogą jeszcze bardziej zaszkodzić gospodarkom. Rynki nadal wyceniają wzrost stopy funduszy federalnych o 25 punktów bazowych w przyszłym miesiącu, podczas gdy obniżka jest obecnie oczekiwana przed końcem roku. Komentarze kilku urzędników Fed będą w centrum uwagi przez resztę tygodnia, aby uzyskać dalsze wskazówki na temat tego, co zrobi komisja. Prezes Fed z Nowego Jorku, Williams, powiedział niedawno, że inflacja jest wciąż zbyt wysoka, a bank centralny musi prowadzić restrykcyjną politykę. Protokół z ostatniego posiedzenia EBC pokazał, że bank centralny ocenia ryzyko dla inflacji jako skierowane w górę. Rynki nadal oczekują wzrostu stóp procentowych w strefie euro o co najmniej 50 punktów bazowych. Indeks wskaźników wyprzedzających Conference Board mierzący cykle koniunkturalne w USA ponownie spadł w marcu, wskazując na zbliżające się pogorszenie aktywności gospodarczej. Odczyt był na najniższym poziomie od listopada 2020 r. i dwunastym z rzędu miesięcznym spadkiem. Ostatni raz tak negatywna seria miała miejsce w latach 2007-2009.

Wczorajsza sesja na głównych giełdach Europy zakończyła się przeceną wiodących indeksów. Jedynie FTSE100, który rzutem na taśmę wyszedł nad kreskę, ale zysk o 0,05% trudno nazwać sukcesem. Pozostałe benchmarki wypadły już zdecydowanie gorzej. Najwięcej straciła giełda w Mediolanie, a FTSE MIB potaniał o 1,10%. Dax został przeceniony o 0,62%, IBEX35 spadł o 0,46%. CAC40 i Stoxx 600 straciły odpowiednio 0,14% i 0,15%. Słabe dane napływające z amerykańskiej gospodarki nie pomagały inwestorom. Na Wall Street po dwóch z rzędu sesjach, gdzie indeksy zakończyły dzień w okolicach poprzedniego zamknięcia, wczorajszy handel zakończył się przeceną indeksów. Dow Jones stracił 110 pkt., czyli 0,33%, S&P500 spadł o 0,60% i nie utrzymał się powyżej pułapu 4150 pkt. Nasdaq Composite finiszował ze stratą w wysokości 0,80%.

Na rynkach azjatyckich króluje dziś czerwień w ślad za spadkami w Europie i USA. Nadal istnieją obawy związane z presją inflacyjną i tym, jak może ona wpłynąć na ruchy Rezerwy Federalnej i innych światowych banków centralnych w zakresie stóp procentowych. Giełda w Tokio traci 0,33%, australijski S&P/ASX 200 potaniał o 0,41%, a koreański KOSPI spada o 0,85%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (-0,68%), Szanghaj (-0,1,11%), Singapur (-0,18%), Sensex (-0,04%). Indeks Asia Dow traci 0,62%.

Po sześciu z rzędu sesjach wzrostowych i jednej bez kierunku, czwartek znów zaskoczył bywalców na parkiecie przy Książęce. Warszawskie byki nie oglądając się na przecenę na globalnych giełdach wciąż prą na północ. WIG20 tylko na jeden dzień zatrzymał się przy okrągłym poziomie 1900 pkt. Na pewno jednym z czynników wspierających popyt był silny złoty. Skala wzrostów w ciągu ostatnich dni mogła zadowolić nawet największych malkontentów. Po świetnym początku, już po godzinie zarówno WIG i WIG20 ustanowiły dzienne maksima. Od tego czasu oba benchmarki odczuły lekką presję, gdy giełdy w Europie i kontrakty na amerykańskie indeksy traciły. WIG20 zakończył dzień w okolicach środka dziennego zakresu wahań, a zysk “procentowy” na tle innych giełd wypadł wręcz okazale.

Jeśli, czego nie można wykluczyć, na Wall Street nie pojawią się negatywne nastroje, droga na tegoroczne szczyty została otwarta. Od strony technicznej, nie ma na razie żadnych przesłanek, by byki oddały pole bitwy stronie podażowej. Zatem, czy już niebawem zobaczymu na liczniku poziom 2000 pkt?

Handlowi towarzyszył obrót, który na szerokim rynku wyniósł 1,08 mld złotych. WIG zyskał 0,52%, a indeks blue chipów 0,75%i. Kontrakt na WIG20 wzrósł o 0,57%, finiszując na poziomie 1930 pkt. mWIG40 stracił 0,15%. sWIG80 wzrósł o 0,39%.

Złoty powoli, acz systematycznie umacnia się do głównych walut.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,21.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,59.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 4,19.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,69.

PLNJPY – para handlowana jest po 31,90.



