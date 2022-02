Napięcia na Ukrainie wciąż rosną, wstępne odczyty PMI w centrum uwagi

W ygląda na to, że rynki europejskie rozpoczną tydzień nieco wyżej, pomimo napięć na Ukrainie. Bardziej pozytywne nastroje mogą się utrzymać dzięki potwierdzeniu, że prezydent USA, Biden, i prezydent Rosji, Władimir Putin, spotkają się na rozmowę, aby zapobiec dalszej eskalacji konfliktu.

Wygląda na to, że siły separatystów w regionie Donbasu, chcąc wciągnąć wojska rosyjskie w konflikt, próbują sprowokować siły ukraińskie do odwetu, strzelając do nich z pocisków moździerzowych i artyleryjskich. Napięciom nie pomogło ogłoszenie przez Białoruś, że 30 tys. rosyjskich żołnierzy, którzy w ostatnich tygodniach brali udział w ćwiczeniach wojskowych, pozostanie w kraju na czas nieokreślony. W piątek otrzymaliśmy informację, że przywódcy separatystów ewakuują ze wschodniej Ukrainy swoich obywateli do Rosji dla ich własnego bezpieczeństwa, co wzmocniło obawy, że atak może nastąpić wcześniej niż to zakładano. Pod koniec zeszłego tygodnia pojawiła się nadzieja, że dalsze eskalacje zostaną powstrzymane po uzgodnieniu na ten tydzień spotkania sekretarza stanu USA, Anthony'ego Blinkena, z rosyjskim ministrem spraw zagranicznych, Siergiejem Ławrowem, podczas którego w czwartek zostaną wygłoszone szczegóły szczytu Putina i Bidena. To francuski prezydent, Emmanuel Macron, pomógł przekonać Władimira Putina, aby zgodził się na rozmowę na temat aktualnej sytuacji na granicy ukraińskiej, która wymyka się spod kontroli. Rosja ciągle powtarza, że inwazja Ukrainy nie jest w jej planach, jednak jej działania wzdłuż granic rysują zupełnie inny obraz. Inwazja miałaby zupełnie inny przebieg jeśliby została przeprowadzona z zaskoczenia, gdyż wojska ukraińskie otrzymały sporo czasu na przygotowanie okopów. Cokolwiek się stanie, inwestorzy stawiają na bezpieczeństwo, przelewając swoje środki do obligacji skarbowych oraz złota. Rentowność amerykańskich obligacji skarbowych drugi tydzień z rzędu utrzymuje się poniżej poziomu 2%.bCeny ropy dość niespodziewanie spadły w poprzednim tygodniu, mimo że wcześniej osiągnęły najwyższy poziom od siedmiu lat. Powodem tego spadku wydaje się być optymizm, że umowa z Iranem, ponownie pozwalająca mu na sprzedaż ropy naftowej, może być bliska, co skłania do zatrzymania dalszych wzrostów w kierunku 100 USD za baryłkę.

Patrząc na nadchodzące dane, najważniejsze raporty otrzymamy dopiero w piątek, kiedy zostanie opublikowany deflator PCE, a także dane o wydatkach i dochodach osobistych USA za styczeń. Jeśli chodzi o informacje z Europy, to poznamy najnowsze, wstępne publikacje PMI z Niemiec i Francji. Perspektywy dla francuskiej i niemieckiej gospodarki są nadal niepewne, chociaż po słabym grudniu Niemcy odnotowały niewielkie odbicie w styczniu. W grudniu niemiecka działalność usługowa spadła poniżej poziomu 50 pkt., dając najniższy odczyt od lutego zeszłego roku. Niemiecka gospodarka zmagała się z chaotycznymi działaniami rządu mającymi na celu ograniczenie dynamicznie rozprzestrzeniającej epidemii. W styczniu zaobserwowaliśmy niewielkie odbicie do 52,2, podczas gdy we Francji aktywność usługowa pogłębiła spadki do 53,1. Niemiecka działalność produkcyjna okazała się bardziej odporna, osiągając poziom 59,8 w styczniu. Te dane ekonomiczne, choć korzystne, nie współgrają ze słabą produkcją przemysłową i zamówieniami fabrycznymi.

Aktywność gospodarcza we Francji utrzymywała się na stałym poziomie w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Wydaje się, że trend ten będzie kontynuowany, jeśli ilość przypadków Covid-19 nagle nie wzrośnie.

W Wielkiej Brytanii w grudniu nastąpił gwałtowny spadek aktywności w sektorze usług, do 53,6 z 58,5 w listopadzie, ożywienie odnotowano dopiero w styczniu, pomimo ciągle obowiązujących środków ochrony zdrowia, wprowadzonych przez rząd Wielkiej Brytanii w związku z obawami dotyczącymi wariantu Omicron. Ograniczenia w sektorze hotelarskim wyraźnie uderzyły w puby i restauracje, a także w niektóre punkty sprzedaży detalicznej, ale nadal odnotowano wzrost do 54,1. Wraz ze stopniowym znoszeniem ograniczeń w połowie stycznia możemy zaobserwować dalsze odbicie do 55,5. Aktywność produkcyjna utrzymywała się na stałym poziomie, nieznacznie spadając do 57,3.

EURUSD – obecnie ma problemy z wyjściem powyżej 1,1420, które stoi na drodze do szczytów z okolic 1,1485. Spadek poniżej 1,1270 ponownie pozwoli obrać tegoroczne minima na 1,1120 za cel.

GBPUSD – wycofuje się do wsparcia z linii trendu rozciągniętej od grudniowych minimów, najbliższe poziomy oporowe znajdują się na wysokości 1,3720 oraz 200-dniowego MA.

EURGBP – nadal spada, utrzymanie poniżej 0,8420 przemawia za ponownym testem minimów na 0,8280 z początku tego miesiąca.

USDJPY – wsparcie utrzymuje się w okolicach 114,70, jego rozbicie otworzy drogę do 113,80. Opór obecnie znajduje się na 115,80.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 15 punktów wyżej, na poziomie 7528.

DAX – oczekuje się otwarcia 58 punktów wyżej, na poziomie 15100.

CAC40 – możliwe otwarcie 31 punktów wyżej, na poziomie 6960.



