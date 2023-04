Największe amerykańskie banki publikują dobre wyniki. Jak wypadną pozostałe sektory?

Dobry kwartał dla największych banków nie zmienia ogólnego obrazu bankowości. Trzy z największych amerykańskich banków, w tym lider JPMorgan Chase, odnotował znacznie wyższy zysk netto w pierwszym kwartale, pomimo kryzysu bankowego wywołanego upadkiem Silicon Valley Bank. To, co w dużej mierze spowodowało, że dochody były wyższe niż rok wcześniej, było tym samym, co prawdopodobnie wywołało ostatni kryzys: rosnące stopy procentowe. W przypadku banków takich jak SVB rosnące stopy procentowe podniosły koszty depozytów, ale i obniżyły wartość rynkową ich ogromnych portfeli obligacji, tworząc tło dla ich fatalnych w skutkach masowych odpływów. Wszystkie cztery banki, które raportowały wyniki w piątek, miały na koniec pierwszego kwartału nadal mniej depozytów niż rok wcześniej. JPMorgan twierdzi, że spodziewa się, że znacząca część depozytów odpłynie w dalszej części roku, gdy klienci znajdą nowe długoterminowe okazje albo zaczną szukać zysku gdzie indziej, na przykład w funduszach rynku pieniężnego. Niemniej największe banki dysponują wieloma narzędziami i sposobami na dywersyfikację ryzyka, nawet w otoczeniu wysokich stóp procentowych. Niezależnie od scenariusza, największe banki są odporne. Mniejsi regionalni pożyczkodawcy, którzy zaczną raportować wyniki w tym tygodniu, mogą pisać zupełnie inną historię.

Czy Fed będzie zmuszony zrobić przerwę w podwyższaniu stóp procentowych, a może wręcz ich stopniowemu cięciu pod koniec roku ożywi rynek akcji? Goldman jest sceptyczny, że rynki ponownie wzrosną gdy Fed skończy z agresywną polityką walki z inflacją. Wzrost zarobków osłabł i oczekuje się, że spółki z S&P 500 odnotują spadek zysków na początku roku w największym stopniu od drugiego kwartału 2020 r. Akcje również wyglądają na drogie. S&P 500 jest notowany po około 18-krotności oczekiwanych zysków z następnych 12 miesięcy. W dużej mierze powodem, dla którego wielu inwestorów pozostaje optymistami, jest siła rynku pracy. Rynek pracy pozostaje solidny, co według inwestorów oddala widmo recesji.

Miniony tydzień był bardzo udany dla europejskich byków. Piątkowa sesja na głównych parkietach Europy zakończyła wzrostami wszystkich głównych indeksów, jednak gorsze od oczekiwań dane o sprzedaży detalicznej w USA ostudziły gorące głowy kupujących, a benchmarki oddały znaczna część zysków z pierwszej połowy handlu. Była to czwarta z rzędu sesja, gdzie CAC40 (0,52%) ustanawiał historyczne rekordy. Pozostałe benchmarki wzrosły od 0,36% do 0,89%. Za to w USA nie było już tak kolorowo. Dow Jones stracił 143 pkt., czyli 0,42%, S&P500 spadł o 0,21% ale utrzymał się powyżej pułapu 4100 pkt. Nasdaq Composite zakończył dzień stratą w wysokości 0,35%.

Rynki azjatyckie są dziś w mieszanych nastrojach, ponieważ nadal istnieją obawy o wzrost gospodarczy, po wnioskach płynących z Międzynarodowego Funduszu Walutowego, mimo że nadzieja na wzrosty została wzmocniona przez wyniki największych amerykańskich banków. Handlowcy koncentrują się również na nadchodzących raportach o zarobkach globalnych firm. Nadal istnieją obawy związane z presją inflacyjną i tym, jak może ona wpłynąć na ruchy Rezerwy Federalnej i innych światowych banków centralnych w zakresie stóp procentowych. Giełda w Tokio oscyluje wokół zera, australijski S&P/ASX 200 podrożał o 0,14%, a koreański KOSPI spada o 015%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (0,55%), Szanghaj (0,98%), Shenzhen (0,07%), Singapur (0,02%), Sensex (-1,14%), Indonezja (-0,63%). Indeks Asia Dow zyskuje 0,03%.

Miniony tydzień na parkiecie przy Książęcej wypadł okazale. Za nami czwarta z rzędu sesja wzrostowa, ale co najważniejsze, opór został wybity, a luka bessy z 10 marca została domknięta. Skala wzrostów w ciągu ostatnich dni mogła zadowolić nawet największych pesymistów, a co ważnie, poparta była zwiększoną aktywnością graczy znad Wisły, choć piątkowa sesja pokazała spadek obrotów. WIG20 po dobrym otwarciu przez cały dzień utrzymywał się na zielonym terytorium, nieustannie pnąc się na północ i tym samym spychając niedźwiedzie do głębokiej defensywy. Dopiero w ostatniej godzinie handlu widać było lekkie cofnięcie. Zamknięcie nastąpiło w okolicach środka dziennego zakresu wahań.

Od strony technicznej, poziom 1800 pkt., który do tej pory był barierą, został wyłamany, a tym samym stał się wsparciem, co może otworzyć drogę do poziomu 1900 pkt.

Handlowi towarzyszył obrót, który na szerokim rynku wyniósł 967 mln złotych. WIG zyskał 0,58%, a indeks blue chipów wzrósł o 0,73%. Kontrakt na WIG20 wzrósł o 0,91%, finiszując na poziomie 1875 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie i małe spółki. mWIG40 zyskał 0,14%, a sWIG80 wzrósł o 0,15%.

Po udanym tygodniu, złoty lekko dziś traci do głównych walut.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,24.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,64.

USDPLN – wsparcie na poziomie 4,23 zostało pokonane. Dolar jest dziś handlowany po 4,22 i zbliża się do jego testu od spodu.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,73.

PLNJPY – para handlowana jest po 31,70.



