Najważniejsze wydarzenia makroekonomiczne w nadchodzącym tygodniu dotyczą USA. W czwartek poznamy pierwszy szacunek produktu krajowego brutto za czwarty kwartał, a w piątek grudniowy odczyt wskaźnika inflacji preferowanego przez amerykańską Rezerwę Federalną. W sezonie wyników finansowych Microsoft i Tesla przygotowują się do ogłoszenia swoich najnowszych danych.

KLUCZOWE WYDARZENIA GOSPODARCZE I KORPORACYJNE (23-27 STYCZNIA):

Wtorek 24 stycznia

PMI dla przemysłu i usług (styczeń)

Niemcy i Francja odnotowały wzrost aktywności gospodarczej w ostatnich miesiącach, ponieważ ceny energii spadły. Indeks niemieckich menadżerów produkcji (PMI) wzrósł w grudniu do 47,1. Niemiecki wskaźnik PMI dla usług podąża za podobnym schematem, wzrastając do 49,2 w grudniu z dwuletniego minimum wyznaczonego na poziomie 45,0 we wrześniu.

Podobna sytuacja ma miejsce we Francji, gdzie wskaźnik PMI dla przemysłu wzrósł do 49,2 w grudniu z 48,3 w listopadzie, natomiast wskaźnik PMI dla usług wzrósł nieznacznie do 49,5 w grudniu z 49,3 miesiąc wcześniej. Aktywność w sektorze usług we Francji pozostała odporna na wcześniejsze zawirowania, częściowo dlatego, że rządowe dotacje do energii uchroniły francuskie gospodarstwa domowe przed najgorszymi skutkami gwałtownego wzrostu cen.

Brytyjski wskaźnik PMI dla sektora produkcyjnego spadł w grudniu do 45,3 z 46,5 w listopadzie, a tendencja spadkowa, która utrzymywała się przez 2022 r., wydaje się być kontynuowana w najbliższym czasie. Jednak brytyjski PMI usługowy wzrósł do 49,9 w grudniu, z 48,8 miesiąc wcześniej.

Po pesymistycznym 2022 roku, firmy w Niemczech, Francji i Wielkiej Brytanii będą miały nadzieję na dalsze ożywienie aktywności gospodarczej w 2023 roku.

Wyniki Microsoftu za II kw.

Po tym, jak Microsoft podał swoje wyniki za I kwartał w październiku, akcje osunęły się do najniższych poziomów od stycznia 2021 roku. Chociaż firma pokonała oczekiwania dotyczące przychodów i zysków, niektórzy inwestorzy obawiają się, że spółka może nie być w stanie utrzymać wzrostu, do którego rynki się przyzwyczaiły.

W wynikach za I kwartał było kilka słabych punktów. Chociaż ogólny przychód wzrósł o 11% rok do roku do 50,12 mld USD, przychody z komputerów wyposażonych w system Windows spadły o 15%, a przychody z konsoli Xbox spadły o 3%. Motorem wzrostu był dział Inteligentnej Chmury, którego przychody wzrosły o 20% do 20,3 mld USD, choć rynki spodziewały się jeszcze lepszej publikacji.

W prognozie na II kwartał Microsoft ostrzegł, że słabszy popyt na komputery PC może spowodować spadek przychodów z systemu Windows o około 30%. Spółka jest również poddawana kontroli w związku z zamiarem przejęcia producenta Call of Duty, Activision Blizzard, a organy regulacyjne w USA, UE i Wielkiej Brytanii wyrażają obawy dotyczące konkurencji. Oczekuje się, że zysk za II kwartał wyniesie 2,30 USD za akcję.

Środa, 25 stycznia

Decyzja Banku Kanady w sprawie stóp procentowych

W październiku Bank Kanady podniósł stopy procentowe o mniej, niż oczekiwano, czyli 0,5 punktu procentowego do 3,75%, uznając być może wcześniej niż większość banków centralnych, że zbyt agresywne podnoszenie stóp może przynieść więcej szkody niż pożytku. W grudniu BoC podniósł stopy o kolejne pół punktu do 4,25% w obliczu rosnących obaw, że wyższe stopy mogą spowodować problemy na rynku mieszkaniowym.

Ponieważ decyzja w sprawie stóp procentowych w Kanadzie zostanie podjęta na tydzień przed spotkaniem amerykańskiej Rezerwy Federalnej w celu omówienia stóp procentowych, wielu uczestników rynku spogląda na północną stronę granicy USA w poszukiwaniu wskazówek, czy Fed może zwolnić tempo zacieśniania. Konsensus szacunków sugeruje, że BoC może ograniczyć się do podwyżki stóp o 0,25 punktu procentowego, po tym, jak inflacja spadła w grudniu do 6,3% z 6,8% w listopadzie, choć wzrost cen bazowych pozostał bez zmian.

Wyniki Tesli za IV kwartał

Odnośnie do akcji Tesli, które w ciągu ostatniego roku spadły o ponad 60%, pojawiają się pytania o to, czy bańka dla producenta pojazdów elektrycznych (EV) pękła. Od rekordowego poziomu z listopada 2021 roku akcje spadły z około 400 dolarów do najniższego poziomu w tym miesiącu wynoszącego nieco ponad 100 dolarów — to ogromny spadek jak na firmę, która sprzedaje więcej samochodów niż kiedykolwiek wcześniej.

W IV kwartale Tesla dostarczyła rekordową liczbę 405 278 pojazdów, co oznacza wzrost o 40% w stosunku do roku poprzedniego. Dzięki temu łączna liczba dostarczonych w zeszłym roku samochodów wyniosła 1,4 mln, co również stanowi nowy rekord. Oczekuje się, że roczne przychody wzrosły o ponad 50% w porównaniu z 2021 r. do około 80 mld USD, choć marże prawdopodobnie zostały ograniczone ze względu na wzrost kosztów.

Akcje spółki spadły po tym, jak przychody i marże w III kwartale okazały się niższe od oczekiwań. Inwestorzy obawiają się, że ten trend może się utrzymać. Marża brutto wyniosła w III kwartale 27,9%, a w IV kwartale mogła ulec dalszemu zacieśnieniu ze względu na rosnące koszty surowców.

Tesla ostrzegła również, że problemy z łańcuchem dostaw baterii mogą być czynnikiem ograniczającym wzrost w średnim i długim terminie. Podczas rozmowy sprzedażowej w III kwartale CEO Elon Musk powiedział, że cena litu, kluczowego składnika w bateriach EV, jest "szalenie droga". Inną obawą jest to, że rosnące ceny energii elektrycznej mogą podnieść koszty eksploatacji EV. Na plus dla Tesli, osłabienie dolara amerykańskiego mogło pomóc zwiększyć przychody i zyski w IV kwartale, ponieważ towary sprzedawane w dolarach stały się tańsze dla klientów zagranicznych. Tesla w tym miesiącu ogłosiła dalsze obniżki cen do 20% w USA i Europie. Oczekuje się, że zysk spółki w IV kwartale wyniesie 1,15 USD na akcję.

Wyniki Boeinga w IV kw.

Pomimo straty za III kwartał w wysokości 3,3 mld dolarów kilka miesięcy temu, kurs akcji Boeinga rośnie w siłę i jest bliski odrobienia wszystkich strat w 2022 roku. Przychody kwartalne wyniosły 16 mld USD, przy czym spółka odnotowała duży spadek przychodów w dziale obrony i przestrzeni kosmicznej. W tym obszarze przychody spadły o 5,3 mld USD, a marża operacyjna spadła do 52,7%, co było spowodowane wyzwaniami technicznymi i ró żnymi wyższymi kosztami samolotów tankowców KC-46A i samolotu prezydenckiego VC-25B, co przyniosło 2,8 mld USD strat operacyjnych. Jeśli chodzi o perspektywy dla działu obronnego, to portfel zamówień wynosi 55 mld USD, z czego 31% pochodzi od klientów zagranicznych. W segmencie samolotów komercyjnych spółka wznowiła dostawy 787 Dreamliner, dostarczając 9 maszyn. W sumie w ciągu kwartału dostarczono 112 samolotów, a backlog wynosi 4 300 maszyn o wartości 307 mld USD. Oczekuje się, że w IV kwartale Boeing powróci do zysku na poziomie 0,47c na akcję.

Czwartek, 26 stycznia

PKB USA ZA IV KW.

Po spadku o 1,6% w I kwartale i 0,6% w II kwartale gospodarka USA powróciła do wzrostu w III kwartale, rozwijając się o 3,2%. Ekspansja była napędzana przez wzrost eksportu, wydatków konsumenckich i wydatków rządowych.

Pierwszy szacunek PKB za IV kwartał prawdopodobnie pokaże, że wzrost spowolnił w stosunku do silnego wyniku z III kwartału. Oczekiwania ekonomistów wskazują na wzrost o 2,5%, ale biorąc pod uwagę, że wydatki konsumenckie wydają się spowalniać w ostatnich miesiącach, może pojawić się ryzyko spadku tych szacunków.

Piątek, 27 stycznia

Indeks cen PCE w USA (grudzień)

Indeks cen konsumpcji osobistej (PCE), uważany za preferowaną przez Rezerwę Federalną miarę inflacji, wzrósł o 4,7% w okresie do listopada, wobec 5% w październiku. Jeśli ten wskaźnik inflacji ulegnie dalszemu spadkowi w grudniu, może to wzmocnić wezwania do zwolnienia tempa kolejnej podwyżki stóp procentowych przez Fed do 25 punktów bazowych. Rynki prawdopodobnie nie chciałyby, aby w okresie poprzedzającym posiedzenie Fed pod koniec miesiąca wskaźnik cen bazowych PCE ponownie skoczył w kierunku 5%.

Wydatki osobiste w USA (grudzień)

W ostatnich miesiącach wzrost wydatków osobistych w USA uległ zahamowaniu. Wydatki osobiste wzrosły w listopadzie zaledwie o 0,1% miesiąc do miesiąca, w porównaniu do 0,9% w październiku, co sugeruje, że amerykańscy konsumenci stają się bardziej ostrożni w związku z obawami o rosnące koszty życia. Konsensus szacunków sugeruje, że wydatki osobiste mogły spaść o 0,1% w grudniu.

Udanego weekendu!

