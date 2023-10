Najlepszy tydzień dla bitcoina od czerwca. Cena kryptowaluty wciąż powyżej 34000 z silnym wzrostem dominacji

Ten tydzień, a przynajmniej do piątkowego poranka, bitcoin może zaliczyć do bardzo udanych. Cena kryptowaluty wzrosła o niemal 14% (w szczycie tygodnia był to wzrost o prawie 18%), a notowania pozostają nad poziomem 34000 USD. Tym samym trwa najlepszy tydzień dla bitcoina od czerwca, gdy kurs ruszył z 26500 do powyżej 31000 USD.

Symbol IBTC na liście DTCC - Bitcoin spot ETF coraz bliżej?

W tym tygodniu na liście DTCC (firmy zajmującej się rozliczaniem transakcji na Wall Street) pojawił się symbol przyszłego ETF na bitcoina, czyli IBTC. Ma być to fundusz od firmy BlackRock, a więc największego funduszu zarządzającego aktywami na świecie. Zdarzenie to pokazała, że w zasadzie wszystko, co potrzebne dla działania takiego funduszu zostało już zrealizowane. Jedyne czego brakuje, to decyzji SEC i jego formalne zatwierdzenie. Tu jednak na tę chwilę prawdopodobnie nie ma przełomu i trzeba będzie poczekać na ostateczną decyzję amerykańskiej komisji.

Dominacja bitcoina coraz większa

Wraz z tak silnym wzrostem ceny bitcoina, wzrosła również jego dominacja nad całym rynkiem kryptowalut. Udział kapitalizacji bitcoina wzrósł do 54% z niecałych 49% jeszcze w sierpniu. Natomiast na początku roku dominacja BTC wynosiła zaledwie 41%. Na tę chwilę, jak widać, król kryptowalut zdaje się tylko jeden.

Potencjalnie istotne opory dla bitcoina

Z punktu widzenia wykresu potencjalny opór dla aktualnej zwyżki może znajdować się w rejonie 37000 - 40000 USD. Jest to obszar konsolidacji notowań bitcoin przed gwałtownym spadkiem, którą to konsolidację obserwowaliśmy na wiosnę 2022 r.

Ethereum próbuje podążać za bitcoinem

Kurs ETH/USD do piątkowego poranka pnie się w tym tygodniu w górę o niemal 8%. Jest to na razie najlepszy wynik od końca września, gdy w tydzień notowania wzrosły o niemal 10%. Z punktu widzenia wykresu od kwietnia 2023 r. kurs ETH/USD przebywa w kanale spadkowym, który może przypominać formację flagi. Aktualnie rynek zdaje się zbliżać do jej górnego ograniczenia w rejonie 1900 USD. Wydaje się, że dopiero przekroczenie tej bariery mogłoby pomóc ETH w ataku na tegoroczny szczyt.

___



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.