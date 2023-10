Rozpoczęliśmy wczoraj “na poważnie” sezon raportów amerykańskich gigantów, po mieszanych wynikach banków. Zaprezentowane przed sesją lepsze od oczekiwań wyniki kwartalne 3M, Coca-cola, General Electric, General Motors, Halliburton, Verizon, Xerox zostały przyjęte z ulgą, bowiem okazało się, że w tym trudnym otoczeniu firmy radzą sobie zupełnie dobrze. Wyniki Microsoft i Alphabet pokazują, że Wall Street interesuje się wyłącznie sztuczną inteligencją. Zarówno Microsoft Corp., jak i Alphabet Inc. odnotowały we wtorek przeważnie dobre wyniki. Microsoft wzrósł o 4% w obrocie po sesji, ale akcje Alphabet spadły o 6%, gdy Wall Street odniosło wrażenie, że sztuczna inteligencja objawia się inaczej w biznesie chmurowym obu firm.

Microsoft zaskoczył inwestorów 28% wzrostem w działalności związanej z przetwarzaniem w chmurze Azure, powyżej własnej prognozy i prognozy wzrostu na poziomie 25,6%, którą modelowali analitycy. Inwestorzy wydają się mniej pewni, że Alphabet utrzyma dobrą passę w działalności związanej z Google Cloud, zwłaszcza że segment ten wykazał najwolniejszy kwartalny wzrost, odkąd Google zaczęło publikować wyniki w 2019 r. Przyćmiło to optymistyczne wyniki w branży reklamowej firmy. W następnych dniach wynikami pochwalą się: Meta Platforms, Microsoft, Amazon, Intel i IBM. Mogą być one kluczowe dla dalszych losów S&P500 i Nasdaq 100.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 25.10.2023.

Dziś uwaga uczestników rynku skupi się na decyzji Banku Kanady w sprawie stóp procentowych. Oczekuje się, że BoC podobnie jak RBA i Fed zrobi sobie przerwę w zacieśnianiu polityki monetarnej i pozostawi stopy procentowe na niezmienionym poziomie.

Giełdy w Europie na ważnych wsparciach.

Lekko rozczarowujące wstępne odczyty PMI dla strefy euro nie wpłynęły na nastroje na głównych parkietach Europy, inwestorzy byli zadowoleni wynikami amerykańskich spółek i to one ciągnęły benchmarki w górę. Poza IBEX 35 (-0,22%), pozostałe indeksy zyskały od 0,20 (FTSE100) do 0,63% (CAC40). Francuska giełda obroniła tym samym ważne wsparcie.

Wall Street również zaliczyła udaną sesję. Dow Jones Industrial Average zyskał 205 pkt., czyli 0,62%. S&P500 wzrósł o 0,73%, podczas gdy Nasdaq Composite zyskał 0,93%.

W Azji poprawa nastrojów.

Po tym jak chińskie giełdy zaliczyły najniższe poziomy od ponad 4 lat, od dwóch dni próbują odreagować spadki. Giełdy w rejonie Azji i Pacyfiku w większości rosną w ślad za giełdami w Europie i USA. Indeks giełdy w Tokio zyskuje 1,17%. Australijski S&P/ASX 200 tanieje o skromne 0,10%, a południowokoreański KOSPI spada o 0,52%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (1,18%), Szanghaj (0,51%), Singapur (0,05%), Sensex (0,13%). Indeks Asia Dow rośnie o 0,93%.

Podsumowanie sesji na GPW.

Po serii spadków, wczorajsza sesja na GPW zakończyła się mocnym akcentem. Parkiet przy Książęcej okazał się jednym z najmocniejszych w Europie, a wszystkie indeksy solidnie zyskały. Wszystko to działo się przy wzroście aktywności inwestorów, co widać było po wzroście obrotów. Sytuacja techniczna na WIG20, dalej może sprzyjać popytowi. Indeks utrzymuje się powyżej 50-cio i 200-stu sesyjnej średniej kroczącej Zarówno WIG, jak i WIG20 od samego początku wystrzeliły na północ, kończąc notowanie w bezpośredniej bliskości dziennych maksimów.

Byki mogą liczyć na to, że optymizm z początku ubiegłego tygodnia ma szansę przełożyć się na poprawę nastrojów do końca grudnia, jeśli zyski z kontraktów na WIG20 będą bronione do czasu wygasania serii. Nie oznacza to jednoznacznie, że nasza giełda ma najgorsze za sobą. Wiele będzie zależeć od globalnych nastrojów i napływających danych z największych gospodarek, skutków walki z inflacją oraz tego, czy restrykcyjna polityka banków centralnych nie doprowadzi do recesji.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 1,29 mld zł. WIG zyskał 1,60%. Indeks blue chipów dodał do dorobku 1,90%. WIG20fut wzrósł o 1,47%, osiągając na zamknięciu wartość 2074 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie i małe spółki. mWIG40 wzrósł o 1,15%. sWIG80 zamknął się z zyskiem 0,55%.

Złoty od kilku dni w wąskim zakresie wahań.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,12.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,46.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 4,21.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,71.

PLNJPY – para handlowana jest po 35,60.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.