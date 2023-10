Dziś poznamy wstępne dane PMI dla poszczególnych gospodarek Eurolandu i USA. Wskaźniki dla sektora przemysłowego i usługowego wyhamowały spadki, co może sugerować, że gospodarki strefy Euro mają najgorsze za sobą, jednak może to być złudne wrażenie. Wysokie koszty finansowania ciążą przedsiębiorstwom, co może przełożyć się na dłuższę stagnację. Niemniej rynki oczekują, że PMI w październiku będą lepsze niż miesiąc temu. Najbardziej skomplikowana sytuacja jest w największej gospodarce Europy. We wrześniu PMI przemysłowe spadło poniżej 40 pkt., to najgorszy wynik w Eurolandzie, za to usługi wskazują, że ten sektor trzyma się dzielnie i oczekuje się że PMI powrócą do poziomu 50 pkt, czyli poziomu który rozgranicza rozwój od kurczenia się. W USA oczekiwania są odmienne. Według analityków PMI przemysłowe wzrośnie do 48,3, a PMI usługowe skurczy się z 48,9 do 50,2 do 48,07.

Dzisiaj na poważnie rozpoczyna się sezon raportów amerykańskich gigantów. Swoje raporty i prognozy na kolejny kwartał przedstawią między innymi: przed sesją 3M, Coca-cola, General Electric, General Motors, Halliburton, Verizon, Xerox – po sesji Alphabet, Visa, Texas Instruments. Jednak uwaga inwestorów skupi się na na gigantach technologicznych. Jak na razie wyniki kwartalne dużych amerykańskich banków dały mieszane sygnały dotyczące gospodarki, a optymizm rynkowy osłabł. Po Alphabet, w następnych dniach wynikami pochwalą się: Meta Platforms, Microsoft, Amazon, Intel i IBM. Mogą być one kluczowe dla dalszych losów S&P500 i Nasdaq 100.

Giełdy w Europie na ważnych wsparciach.

Początek tygodnia na głównych parkietach Europy upłynął w mieszanej atmosferze. Dax i CAC40 spadły do najniższego poziomu od połowy marca i znalazły się na kluczowych wsparciach, a dotychczasowe spadki wyhamowały. Na plusie finiszowały Dax, CAC40 i FTSE MIB zyskując od 0,02% do 0,74%. FTSE100 i IBEX 35 spadły solidarnie po 0,37%.

W oczekiwaniu na wyniki spółek i odczyty PKB i inflacji, Wall Street również zaliczyła mieszaną sesję. Do połowy notowań wszystkie benchmarki utrzymywały się na plusie, jednak druga część handlu przebiegała pod dyktando pesymistów. Dow Jones Industrial Average stracił 191 pkt., czyli 0,58%. S&P spadł o 0,17%, podczas gdy Nasdaq Composite zyskał 0,27%.

W Azji mieszane nastroje.

Po tym jak chińskie giełdy zaliczyły najniższe poziomy od ponad 4 lat, dziś próbują odreagować spadki. Giełdy w rejonie Azji i Pacyfiku są dziś w mieszanych nastrojach w ślad za giełdami w Europie i USA. Indeks giełdy w Tokio traci 0,46%. Australijski S&P/ASX 200 drożeje o 0,08%, a południowokoreański KOSPI spada o 0,20%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (-0,66), Szanghaj (0,38%), Singapur (0,45%), Sensex (zamknięty). Indeks Asia Dow spada o 0,13%.

Podsumowanie sesji na GPW.

Po zwariowanym minionym tygodniu na GPW, wczorajsza sesja zakończyła się przeceną wszystkich głównych indeksów, ale to co może cieszyć, to spadki, które zdecydowanie wyhamowały i nie są już tak bolesne. Wszystko to działo się przy niewielkiej aktywności inwestorów, co widać było po spadku obrotów. Po wybuchu euforii na wstępne wyniki wyborów parlamentarnych, od środy optymizm osłabł i do wczorajszej sesji to niedźwiedzie skutecznie kontratakują. Niemniej, sytuacja techniczna na WIG20 nie zmieniła się na tyle, by któraś ze stron osiągnęła zdecydowaną przewagą. Przed kolejnymi sesjami, nasuwa się pytanie, czy napływ zagranicznego kapitału był czysto spekulacyjny, czy też kilkudniowe spadki będą okazją do zwiększenia ekspozycji. Zarówno WIG, jak i WIG20 przez cały dzień oscylowały wokół zera w poszukiwaniu kierunku.

Byki mogą liczyć na to, że optymizm z początku tygodnia ma szansę przełożyć się poprawę nastrojów do końca grudnia, jeśli zyski z kontraktów na WIG20 będą bronione do czasu wygasania serii. Nie oznacza to jednoznacznie, że nasza giełda ma najgorsze za sobą. Wiele będzie zależeć od globalnych nastrojów i napływających danych z największych gospodarek, skutków walki z inflacją oraz tego, czy restrykcyjna polityka banków centralnych nie doprowadzi do recesji.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 870 mln zł. WIG stracił 0,34%. Indeks blue chipów oddał z dorobku 0,38%. WIG20fut spadł o 1,15%, osiągając na zamknięciu wartość 2044 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie i małe spółki. mWIG40 spadł o 0,19%. sWIG80 zamknął się ze stratą 0,47%.

Złoty z szansą na umocnienie. PLN od kilku dni w wąskim zakresie wahań.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,12.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,46.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 4,17.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,68.

PLNJPY – para handlowana jest po 35,80.



