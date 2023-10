Przed nami pół godziny, które mogą potrząsnąć rynkami. O godz. 14:15 Europejski Bank Centralny podejmie decyzję o wysokości stóp procentowych.

Oczekuje się, że EBC, podobnie jak RBA, BoC i Fed zrobi sobie przerwę w zacieśnianiu polityki monetarnej i pozostawi stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Bankierzy centralni ze Starego Kontynentu mają nad czym dyskutować. Miękkie dane, takie jak PMI, zaufanie konsumentów, sprzedaż detaliczna czy produkcja przemysłowa pokazują, że wysokie koszty finansowania negatywnie wpływają na aktywność gospodarczą, a konsumenci wstrzymują się z wydawaniem oszczędności. Może to być sygnał ostrzegawczy dla bankierów, że skutkiem dalszego zacieśniania polityki może być wpędzenie gospodarki w recesję. Z drugiej strony, wciąż uporczywie wysoka inflacja wymaga podejmowania określonych działań, by nie doprowadzić do głębokiej stagflacji.

O godz. 14:45 odbędzie się konferencja prasowa szefowej EBC, Christine Lagarde. Inwestorzy z uwagą będą wsłuchiwać się w słowa pani prezes, oczekując że poda więcej wskazówek na dalszą część roku.

Pomiędzy decyzją EBC, a wystąpieniem szefowej Rady Prezesów poznamy pakiet danych z USA. Oczekiwania rynkowe wskazują, że zamówienia na środki trwałe wzrosną z 0,2% do 1,7%, a ilość tygodniowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych pozostanie na niskim poziomie, podobnie jak w poprzednich tygodniach, co nie jest dobrą wiadomością dla Rezerwy Federalnej. Jednak najważniejszymi odczytami, będą dane o PKB i bazowy wskaźnik wydatków konsumentów. Analitycy szacują że PKB USA wzrośnie z 2,4% do 4,3%.

W Europie obrona ważnych wsparć.

Za nami umiarkowanie wzrostowa sesja na głównych parkietach Europy, gdy inwestorzy czekają na decyzję EBC i analizują wyniki amerykańskich spółek. Poza FTSE MIB (-0,52%), pozostałe indeksy zyskały od 0,08 (Dax) do 0,33% (FTSE 100).

Wall Street zaliczyła nieudaną sesję. Dow Jones Industrial Average stracił 105 pkt., czyli 0,32%. S&P500 spadł o 1,43%. Pogrom na spółkach technologicznych - Nasdaq Composite stracił 2,43%. Dziś kontrakty kontynuują spadki, a Nasdaq 100 testuje ważne wsparcie.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 26.10.2023.

W Azji po chwilowej poprawie nastrojów powróciła wyprzedaż.

Na giełdach w rejonie Azji i Pacyfiku obserwujemy silne cofnięcie w ślad za spadkami w USA. Indeks giełdy w Tokio traci 2,04%. Australijski S&P/ASX 200 tanieje o 0,80%, a południowokoreański KOSPI spada o 2,48%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (-0,55%), Szanghaj (-0,29%), Singapur (-0,42%), Sensex (-1,11%). Indeks Asia Dow spada o 1,50%.

Podsumowanie sesji na GPW.

Po serii spadków, wczorajsza sesja na GPW, podobnie jak i wtorkowa, zakończyła się mocnym akcentem. Parkiet przy Książęcej znów okazał się jednym z najmocniejszych w Europie, a wszystkie indeksy poza sWIG80 solidnie zyskały. Wszystko to działo się przy wzroście aktywności inwestorów. Sytuacja techniczna na WIG20, dalej może sprzyjać popytowi. Indeks utrzymuje się powyżej 50-cio i 200-stu sesyjnej średniej kroczącej. Zarówno WIG, jak i WIG20 po niemrawym początku wystrzeliły na północ, kończąc notowanie w bezpośredniej bliskości dziennych maksimów.

Byki mogą liczyć na to, że optymizm z początku ubiegłego tygodnia ma szansę przełożyć się na poprawę nastrojów do końca grudnia, jeśli zyski z kontraktów na WIG20 będą bronione do czasu wygasania serii. Nie oznacza to jednoznacznie, że nasza giełda ma najgorsze za sobą. Wiele będzie zależeć od globalnych nastrojów, napływających danych z największych gospodarek, skutków walki z inflacją oraz tego, czy restrykcyjna polityka banków centralnych nie doprowadzi do recesji.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 1,32 mld zł. WIG zyskał 1,45%. Indeks blue chipów dodał do dorobku 1,78%. WIG20fut wzrósł o 1,74%, osiągając na zamknięciu wartość 2110 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie spółki. mWIG40 wzrósł o 1,18%. Jedyny przegranym były maluchy. sWIG80 zamknął się ze stratą 0,32%.

Złoty traci dziś do walut rezerwowych.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,13.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,48.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 4,25.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,73.

PLNJPY – para handlowana jest po 35,40.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.