Big techy rozpoczynają publikacje wyników, gdy Nasdaq 100 broni dołków

Microsoft i Alphabet (Google) to dwie firmy, które pochwalą się swoimi kwartalnymi wynikami już w ten wtorek 24 października po zakończeniu sesji w Stanach Zjednoczonych. Tylko te dwie spółki razem wzięte mają kapitalizację równą ponad 4,1 bln USD oraz całkowitą wagę w indeksie Nasdaq 100 na poziomie ponad 16%. Stąd od wyników, chociażby tych dwóch spółek może zależeć dalsze zachowanie całej amerykańskiej giełdy w najbliższych dniach, ponieważ zarówno SPX jak i Nasdaq 100 są blisko ostatnich minimów oraz blisko najniższych poziomów od czerwca 2023 r.

Microsoft

Od początku roku cena akcji spółki MSFT wzrosła o ponad 36% wyciągając wskaźnik cena/zysk z poziomu 24x w styczniu do 33,7x obecnie. Wskaźnik forward P/E został wyciągnięty w tym samym czasie z 22,7x do 29,5x aktualnie. Niemniej jednak od początku roku tylko nieznacznie wzrosły oczekiwania odnośnie do przychodów spółki. Za FY2024 r. mają one wynieść 236,82 mld USD, a za FY2025 r. mają wynosić 267,45 mld USD.

Konsensus rynkowy zakłada odczyt EPS na poziomie 2,65 USD przy 2,35 USD rok temu. Trzeba jednak także pamiętać, że spółka prowadzi regularny skup akcji własnych, co może mieć wpływ na EPS.

Google (Alphabet)

Cena akcji spółki macierzystej Google, czyli Alphabet, zyskała od początku roku ponad 54%. Co więcej, GOOG zdaje się opierać szerszej przecenie indeksu Nasdaq 100, ponieważ jeszcze w połowie października cena akcji spółki wzrosła do 140 USD i znalazła się na najwyższych poziomach od kwietnia 2022 r. Wskaźnikowo akcje spółki były wycenione na początku roku dość tanio, w porównaniu do innych rynków, gdzie cena/zysk była na poziomie niecałych 17x. Aktualnie to prawie 29x, a forward P/E wynosi 21,9x przy 17,5x na początku roku. Również podobnie jak w przypadku MSFT prognozy dla przychodów od początku roku nie zwiększyły się istotnie. W 2023 r. spółka ma mieć sprzedaż na poziomie 304,39 mld USD, a w FY2024 ma ona wzrosnąć do 339,22 USD.

Spółka także prowadzi regularny skup akcji własnych, których w wolnym obrocie było niemal 14 mld w 2020 r., a obecnie jest to 12,61 mld. Według konsensusu EPS ma wynieść 1,45 USD przy 1,06 USD rok temu.

Wysokie rentowności

Warto pamiętać, że rosnące wskaźniki cena/zysk, jak i inne mnożniki, wraz z wysokimi rentownościami, to mieszanka, która w długim terminie ma małe szanse, aby iść razem w parze. Mnożniki spółek mogą poprawić się tylko na dwa sposoby. Jednym jest wzrost zysków w tempie, jakiego się rynek nie spodziewa, a drugi, to dostosowanie ceny do wyników oraz rentowności z rynku obligacji oraz z rynku pieniężnego. Ten sezon wyników może pokazać, w którą stronę podążymy, zwłaszcza że być może trzeci kwartał był najlepszym w tym cyklu dla amerykańskiej gospodarki.

