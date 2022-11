Minutki Fed i wstępne odczyty PMI w centrum uwagi

Odbicie cen ropy naftowej i słabszy dolar amerykański pomogły rynkom w Europie odwrócić poniedziałkowe straty i zamknąć się na trzymiesięcznych maksimach podczas sesji, która w innych okolicznościach nie byłaby zbyt udana. Rynki amerykańskie podążyły tym samym śladem dzięki lepszym niż oczekiwano wynikom finansowym oraz przewidywaniom, że wszelkie przyszłe podwyżki stóp procentowych przez Fed będą ograniczane przez spadającą presję inflacyjną. W oczekiwaniu na dzisiejszą akcję cenową oraz skrócony do świąt tydzień handlu w USA, w centrum uwagi znajdą się dzisiejsze minutki Fed oraz najnowsze listopadowe flash PMI.

Wiele się wydarzyło, odkąd Rezerwa Federalna zgodnie z oczekiwaniami podniosła stopy o 75 pb kilka tygodni temu. Początkowa reakcja na oświadczenie skłaniała ku narracji, że bank centralny jest świadomy, że polityka monetarna może wymagać wolniejszego tempa podwyżek w przyszłości. Rynkom podobało się to do momentu, gdy dotarliśmy do konferencji prasowej i rozpoczęło się Q&A z Powellem. Powell ostro odrzucił pomysł, że Fed skłania się ku gołębiej postawie, przyznając, że choć spowolnienie tempa podwyżek stóp jest prawdopodobne, nie zmienia to faktu, że stopy prawdopodobnie nadal będą musiały wzrosnąć znacznie powyżej wcześniej oszacowanego poziomu 4,5%, aby z czasem przywrócić inflację do celu wynoszącego 2%. W następstwie tej konferencji prasowej rentowności wzrosły, jednak ostatnie dane dotyczące wskaźnika CPI sprawiły, że spadły poniżej poziomu, na którym znajdowały się przed posiedzeniem Fed. Niedawne komentarze niektórych członków Fedu skłaniają do stwierdzenia, że podwyżki stóp od tego momentu będą prawdopodobnie mniejszej skali, a publikacja protokołu Fedu w tym tygodniu prawdopodobnie rzuci nieco światła na to, jak wielu członków FOMC zaczyna się martwić opóźnieniami w polityce i wpływem takich opóźnień na gospodarkę USA, chociaż ostatnie komentarze Bullarda o celu powyżej 5% sugerują, że istnieje pewien zakres rozbieżności w tej kwestii.

Ostatnie francuskie i niemieckie wskaźniki PMI były nieco mieszane, przy czym aktywność w sektorze usług we Francji zachowała pewien stopień odporności w październiku na poziomie 51,7. Nie trzeba szukać zbyt daleko, aby zrozumieć dlaczego. Francuski rząd dotuje ceny energii, chroniąc francuskich konsumentów przed najgorszymi skutkami wysokich cen. Działalność usługowa w Niemczech była znacznie bardziej stonowana i kurczyła się przez ostatnie 4 miesiące. Produkcja wypadła gorzej, ponieważ przedsiębiorstwa nie były chronione w ten sam sposób, niemniej jednak francuska produkcja okazała się bardziej odporna niż niemiecka. W obu krajach sektor produkcyjny kurczy się od kilku miesięcy i nie oczekuje się, że w listopadzie będzie inaczej, przy czym we Francji wskaźnik ten spadnie do 47, a w Niemczech do 45.

W Wielkiej Brytanii w październiku wskaźnik PMI spadł do najniższego poziomu od maja 2020 roku, wynoszącego 46,2, a przez ostatnie 3 miesiące znajdował się w jego okolicach. W listopadzie prawdopodobnie nie nastąpi znaczna poprawa, biorąc pod uwagę, że kanclerz skarbu rozważa podwyżki podatków dla przedsiębiorstw, jak również dla zwykłych podatników.

Sektor usług był w nieco lepszej kondycji, ale nawet w nim nastąpiło skurczenie (48,8), ponieważ wyższe ceny energii ograniczyły wydatki. Zaufanie przedsiębiorców gwałtownie spadło, co świadczy o tym, że zatrudnienie może silnie się zmniejszyć, podczas gdy koszty produkcji nadal rosną. Największy spadek zatrudnienia już wystąpił w hotelach, restauracjach i rozrywce, ponieważ konsumenci ograniczyli wydatki. Jednym z największych czynników wpływających na uporczywe ceny była słabość funta, więc jego ostatnie odbicie powinno mieć pozytywny wpływ, jednak to prawdopodobnie nie zapobiegnie dalszemu osłabieniu w dniu dzisiejszym, gdzie spodziewane jest osunięcie do 48. Oznacza to, że jest wysoce prawdopodobne, że niepewne perspektywy doprowadzą do drugiego kwartału ujemnego PKB, a jedyną niewiadomą jest to, jak bardzo skurczy się PKB w czwartym kwartale.

Dzisiaj poznamy ilość wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w USA, które wyjątkowo zostaną opublikowane dzień wcześniej ze względu na Święto Dziękczynienia. Oczekiwania inflacyjne Uniwersytetu Michigan mogą spowodować pewną zmienność na dolarze amerykańskim i stopach procentowych, jeśli 1- i 5-letnie oczekiwania inflacyjne będą wyraźnie odbiegać od konsensusu. Jakiekolwiek złagodzenie tych danych wpisze się w narrację o spowolnieniu tempa podwyżek stóp w USA.

EURUSD – nadal oscyluje wokół 1,0400 i 200-dniowej SMA. Zamknięcie ponad 1,0430 jest potrzebne, aby ta para walutowa mogła ruszyć w stronę 1,0600. Dalsze wsparcia znajdują się w rejonie 1,0180 oraz na wysokości parytetu wymiany 1:1.

GBPUSD – ciągle ma opór w pobliżu poziomu 1,1960, jego pokonanie otworzy drogę do 1,2030, którego osiągnięcie prawdopodobnie będzie bardzo trudne. Wsparcia pozostają cały czas w rejonach 1,1760 i 1,1640/50, kolejne znajduje się dopiero przy 1,1500.

EURGBP – odbił się od wsparcia w postaci linii trendu poprowadzonej od sierpniowych dołków na 0,8630, tuż powyżej 100-dniowej SMA. Opór jest w rejonie 0,8780, kolejny można znaleźć na 0,8820.

USDJPY – nie udało mu się przebić przez poziom 142,50, który jest kluczowym oporem dla dalszego rajdu. Może nastąpić powrót do okolic 140,30, wzrost ponad 142,50 otworzy drogę do 145,00.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 14 punktów wyżej, na poziomie 7466.

DAX – oczekuje się otwarcia 52 punkty wyżej, na poziomie 14476.

CAC40 – możliwe otwarcie 25 punktów wyżej, na poziomie 6682.



