Lipiec przyniósł silny wzrost cen ropy naftowej. Dokąd mogą może zmierzać cena ropy naftowej?

W lipcu baryłka ropy Brent podrożała o prawie 13,5%, co jest największym miesięcznym wzrostem od stycznia 2022 r. Poziom cen na koniec miesiąca był z kolei najwyższy od kwietnia 2023 r. W efekcie ostatniej zwyżki zwiększyć się może presja na odbicie w danych o inflacji za lipiec w relacji do czerwca. W czerwcu w ujęciu rocznym ropa potaniała o prawie 31%. Z kolei za lipiec spadek cen wyniósł już tylko 17% r/r.

Co dalej może dziać się z cenami ropy naftowej?

Bank przewiduje, że ceny ropy będą nadal rosły, głównie za sprawą dobrowolnych cięć produkcji przez Arabię Saudyjską. Oczekuje się, że cięcia te będą kontynuowane do września, co doprowadzi do zaostrzenia globalnej podaży.

Jeśli cena Brent osiągnęłaby poziom 93 USD, to byłaby najdroższa od listopada 2022 r., co z kolei mogłoby podtrzymywać obawy o to, że inflacja prędko do celu banków centralnych na świecie nie wróci.

