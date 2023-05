Cena bitcoin w tym tygodniu zmieniła się niewiele, wciąż oscylując w rejonie 27000 USD. Jest to już czwarty tydzień, gdy notowania głównej kryptowaluty poruszają się w wąskim przedziale wahań, a zmienność zdecydowania spada. Co ciekawe dzieje się to w przeciwieństwie do wzrostów na tradycyjnych giełdach i akcjach spółek technologicznych.

Korelacja bitcoina z Nasdaq100 zmniejszyła się

Jeszcze w pierwszym kwartale tego roku upatrywano dużej korelacji między kryptowalutami i bitcoinem, a notowaniami technologicznego Nasdaqa 100. Obecnie indeks Nasdaq 100 pnie się w górę do najwyższych poziomów od kwietnia 2022 r. Tymczasem bitcoin utknął i stoi w miejscu. W ostatnim czasie notowaniom BTC nie pomogła nawet informacja mówiąca to tym, że emitent najlpopularniejszego stablecoina, czyli Tether, będzie inwestować część swoich zysków w tę kryptowalutę. Począwszy od tego miesiąca, Tether będzie regularnie przeznaczać do 15% swoich zrealizowanych zysków operacyjnych netto na zakup Bitcoina (BTC). Tether przewiduje, że obecne i przyszłe zasoby BTC w jego rezerwach nie przekroczą poduszki kapitałowej akcjonariuszy i jeszcze bardziej wzmocnią i zdywersyfikują rezerwy. Jak odzwierciedlono w raporcie poświadczającym Tether za I kwartał 2023 r., na koniec marca 2023 r. Tether posiadał już około 1,5 mld USD w BTC w swoich rezerwach, podano w komunikacie.

Kurs bitcoina niewzruszony informacją z Tethera

Zakup BTC przez Tether jest częścią konserwatywnego i ostrożnego podejścia do decyzji inwestycyjnych mających na celu wzmocnienie, zwiększenie i dywersyfikację rezerw. Wdrażając te ramy, Tether dąży do zwiększenia przejrzystości i zapewnienia jaśniejszego obrazu wyników firmy i strategii alokacji kapitału.

Notowaniom BTC może także nie sprzyjać silniejszy dolar amerykański, który zyskał wraz ze wzrostem szans na to, że Fed jednak nie będzie prowadzić polityki szybkich obniżek stóp procentowych, po ostatnich danych makroekonomicznych i wypowiedziach członków FOMC. Kiedy hossa na bitcoinie może powrócić? Wydaje się, że dopiero wtedy, gdy notowania przekroczą poziom 31500 USD, co mogłoby otwierać drogę do 38000-40000. Obecnie z kolei dalszym wsparciem może być poziom 24000 oraz 22000 USD.

