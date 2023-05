Od września 2022 r. do maja 2023 r. euro umocniło się w relacji do dolara amerykańskiego o ponad 16 proc., docierając w pobliże 1,1100. Wtedy też kurs EUR/USD znalazł się na najwyższym poziomie od marca 2022 r. W samym maju euro nieznacznie traci na wartości, a kurs głównej pary walutowej cofa się w rejon 1,0850, tworząc lokalną korektę.

Wykres CFD na parę EUR/USD. Platforma Next Generation CMC Markets

Co dalej może dziać się z kursem euro i stopami procentowymi?

Poniżej zebraliśmy wypowiedzi poszczególnych przedstawicieli Europejskiego Banku Centralnego z ostatniego tygodnia, aby nakreślić potencjalne scenariusze wydarzeń:

Członek Rady Prezesów Europejskiego Banku Centralnego (EBC) Peter Kazimir powiedział, że walka z inflacją jest "daleka od wygranej". Wyjaśnił, że jeśli spojrzeć na obecne dostępne dane, to kolejne podwyżki stóp procentowych wydają się konieczne. Kazimir dodał, że spowolnienie tempa podwyżek stóp pozwoli bankowi centralnemu podnosić stopy bardziej przez dłuższy czas, jeśli będzie to potrzebne.

Zauważył jednak, że nie chce wyprzedzać nadchodzących danych. EBC będzie w stanie ocenić "skumulowany wpływ rosnących stóp procentowych i zacieśniania warunków na rynkach finansowych najwcześniej we wrześniu".



Tymczasem główny ekonomista Europejskiego Banku Centralnego (EBC) Philip Lane zauważył, że dezinflacja będzie widoczna wyraźnie pod koniec roku. Przemawiając na wydarzeniu zorganizowanym przez Forum Nowej Gospodarki w Berlinie, Lane stwierdził, że inflacja wciąż doświadcza "impetu", szczególnie jeśli chodzi o dane dotyczące żywności i bazowe. Mimo to wyraził przekonanie, że spadek cen energii i złagodzenie wąskich gardeł przyczynią się do spadku inflacji jeszcze w 2023 r.



Lane zauważył również, że "istnieje bardzo podstawowy imperatyw dla rynku pracy, aby odbudować realne płace." "Jest to swego rodzaju faza przejściowa trwająca kilka lat, co pomaga wyjaśnić, dlaczego inflacja nie spada natychmiast z powrotem do poziomu 2%" - podsumował.

Lagarde o konieczności dalszych podwyżek w strefie euro w tym roku

Prezes Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagarde powiedziała, że nadal będzie się skupiać na kontrolowaniu inflacji w strefie euro, przyznając, że EBC będzie nadal podnosił stopy procentowe.



W opublikowanym w środę w ubiegłym tygodniu w wywiadzie dla Nikkei Asia Lagarde powtórzyła, że EBC nie przewiduje recesji w tym roku. "Nie mamy recesji w naszej bazowej projekcji na 2023 rok i jesteśmy w lepszej sytuacji niż to, czego obawialiśmy się sześć miesięcy temu" - zapewniła. Kolejne posiedzenie polityki EBC zaplanowane jest na 15 czerwca, a rynki prognozują kolejną podwyżkę o 25 punktów bazowych.

Z kolei prezes Bundesbanku Joachim Nagel przekonywał w ubiegły piątek, że inflacja w całej strefie euro jest nadal zbyt silna, zaznaczając, że nie jest w stanie na tym etapie oszacować, kiedy zakończy się trwająca fala inflacyjna.



Komentując zacieśnianie polityki przez Europejski Bank Centralny, Nagel ostrzegł, że ostatnia podwyżka stóp procentowych przez EBC nie oznacza końca cyklu zacieśniania. Nie możemy oczekiwać, że inflacja bazowa szybko spowolni - wyjaśnił.



Inflacja w strefie euro nieoczekiwanie przyspieszyła w zeszłym miesiącu do 7%, wywołując obawy o jej trwałość.

Koniec cyklu podwyżek stóp w strefie euro w 2023 r.?

Tymczasem członek Rady Prezesów Europejskiego Banku Centralnego (EBC) Yannis Stournaras powiedział w środę w ubiegłym tygodniu wywiadzie dla greckiej gazety Imerisia, że EBC skończy z podnoszeniem stóp procentowych w 2023 roku, o ile nie nastąpią drastyczne zmiany.



Stournaras powtórzył, że bank centralny jest "blisko końca cyklu zacieśniania", choć dodał, że nie jest pewien, ile jeszcze podwyżek stóp będzie koniecznych.



Polityk EBC wyraził możliwość powrotu do "bardzo niskich stóp", nie podając jednak żadnych szczegółów, kiedy mogłoby to nastąpić.

Najnowsze prognozy dla PKB i inflacji strefy euro

Komisja Europejska opublikowała w poniedziałek swoją wiosenną prognozę gospodarczą, zgodnie z którą roczna inflacja w strefie euro wyniesie 5,8% w 2023 roku, w porównaniu z 5,6% w poprzedniej prognozie. W 2024 roku inflacja ma wynieść 2,8%, wobec 2,5%. Roczna inflacja bazowa w strefie euro w 2023 r. ma wynieść średnio 6,1%, a następnie spaść do 3,2% w 2024 r.



Podwyższono również oczekiwania dotyczące wzrostu gospodarczego - w 2023 r. strefa euro ma odnotować wzrost PKB o 1,1%, a w 2024 r. o 1,6%, wobec odpowiednio 0,9% i 1,5% w prognozie zimowej. Wzrost zatrudnienia w UE ma wynieść 0,5% w 2023 r. i 0,4% w 2024 r., a stopa bezrobocia ma wynieść odpowiednio 6,2% i 6,1%. W raporcie wskazano że wzrosły zagrożenia dla perspektyw gospodarczych, w tym możliwość bardziej trwałej inflacji bazowej, utrzymujących się napięć w sektorze finansowym, ekspansywnej polityki fiskalnej i napięć geopolitycznych.

Podsumowując, w strefie euro może pojawić się jeszcze jedna lub dwie podwyżki stóp procentowych, po czym cykl zacieśniania będzie polegać głównie na redukcji sumy bilansowej banku centralnego. Działania tego typu mogą przyspieszyć już w wakacje, co jest istotnym elementem zacieśniania polityki monetarnej bez dalszych podwyżek stóp procentowych. Z prognoz z kolei wynikać może to, że mimo ostrego cyklu gospodarka radzi sobie całkiem dobrze, a nawet lepiej niż wcześniej zakładano. Jest to pozytywna informacja dla strefy euro, jeśli prognozy te się sprawdzą.

CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.