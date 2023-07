Kurs dolara nadal spada, co kryje się za słabością amerykańskiej waluty?

Dziś o poranku kurs dolara w relacji do złotego osiągnął najniższy poziom od 10 lutego 2022 r. Zatem łącznie od szczytu z września 2022 r. kurs dolara spadł już o ponad 1,12 złotego, czyli o ponad 22 proc. Jest to tym samym największe umocnienie złotego względem dolara w ujęciu złotowym od 2009 r. Wtedy kurs dolara spadł z okolic 3,90 do 2,70 PLN. Natomiast w ujęciu procentowym jest to największy spadek kursu dolara od 2016-2018 r. Wtedy kurs USD/PLN spadł z 4,27 do 3,30 PLN, co oznaczało spadek o prawie 23%.