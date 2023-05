Kurs dolara i perspektywy dla stóp procentowych w USA. Najnowsze wypowiedzi z Fed

Kurs dolara amerykańskiego w relacji do polskiego złotego dotarł ostatnio do najniższych poziomów od drugiej połowy lutego 2022 r. Rajd kursu złotego miał miejsce po tym, jak dolar kosztował 5 złotych we wrześniu 2022 r. Była to jedna z silniejszych fal umocnienia polskiego waluty względem dolara, gdzie kurs USD spadł o około 95 groszy bez większych korekt.

Historyczny spadek kursu dolara do złotego

Ostatni raz taka sytuacja miała miejsce sześć lat temu, gdy dolar kosztował około 4,27 złotego, a następnie kurs USD zanurkował do 3,30 PLN. Skala tamtego umocnienia złotego i spadku kursu dolara do obecnej skali przeceny zdaje się być podobna, co od strony analizy wykresu może wskazywać, że okolice 4,08 PLN mogą być trudniejsze do przekroczenia. Innymi słowy może rosnąć szansa na wzrostową korektę kursu dolara. Co może temu sprzyjać?

CFD na USD/PLN. Platforma NextGeneration CMC Markets

Ostrzejsze wypowiedzi na temat stóp procentowych w USA mogą wpływać na kurs dolara

W ostatnich dniach pojawiły się zdecydowanie silniejsze wypowiedzi na temat poziomu stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych w relacji do tego, czego oczekuje rynek. Zdaniem inwestorów na rynku stopy procentowej obecny poziom oprocentowania w USA jest maksymalnym i już tej jesieni ma nastąpić jego spadek. Jednak najnowsze wypowiedzi wskazują na coś innego:

James Bullard: Prezes Banku Rezerwy Federalnej w St. oświadczył w poniedziałek, że spodziewa się jeszcze dwóch podwyżek stóp procentowych o 25 punktów bazowych w 2023 roku.

Przemawiając na Forum Finansowym American Gas Association 2023, Bullard stwierdził, że wcześniejsze prognozy Fed, które szacowały szczyt stóp procentowych na poziomie między 5% a 5,25%, gdzie obecnie się znajdują, opierały się na założeniach, że inflacja szybko spadnie, a wzrost gospodarczy Stanów Zjednoczonych wyniesie około zera. Wskazał jednak, że obie te prognozy jak dotąd się nie sprawdziły.

Bullard stwierdził również, że prawdopodobieństwo recesji jest "zawyżone", a gospodarka USA nadal odnotowuje "dość silny wzrost".

Neel Kashkari: Prezes Banku Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych w Minneapolis zauważył w poniedziałek, że w banku centralnym trwa "bliska dyskusja" na temat tego, czy Federalny Komitet Otwartego Rynku (FOMC) powinien wstrzymać podwyżki stóp procentowych, czy też je kontynuować.

Przemawiając w CNBC, Kashkari ocenił, że Fed może potrzebować podnieść kluczową stopę procentową powyżej 6%. Podkreślił, że inflacja w usługach wydaje się być "dość mocno zakorzeniona", zauważając jednocześnie, że rynek pracy pozostaje solidny. Zauważył również, że "nie widzi jeszcze dowodów" na to, że kryzys w sektorze bankowym "wykonuje za nas pracę" w zakresie inflacji.

Kashkari krótko skomentował również negocjacje między prezydentem USA Joe Bidenem a przewodniczącym Izby Reprezentantów Kevinem McCarthym w sprawie podniesienia pułapu zadłużenia, mówiąc, że bank centralny "nie może chronić gospodarki przed niewypłacalnością".

Jamie Dimon: Prezes JPMorgan Chase & Co., największego banku USA, podkreślił w poniedziałek, przemawiając podczas Dnia Inwestora firmy, że wszyscy powinni być przygotowani na wzrost stóp procentowych od tego momentu.

"Istnieje szansa, że stopy procentowe mogą wzrosnąć nawet do 6% lub 7%.”

W międzyczasie komentując zawirowania w sektorze bankowym, stwierdził, że ruchy podjęte przez organy regulacyjne w odniesieniu do Silicon Valley Bank doprowadzą do tego, że mniejsze banki będą musiały stawić czoła trudniejszym kredytom.

Wzrost rentowności może sprzyjać kursowi dolara

Rentowności kilku amerykańskich obligacji skarbowych wzrosły we wtorek do najwyższych poziomów obserwowanych ostatnio w marcu po tym, jak kolejne spotkanie prezydenta Joe Bidena i przewodniczącego Izby Reprezentantów Kevina McCarthy'ego zakończyło się bez wyraźnego porozumienia w sprawie sposobu uniknięcia niespłacenia długu przez rząd.

Ponadto przedstawiciele Rezerwy Federalnej oszacowali, że w tym roku może dojść do kolejnych podwyżek stóp procentowych.

Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych wzrosła o 3,8 punktu bazowego do 3.757%. Rentowność dwuletnich obligacji wzrosła o 7,3 punktu bazowego do 4.395% z kolei rentowność 30-letnich obligacji wzrosła o trzy punkty bazowe do 4.001%.

___



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.