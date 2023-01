Krypto spółki w cieniu wyników na Wall Street

Trwający sezon wyników kwartalnych w Stanach Zjednoczonych, publikacje wyników przez banki, a następnie przez wielkie spółki technologiczne, może przyćmić to, co dzieje się z akcjami spółek powiązanych z rynkiem kryptowalut.

Ten jak wiemy w ostatnim czasie odżył. Bitcoin odnotował w ubiegłym tygodniu ponad 20 proc. wzrost, co stanowiło największy ruch wzrostowy od lutego 2021 r. Nie sposób zatem nie spojrzeć również na akcje takich spółek jak Coinbase czy MicroStrategy. Pierwsza z nich to amerykańska giełda krypto, która debiutowała na NYSE w momencie, gdy bitcoin ustanawiał swój pierwszy z dwóch szczytów w poprzedniej hossie, z kolei druga z nich to posiadacz największej liczby bitcoinów ze spółek publicznych. Choć MicroStrategy zajmuje się branżą IT obecnie jej wycena zdaje się być silnie skorelowana z BTC/USD, gdyż spółka stała się poniekąd wielkim funduszem krypto.

Coinbase – jak kształtował się kurs akcji

Szczyt ceny akcji amerykańskiej giełdy Coinbase przypadł na 9 dzień listopada 2021 r. Wtedy też należało za jedną akcję zapłacić ponad 355 USD. Natomiast jeszcze 6 stycznia tego roku jedna akcja spółki kosztowała nie ponad 300 USD, a zaledwie nieco ponad 30 USD, gdyż były to niecałe 32 dolary. Nie ma tu jednak się czemu dziwić, ponieważ spółka w ostatnim czasie generowała stratę netto. Za kwartał zakończony 30 września 2022 roku strata netto wyniosła -0,545 mld USD, zaś za dwanaście miesięcy zakończonych w trzecim kwartale ubiegłego roku strata netto wyniosła -1,282 mld USD.

Niemniej jednak zryw na rynku kryptowalut pomógł podnieść się notowaniom COIN do najwyższego poziomu od połowy listopada 2022 r., co oznaczało wzrost o ponad 70 proc. od dołka. Czy najgorsze jest już za nami? Cóż, jeśli spółka opiera swój biznes o rynek kryptowalut, jest to dość trudne do stwierdzenia w obecnym wciąż nie najlepszym otoczeniu, czy to regulacyjnym, czy makroekonomicznym.

Wykres CFD na akcje Coinbase oraz MicroStategy. Źródło: CMC Markets Polska

MicroStrategy przy poziomach sprzed epidemii

MicroStrategy to spółka, która pamięta jeszcze czasy bańki internetowej w 2000 r. To właśnie w tym roku 10 marca inwestorzy płacili za jedną akcję tej spółki ponad 3130 USD. Wczoraj na zamknięciu sesji z kolei płacono około 220 USD, zaś pod koniec grudnia kosztowała ona nieco ponad 130 USD. Oznacza to zatem, że w niecałe trzy tygodnie kurs wzrósł o prawie 80 proc. Kapitalizacja rynkowa spółki wynosi około 2,55 mld USD. W swoim portfelu, za sprawą zakupów Michaela Saylora, firma posiada 132 500 bitcoinów wartych ponad 2,75 mld USD, wynika z danych bitcointrasuries.net. Oznacza to, że łącznie BTC w posiadaniu spółki mają większą wartość niż sama spółka. To z kolei może wynikać z faktu, że gdyby MicroStrategy zdecydowała się na sprzedaż swoich BTC, to na tyle ich cena by spadła, że średnia wartość sprzedaży byłaby o wiele niższa niż obecna cena rynkowa.

Wydaje się, że czasy przed spółkami z sektora kryptowalut mogą wciąż być dość trudne, a wahania ceny ich akcji mogą być w dużej mierze pochodną wahań cen samych kryptowalut.

Daniel Kostecki

Analityk Rynków Finansowych

CMC Markets Polska



