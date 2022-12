Końcówka burzliwego roku dla cyfrowych aktywów

Rok 2022 był jednym z najbardziej chaotycznych, zmiennych i finansowo brutalnych lat, nie tylko dla branży aktywów cyfrowych, ale także dla szerszych rynków finansowych. Polityka monetarna banków centralnych wykonującą zwrot o 180 stopni, po latach niezwykle łatwych warunków kredytowych i zaostrzenie ogólnych warunków wywołało gwałtowne spadki w większości klas aktywów. Rynek Bitcoina stał się bardzo spokojny wchodząc w grudzień. Krótkoterminowa zrealizowana zmienność dla BTC jest obecnie na wieloletnich minimach wynoszących 22% (1-tygodniowa) i 28% (2-tygodniowa), co sprawia, że jest to reżim najmniejszej zmienności od października 2020 roku. Wolumeny kontraktów terminowych są podobnie słabe, notując obecnie wieloletnie minima. Wolumen BTC i ETH utrzymuje się w przedziale od 9,5 do 10,5 miliarda dziennie. Obrazuje to, jak silny wpływ ma zacieśnianie polityki monetarnej, powszechne delewarowanie i utrata wartości spółek inwestujących w tej przestrzeni.

Kazachstan może już nie być centrum kopania Bitcoinów. Wszystko przez nowe przepisy dot. miningu. Posłowie przegłosowali ustawę „O zasobach cyfrowych Republiki Kazachstanu”, według których górnicy będą mogli kupować tylko nadwyżki energii elektrycznej z sieci publicznej. Zakup prądu za pośrednictwem Kazachskiej Giełdy Operatora Rynku Energii może być przez nich realizowany, ale nie każdy będzie mógł dokonać tego typu zakupu, ponieważ energia elektryczna sprzedawana będzie w formie aukcji. Do powyższego dojdą nowe podatki od kryptowalut, prowizje od pooli, podatek od wartości dodanej oraz podatek od giełd kryptowalut jako podmiotów gospodarczych.

W dniu 12 grudnia serwis The New York Times poinformował, że prokuratura Stanó w Zjednoczonych wystawiła akt oskarżenia wobec Sama Bankmana-Frieda. Chodzi m.in. o oszustwa dotyczące obrotu aktywami i papierami wartościowymi. W wyniku otrzymanego zawiadomienia i dostarczonych materiałów uznano za właściwe, aby Prokurator Generalny wystąpił o aresztowanie SBF i przetrzymanie go w areszcie zgodnie z ustawą o ekstradycji.

Bitcoin zaatakował górne ograniczenie konsolidacji tj. poziom 18 tys. USD. Jego pokonanie będzie przemawiać za ruchem do 19 tys. USD, najbliższe wsparcia są na 16,8 tys. oraz 15,5 tys. USD.

Ethereum przebiło się przez opór na 1290 USD, co może pozwolić na odrobienie części wcześniejszych strat. Cele dla kupujących to 1350, 1400 oraz 1500 USD. W razie powrotu do spadków kluczowe będzie wsparcie na 1230 USD.

Bitcoin Cash pozostaje powyżej wsparcia z okolic 106 USD, do czasu jego rozbicia, możemy zobaczyć kontynuację wzrostów w stronę 120 USD.

Ripple utrzymuje się w konsolidacji, której ograniczenia zostały określone przez wzrostowy swing z 21-25 listopada. Najbliższe znaczące poziomy to 0,345 i 0,42 USD.

Litecoin po ataku na opór z okolic 84 USD wycofał się do 74 USD. Nowe wsparcie na tym poziomie aktualnie podtrzymuje cenę tego aktywa. Kolejne warte uwagi poziomy to 92 i 70 USD.

Dash przedostał się przez szczyt z okolic 47,3 USD i dotarł do równego poziomu 50 USD. W razie kontynuacji wzrostów możliwy będzie test szczytu z 17 sierpnia w okolicy 55 USD, trend wzrostowy pozostaje niezagrożony do czasu zejścia poniżej ostatniego dołka przed szczytem na 45 USD.



