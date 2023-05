Język Fed podobny do tego z 2006 r. EBC w centrum uwagi

Przed posiedzeniem Fed analitycy byli mocno skupieni na “język” komunikatów, ponieważ ogólny kierunek polityki pieniężnej, a nie tylko decyzja o podniesieniu stóp procentowych na konkretnym posiedzeniu, wpływa na ceny aktywów i szersze warunki finansowe. Rezerwa Federalna zatwierdziła kolejną podwyżkę stóp procentowych o ćwierć punktu procentowego i zasygnalizowała, że możliwa jest przerwa. Była to dziesiątą z rzędu podwyżka stóp, która podniosła referencyjną stopę funduszy federalnych do zakresu od 5% do 5,25%, najwyższego od 16 lat poziomu. Padła sugestia, że Fed może wstrzymać się od kolejnych podwyżek stóp, ale bankierzy nadal będą monitorować rozwój sytuacji gospodarczej i na rynkach finansowych oraz ich skutek „w celu określenia, w jakim stopniu dodatkowe zaostrzenie polityki może być odpowiednie, aby przywrócić inflację do 2 proc”. W oświadczeniu użyto języka zasadniczo podobnego do tego, w jaki Fed zakończył cykli podwyżek stóp w 2006 r., przy czym wskazano, że jakakolwiek dalsza zmiana stóp byłaby raczej podwyżką niż spadkiem. Fed walczy z inflacją, spowalniając gospodarkę poprzez podnoszenie stóp procentowych, co powoduje zaostrzenie warunków finansowych, takie jak wyższe koszty finansowania zewnętrznego, niższe ceny akcji i umocnienie dolara. Oczekuje się, że napięcia w bankach jeszcze bardziej zaostrzą warunki finansowe. Do tej pory urzędnicy szukali wyraźnych oznak spowolnienia, aby uzasadnić zakończenie podwyżek stóp procentowych, ale po tym posiedzeniu sytuacja może się odwrócić. Teraz mogą potrzebować oznaki silniejszego niż oczekiwano wzrostu zatrudnienia i inflacji, aby kontynuować podnoszenie stóp.

Wczorajsza sesja na głównych parkietach Europy zakończyła się wzrostami wszystkich indeksów poza IBEX35, który nieznacznie spadł o 0,06%. Najlepiej wypadła giełda w Mediolanie odnotowując wzrost o 0,76%. Dax zyskał 0,56%. Londyn i Paryż nieznacznie odrobiły wtorkową przeceną zyskując 0,20% i 0,28%. Gracze z Wall Street po decyzji Fed odstąpili od zakupów akcji i ostatecznie benchmarki zakończyły dzień w czerwieni. Dow Jones stracił 270 pkt., czyli 0,80%, S&P500 spadł o 0,70%. Nasdaq Composite finiszował ze stratą w wysokości 0,46%.

Na rynkach azjatyckich panują mieszane nastroje, a giełda w Tokio jest zamknięta do końca tygodnia z powodu święta. Nadal istnieją obawy związane z presją inflacyjną i tym, jak może ona wpłynąć na ruchy przyszłe ruchy Rezerwy Federalnej i innych światowych banków centralnych w zakresie stóp procentowych. Australijski S&P/ASX 200 potaniał o 0,07%, a koreański KOSPI spada o 0,23%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (1,01%), Szanghaj (0,56%), Singapur (0,03%), Sensex (0,56%). Indeks Asia Dow zyskuje 0,28%.

Wtorkowa sesja, która wypadła w środku majowego weekendu, choć z pozoru mogła wydawac sie nudną, była ważną ze strategicznego i technicznego punktu widzenia. To druga z rzędu sesja spadkowa, po sporej przecenie w piątek. Niewielkiej zmiany procentowej było się można spodziewać przed posiedzeniem Fed. Początek handlu zapowiadał się wręcz wyśmienicie. W kilkanaście minut WIG20 wspiął się do pułapu 1950 pkt., jednak od tego momentu inicjatywę przejęły niedźwiedzie i już do końca sesji to podaż dyktowała warunki gry. Rzutem na taśmę sprzedający sprowadzili WIG i WIG20 pod kreskę i oba benchmarki zamknęły się na minimach dziennego zakresu wahań.

Z technicznego punktu widzenia, w powietrzu “wisi” scenariusz korekty. Trzy tygodnie z rzędu WIG20 zostaje zatrzymany na styczniowym szczycie. Do tego RSI próbuje zawrócić na południe, a na histogramie MACD pojawiła się dywergencja negatywna.

Jeśli, czego nie można wykluczyć, na Wall Street i na głównych giełdach Starego Kontynentu nie pojawią się w tym tygodniu negatywne nastroje, droga na tegoroczne szczyty została otwarta. Co prawda, byki utrzymały wsparcie w strefie 1900 pkt., a zatem w grze pozostaje szansa dalszego marszu na północ w stronę 2000 pkt., niemniej pojawiły się oznaki zadyszki we wspinaczce pod górę i w alternatywnym scenariuszu można spodziewać się zejścia do poziomów 1850 i 1800 punktów.

Handlowi towarzyszył obrót, który na szerokim rynku wyniósł 924 mln złotych. WIG stracił 0,17%, indeks blue chipów oddał z dorobku o 0,20%. Kontrakt na WIG20 stracił 0,5%, finiszując na poziomie 1939 pkt. mWIG40 spadł o 0,43%. sWIG80 stracił 0,05%.

Złoty rozpoczął tydzień od chwilowego osłabienia się do głównych walut, jednak w stosunku do dolara szybko umocnił się i ponownie znalazł się na poziomie wsparcia.



