Jeśli inflacja w USA nie spadnie, Fed może podnieść stopy pomimo zwiększonego ryzyka systemowego

Inflacja w USA dziś (godz. 13:30)

Dziś o godz. 13:30 zostanie opublikowana amerykańska inflacja za luty. W przypadku wskaźnika bazowego konsensus rynkowy Thomson Reuters (TR) oczekuje +0,4% w ujęciu miesięcznym (m) i +5,5% w ujęciu rocznym (r/r); o jedną dziesiątą punktu niżej niż w zeszłym miesiącu +5,6%. W przypadku wskaźnika CPI rynek oczekuje również +0,4% m/m i +6,0% r/r; o cztery dziesiąte punktu mniej niż w styczniu +6,4%.

Wzrost ryzyka systemowego w związku z interwencją SVB sugeruje, że Fed będzie wrażliwy i nie podniesie tak mocno stóp procentowych.

W ten weekend Departament Skarbu USA, Rezerwa Federalna i FDIC interweniowały w SVB w celu kontroli ryzyka systemowego w sektorze finansowym. W rzeczywistości prawdopodobieństwo podwyżki stóp o 50 punktów bazowych przez Fed na przyszłotygodniowym posiedzeniu (22 marca) całkowicie zniknęło, podczas gdy w zeszłym tygodniu wynosiło ponad 70%. Obecnie podwyżka stóp o 25 punktów bazowych do poziomu 5,00% wynosi 50%. Zatem to też nie jest pewne, czy w ogóle podwyżka będzie miała miejsce.

Najgorszy scenariusz jest taki, że inflacja nie spada, a możliwości działania Fed są bardzo ograniczone.

Najgorszy scenariusz to taki, że inflacja nie schodzi zgodnie z oczekiwaniami Fed. W takim przypadku Fed mógłby zostać zmuszony do podniesienia stóp procentowych i utrzymania swojej jastrzębiej retoryki, nawet jeśli mogłoby to jeszcze bardziej zaszkodzić bilansom niektórych instytucji finansowych.



Prawdopodobieństwo recesji nadal rośnie i jest najwyższe od dziesięcioleci

W tym kontekście, jeśli Fed nadal będzie podnosił krótkoterminowe stopy procentowe, inwersja krzywej stóp procentowych osiągnęłaby poziom niewidziany od lat 70-tych. Spread między trzymiesięczną a 10-letnią osiąga 1,27%, co według modeli ekonomicznych uruchamia prawdopodobieństwo recesji za 12 miesięcy. Wczoraj jednak krzywa zaczęła się wypłaszczać w bardzo dynamiczny sposób ze względu na silny spadek rentowności.



Możliwy wpływ danych o inflacji na rynek

Wyższa inflacja niż oczekuje rynek, ograniczyłaby zdolność Fed do pomocy w kontrolowaniu skokowego wzrostu ryzyka systemowego. Ceny obligacji i akcji mogłyby spadać w tandemie w obliczu zwiększonej niepewności.

Niższy od oczekiwań rynkowych wzrost cen byłby ulgą. Fed miałby pole do wstrzymania zacieśnienia finansowego. Obligacje i rynki akcji mogłyby się odbić.

Odnośnie do danych o inflacji w piątek prezydent Biden oznajmił, że jest co do tego odczytu optymistycznie nastawiony. Już o godzinie 13:30 przekonamy się, czy rynek także.



