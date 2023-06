Tydzień kończymy wstępnymi odczytami PMI dla przemysłu i usług. O ile sektor usług radzi sobie dobrze, o tyle przemysł w zdecydowanej większości nie może nabrać rozpędu, gdzie przemysłowy PMI dla Japonii spadł z 50,6 do 49,8. W dalszej części dnia poznamy odczyty z poszczególnych gospodarek Eurolandu i całej strefy Euro, Wielkiej Brytanii i USA.

Jastrzębie komunikaty płynące z głównych banków centralnych wzbudziły obawy, że stopy procentowe będą rosnąć dłużej, co jeszcze bardziej wpłynie na popyt i spowoduje dalszy spadek cen surowców. Przewodniczący Fed powiedział Kongresowi USA, że konieczne będą dalsze podwyżki stóp procentowych, podczas gdy Bank Anglii i Norges Bank podniosły stopy procentowe bardziej niż oczekiwała większość analityków. Szwajcarski Bank Narodowy również kontynuował zacieśnianie. Ceny ropy spadły, a kontrakty terminowe na ropę WTI wyceniane są na poziomie około 69 USD, pomimo że dane API oraz oficjalne dane z US Energy Information Administration pokazały, że zapasy ropy w USA spadły w zeszłym tygodniu. Złoto spadło do 1911 USD za uncję, do najniższego poziomu od ponad trzech miesięcy, ponieważ jastrzębie perspektywy dla głównych banków centralnych nadal wywierają presję na popyt na nie oprocentowane aktywa. W zeznaniu przed Kongresem USA, przewodniczący Rezerwy Federalnej podkreślił znaczenie walki z inflacją i stwierdził, że prawie wszyscy uczestnicy FOMC spodziewają się, że dalsze podwyżki stóp procentowych w tym roku będą właściwe. Zgodnie z najnowszymi medianami prognoz banku centralnego, decydenci spodziewają się, że stopa funduszy osiągnie 5,75% do końca roku, co przełoży się na nadchodzące podwyżki stóp procentowych o 50 punktów bazowych, co zwiększy koszt alternatywny utrzymania złota.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 23.06.2023.

Giełdy w Europie i Wall Street bez mocy.

Trzecia z rzędu sesja zakończona spadkami głównych europejskich indeksów. Dax, który w ubiegłym tygodniu ustanowił historyczne maksimum, na chwilę pokonując poziom 16400 pkt., spadł wczoraj o 0,55%. Stoxx 600 i CAC40 straciły odpowiednio 0,50% i 0,46%. FTSE100 w perspektywie podwyżki stóp przez BoE cofnął się o 0,13%. Skromnym zyskiem mógł się pochwalić tylko FTSE MIB (0,12%)

Na Wall Street po trzech sesjach spadkowych, pojawiła się iskierka nadziei na powrót do wzrostów. Dow Jones spadł o 5 pkt., czyli 0,01%, ale poziom 34000 pkt. nie został pokonany, S&P500 zyskał 0,37% pozostając poniżej 4400 pkt. Nasdaq Composite zaliczył odbicie o 0,95%.

W Azji wyprzedaż na całego.

Jak okiem sięgnąć ostatnia sesja tygodnia, podobnie jak i poprzednie zdominowana jest przez niedźwiedzie. Giełdy w Szanghaju i Shenzhen są zamknięte do końca tygodnia z powodu tradycyjnego święta Smoczych Łodzi. Giełda w Tokio spada o 1,93%, australijski S&P/ASX 200 tonie, przeceniony o 1,42% po spadku o ponad 1,6% dzień wcześniej. Ma to bezpośredni związek z planowaną zmianą na stanowisku gubernatora RBA. Południowokoreański KOSPI traci 0,93%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (-2,17%), Singapur (-0,65%), Sensex (-0,16%). Indeks Asia Dow spada o 1,83%.

Podsumowanie sesji na GPW.

Od początku tygodnia nasza giełda radziła sobie zdecydowanie lepiej niż wiodące parkiety Starego Kontynentu. Po dwóch z rzędu spadkowych sesjach, środa zakończyła się na zielono, a podczas wczorajszego handlu widoczna była walka o utrzymanie się nad kreską. Te dwie ostatnie sesje sugerowały, że nie ma ochoty spadki. To, co może martwić, to utrzymująca się od poniedziałku niska aktywność inwestorów. Czyżby nie było chętnych na kupowanie akcji? Ciągle może to przypominać scenariusz rozprowadzania akcji po tym, jak posiadacze długich pozycji na kontraktach zrealizowali duże zyski. Jeśli tak, to przed nami jeszcze kilka dni zanim okaże się, czy hossa będzie kontynuowana. Będące pod presją akcje CD Projektu zatrzymały się na byłym oporze. CDR dotarł w środę do pierwszej linii obrony byków w okolicach 153 zł. Wczoraj poziom ten został wybroniony, a akcje spółki wzrosły o 0,56%.

Utrzymuje się ciekawa sytuacja jest na bankach. WIG-banki testuje opór, jednak chętnych do pozbywania się akcji banków jest jak na lekarstwo. Możemy więc zobaczyć ruch w stronę poziomu 8000 pkt. Czwartkowa sesja rozpoczęła się silnym, trwającym zaledwie 15 minut zjazdem, nieporównywalnie mniejszym niż na głównych parkietach Europy. Już po godzinie WIG20 pokazał determinację popytu by utrzymać się na powierzchni, co ostatecznie zakończyło się kosmetyczną przeceną o 0,65 punktu. Aktualnie nic nie wskazuje na to, że na parkiet przy Książęcej powróci bessa. Wyciąganie daleko idących wniosków po słabszym początku tygodnia może się zemścić, ale istnieje prawdopodobieństwo korekty, co byłoby w dużej mierze pożądane dla uspokojenia nastrojów. Celem dla byków jest teraz obrona wsparć. WIG20 znalazł się na pierwszym z nich i wczoraj udało się utrzymać jego ważność. Jego pokonanie otworzy drogą do kolejnego wsparcia na poziomie 2020 pkt.

Z technicznego punktu widzenia, na wykresie WIG20 pojawiła się formacja spadającej gwiazdy. Ostatni raz, gdy podobna sytuacja wystąpiła, WIG20 zaliczył korektę, która sprowadziła indeks 100 punktów niżej. Czy historia się powtórzy?

WIG zyskał 0,15%, a indeks blue chipów oddał z dorobku nic nieznaczące 0,03%. Kontrakt na WIG20 spadł o 0,29%, finiszując na poziomie 2064 pkt. W zieleni zakończyły sesję średnie i małe spółki. mWIG40 zyskał 0,79%, a sWIG80 zameldował się nad kreską z zyskiem 0,19%.

Dobra passa złotego trwa.

Złoty zakończył ubiegły tydzień umocnieniem się do większości walut rezerwowych i wszystko wskazuje na to, że taki będzie i ten tydzień.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,15.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,43.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 4,05.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,52.

PLNJPY – para handlowana jest po 35,10.



