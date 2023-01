Inwestorzy w Japonii odetchnęli z ulgą. Co wpływa na kurs jena i Nikkei?

Kurs pary USD/JPY zwyżkował dziś w nocy w pewnym momencie o ponad 2,5 proc. w reakcji na decyzję Banku Japonii oraz oświadczenie do tejże oczekiwanej przez rynek decyzji. W efekcie notowania ruszyły z okolic 128 JPY za USD do ponad 131,50 JPY, aby w okolicach godziny 8:00 ustabilizować się przy 130,00 jenach za dolara.

Przed decyzją Banku Japonii z dzisiejszej nocy kurs pary USD/JPY znajdował się w okolicach najniższych poziomów od maja 2022 r., spadając łącznie od październikowego szczytu o ponad 16 proc. Wydaje się, że duże oczekiwania na zaostrzenie polityki banku centralnego mogły prowadzić do tego, że jeszcze w ubiegłym tygodniu JPY był najsilniejszą walutą z grona głównych walut świata. Dziś z kolei jest najsłabszą. Czy BoJ aż tak bardzo rozczarował rynek?

Decyzja Banku Japonii i wpływ na kursy

Bank Japonii jednogłośnie zdecydował o utrzymaniu swojej podstawowej stopy procentowej na poziomie -0,1 proc. Również bez zmian pozostał przedział dla dopuszczalnego zakresu wahań rentowności 10-letnich obligacji. Cel wynosi 0 proc. z wahaniami w dół i w górę o 0,5 pkt proc. Zatem po grudniowej zmianie tego przedziału obecnie BoJ nie widzi potrzeby dalszych dostosowań tego zakresu. W efekcie dziś rentowność 10-letnich obligacji Japonii spadła do poziomu 0,41 proc., co mogło odbić się na notowaniach jena oraz indeksu Nikkei.

Źródło: CMC Markets, USD/JPY, D1

Japończycy rewidują prognozy PKB

Rada przy Banku Japonii obniżyła nieznacznie prognozę wzrostu PKB w 2022 r. do 1,9 proc. z 2,0 proc., powołując się na spowolnienie w gospodarkach zagranicznych i wysokie ceny surowców. Na rok 2023 Bank również obniżył prognozę PKB do 1,7 proc. z 1,9 proc. W międzyczasie oczekwane odczyty CPI pozostają mniej więcej bez zmian, utrzymując się w okolicach 3 proc. w FY 2022 i 1,6 proc. w kolejnym roku. BoJ powtórzył, że w razie potrzeby podejmie dodatkowe działania łagodzące, oczekując jednocześnie, że krótko- i długoterminowe stopy procentowe pozostaną na obecnym lub niższym poziomie. Z jednej strony brak dalszej komunikacji co do zacieśniania polityki monetarnej, a wręcz wzmianka o możliwym luzowaniu, jeśli to będzie konieczne, mogło pomóc notowaniom indeksu Nikkei. Ten wzrósł dziś o 2,5 proc., co czyni go najmocniejszym z głównych indeksów giełdowych dziś o poranku.

Kuroda podczas konferencji prasowej

Haruhiko Kuroda, gubernator Banku Japonii od 2013 r., wyjaśnił podczas konferencji prasowej, że gospodarka Japonii wciąż wychodzi z pandemii COVID-19, dodając, że "teraz ważne jest, aby wspierać gospodarkę i zachęcać firmy do podnoszenia płac." Jeśli chodzi o podstawowy wskaźnik CPI w kraju, który obecnie wynosi około 3 proc., gubernator uważa, że w przyszłym roku fiskalnym będzie on wynosił poniżej 2 proc. Kuroda podzielił się również tym, że obecnie nie widzi potrzeby dalszego rozszerzania przedziału rentowności. Kuroda zapewnił, że jest jeszcze zbyt wcześnie, aby ocenić wpływ zmian dokonanych w grudniu – podał serwis BBN.

Co dalej z kursem jena?

W ostatnich dniach doszło do gwałtownego cofnięcia w oczekiwaniach rynku co do możliwych podwyżek stóp procentowych w Japonii w 2023 r. Jeszcze 5 dni temu rynek wyceniał przez stawkę FRA 6x9 wzrostu rynkowej stopy procentowej w Japonii do 0,27 proc. Obecnie te oczekiwania spadły do 0,11 proc. Jeśli taka tendencja utrzyma się, to korekta na parze USD/JPY może przybrać na sile, zwłaszcza jeśli przedstawiciele Fed nadal będą mówić o tym, że w USA obniżki w 2023 r. są mało prawdopodobne. Dziś przed nami kilka wystąpień członków FOMC. O 15:00 przemawiać będzie Raphael Bostic z Fed z Atlanty, o 15:30 James Bullard, o 19:00 Esther George, a o 21:15 Patrick Harker.

Daniel Kostecki

Analityk Rynków Finansowych

CMC Markets Polska



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.