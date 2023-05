Inwestorzy czekają na wyniki największej spółki świata - Apple

Dziś 4 maja po sesji w USA wyniki kwartalne opublikuje największa spółka świata, czyli Apple. Gigant z Cupertino, którego kapitalizacja wynosi 2,66 bln USD ma ponad 7 proc. wagi w całym indeksie S&P500. W indeksie Nasdaq 100 spółka waży z kolei ponad 12,5 proc., stąd dzisiejsza publikacja może być istotna dla całego szerokiego rynku akcji. Cena akcji AAPL wzrosła od początku roku o prawie 30 proc. i zdaje się blisko swoich rekordowych poziomów. Te zostały ustanowione w styczniu 2022 r. powyżej 180 USD.

Jakie są oczekiwania wobec wyników Apple?

Konsensus rynkowy przewiduje, że zysk Apple w drugim kwartale spadnie o 5 proc. i wyniesie 1,44 USD na akcję w porównaniu z EPS wynoszącym 1,52 USD w drugim kwartale 2022 roku. Sprzedaż ma spaść o 4 proc. w stosunku do poprzedniego kwartału i wynieść 93,32 mld USD. W całym 2023 roku sprzedaż Apple może wynieść 389 mld USD i zdaniem rynku może systematycznie dalej rosnąć, aby osiągnąć w 2025 roku poziom 443 mld USD. Zysk na akcję za cały rok może wynieść zatem niecałe 6 USD, aby do 2025 wzrosnąć do poziomu 7,14 USD.

Spółka jest notowana ze wskaźnikiem cena do zysku na poziomie 28,5, a forward P/E wynosi 27,1. Z taką wyceną spółka jest notowana poniżej maksimum wyceny z ostatniej dekady na poziomie 38,6, ale powyżej mediany 16. Chociaż jest to powyżej średniej branżowej wynoszącej 9,1 i S&P 500 18,9, Apple jest wyraźnym liderem w swojej branży, a inwestorzy na Wall Street wciąż zdają się widzieć potencjał rozwoju spółki.

Co sądzi Wall Street o Apple?

Tylko od początku maja spółka otrzymała trzy rewizje rekomendacji. Bank of America Securities podniósł poziom ceny docelowej do 173 USD ze 168 USD. Firma Baird również podniosła poziom ceny docelowej do 180 USD ze 170 USD. Z kolei JP Morgan utrzymał rekomendację kupna z poziomem ceny docelowej równej 190 USD. Średni poziom ceny docelowej wynikający z rekomendacji Wall Street wynosi 171,10 USD. Najwyższa wartość to 210 USD, a najniższa to 116 USD.

Oczekiwana zmienność po wynikach AAPL

Jak wynika z notowań opcji na amerykańskim rynku na akcje Apple, implikowana zmienność po publikacji wyników może wynieść około 5 proc. Przy okazji publikacji poprzednich raportów kwartalnych, cena akcji Apple podczas następnej sesji rosła w lutym o 2,66 proc., a w październiku o ponad 7,5 proc. Zatem dzisiejsza oczekiwana zmienność zdaje się relatywnie wysoką.

Spółka poda wyniki dziś po sesji w USA.



