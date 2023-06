Na dorocznym forum bankierów centralnych, które w tym roku odbywa się w Portugalii, wystąpienie Powella dało impuls do umocnienia dolara. Zapytany podczas panelu poświęconym bankowości centralnej, czy Stany Zjednoczone mogą spodziewać się podwyżki na co drugim posiedzeniu banku centralnego, Powell powiedział, że urzędnicy nie podjęli decyzji o pójściu tą drogą. Podwyżek można oczekiwać na każdym posiedzeniu FOMC. Doprowadzenie inflacji do celu Fed na poziomie 2% będzie długim procesem, ostrzegł Powell. „Nie widzę, abyśmy wrócili do 2% w tym roku lub w przyszłym (w przypadku inflacji bazowej)”, powiedział Powell, co sugeruje zakończenie zmagań z inflacją dopiero w 2025 r. Wydaje się, że jednym z największych punktów porozumienia wśród międzynarodowych przywódców banków centralnych zebranych w środę było to, że podwyżki stóp procentowych pozostają na stole, aby stłumić inflację. Powell, wraz z prezesem Banku Anglii Andrew Baileyem i prezesem Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagarde, wskazali, że są gotowi przeforsować dodatkowe podwyżki. Pomimo znacznego ograniczenia poziomu inflacji, jakie do tej pory zaobserwowano w Europie, Lagarde odrzuciła pomysł wstrzymania podwyżek stóp procentowych.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 29.06.2023.

Lagarde i Bailey obwiniali kredyty hipoteczne o stałym oprocentowaniu za opóźniony wpływ podwyżek stóp w tym cyklu monetarnym. Obaj bankierzy centralni zauważyli, że obecnie w UE jest o wiele więcej kredytów hipotecznych o stałym oprocentowaniu niż 15 czy 20 lat temu.

W tym aspekcie dzisiejsze i jutrzejsze dane o inflacji w poszczególnych gospodarkach Eurolandu będą bacznie analizowane przez inwestorów.

Giełdy w Europie chcą rosnąć, Wall Street bez kierunku.

Po dwóch nijakich sesjach na głównych parkietach Starego Kontynentu, we wtorek widzieliśmy przewagę popytu, która została utrzymana wczoraj. Wszystkie wiodące benchmarki zyskały. Liderem wzrostów były CAC40 i IBEX35 z zyskami ponad 0,9%. Pozostałe benchmarki wzrosły od 0,52% do 0,86%.

W mieszanych nastrojach zakończył się handel na Wall Street, a inwestorzy rozważali jastrzębie słowa Powella i zapowiedź zakazu sprzedaży chipów AI do Chin. Dow Jones spadł o 74 pkt., czyli 0,22%, wciąż z chęcią powrotu od poziomu 34000 pkt. S&P500 stracił 0,04%. Nasdaq Composite zaliczył wzrost o 0,27%.

W Azji mieszane nastroje. Indyjski Sensex co chwilę bije rekordy.

Na giełdach w regionie Azji i Pacyfiku dzisiejsza sesje przebiegają w atmosferze wakacji. Inwestorzy analizują słowa bankierów centralnych wypowiedziane podczas forum EBC dotyczącym działań Najważniejszych banków centralnych. Nikkei 225 rośnie o 44%, australijski S&P/ASX 200 płasko na poziomie zera. Południowokoreański KOSPI traci 0,20%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (-1,29%), Szanghaj (-0,06%) Singapur (0,06%), Sensex (0,79%). Indeks Asia Dow spada o 0,10%.

Podsumowanie sesji na GPW.

Wczorajsza sesja na GPW była typową sesją na przeczekanie, co wcale nie znaczy, że była nudną. To również próbą ważenia sił obu stron konfliktów i chwilą odpoczynku przed atakiem podaży lub popytu. Od piątku, gdy WIG20 dotarł do oporu na 2080 pkt., to niedźwiedzie przeszły do kontrataku, spychając indeks do lokalnego wsparcia na poziomie 2020 pkt. W poniedziałek byki sparowały szarżę niedźwiedzi, wyciągając WIG20 z powrotem na pułap 2060 pkt. Gdy wydawało się, że popyt dalej będzie rozdawał karty, we wtorek podaż sprowadziła benchmark do lokalnego wsparcia, a środowa sesja ponownie przyniosła obronę wsparcia. Bez odpowiedzi pozostaje pytanie, czy początek tygodnia to był falstart, czy powrót apetytu na akcje. WIG20, po dobrym otwarciu, systematycznie tracił, schodząc na chwilę pod kreskę. W ostatniej godzinie udało się jednak wyprowadzić indeks na plus.

Wszystko wskazuje na to, że najbliższe sesje mogą rozstrzygnąć o dalszych losach blue chipów. WIG20fut przetestował od spodu poprzednio rozbity poziom 2060 pkt., który mógł się zamienić się w opór. I tak się stało. Aktualnie zarówno scenariusz pogłębienia korekty, jak i ataku na szczyty pozostaje w grze, jednak z technicznego punktu widzenia, na wykresie H4 wyrysowała sie formacja RGR, co może postawić sprzedających na lepszej pozycji startowej.

WIG20 zyskał 0,44%, a indeks blue chipów dodał do dorobku 0,28%. Kontrakt na WIG20 wzrósł o 0,40%, finiszując na poziomie 2032 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie i małe spółki. mWIG40 zyskał 1%. sWIG80 zameldował się nad kreską z zyskiem 0,48%.

Dobra passa złotego trwa.

Od początku tygodnia do wczoraj złoty pozostawał stabilny w okolicach piątkowego zamknięcia. Jednak dziś widać jego osłabienie głównie do dolara, euro i franka.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,19.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,48.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 4,11.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,58.

PLNJPY – para handlowana jest po 35,10.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.