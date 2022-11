Inflacja w USA w centrum uwagi inwestorów

Do godz. 14:30, czyli odczytu inflacji w USA, można spodziewać się spokojnego handlu. Oczekuje się, że w październiku inflacja zacznie wyhamowywać, dotyczy to również inflacji bazowej, która ma większe znaczenie dla dalszych kroków Rezerwy Federalnej.

Po raz kolejny wstępne wyniki wyborów w USA rozminęły się z sondażami. O ile można mówić o wygranej republikanów w wyścigu o miejsca w Izbie Reprezentantów, to już podział miejsc w Senacie na długie tygodnie będzie wielką niewiadomą i trzeba będzie poczekać, zanim ponowne liczenie głosów i protesty wyborcze doczekają się werdyktu.

Wygląda na to, że NBP już od dawna nie jest niezależną instytucją, a wytyczne płyną z Nowogrodzkiej. RPP zaskoczyła swoją decyzją o pozostawieniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie. Skoro NBP nie ma ochoty walczyć z szalejącą inflacją podnoszeniem kosztu pieniądza, to nasuwa się pytanie, czy bank ma jakieś asy w rękawie. Może co prawda wrzucić na rynek skupione wcześniej obligacje, ale to spowoduje wzrost ich rentowności. Na horyzoncie nie widać niestety kół ratunkowych. Finanse publiczne są w opłakanym stanie, a słaby złoty sprawia, że obsługa długu zagranicznego rośnie, kiedy wierzyciele żądają coraz to wyższych stóp zwrotu z pożyczek udzielanych rządowi. Do tego dochodzą bezsensowne spory z Komisją Europejską i zablokowanie funduszy unijnych przy fatalnej kondycji małych i średnich przedsiębiorstw, które balansują na krawędzi opłacalności jest mieszanką wybuchowa, która może popchnąć kraj w recesję.

Można się spodziewać spadku konsumpcji po tym, jak rząd zapowiedział zakończenie programów związanych z tarczą antyinflacyjną. Jest już pewne, że PKB skurczy się w kolejnych kwartałach, a według agencji Moody’s grozi nam ujemne tempo wzrostu gospodarczego.

Wczorajsza sesja na głównych parkietach w Europie zakończyła się w mieszanych nastrojach w wyczekiwaniu na dane o inflacji w USA. Za oceanem rozbieżne z sondażami wyniki wyborów wywołały solidne spadki na wszystkich benchmarkach. Dow Jones spadł o 1,95%, a będące pod presją słabych wyników spółek technologicznych S&P500 i Nasdaq Composite straciły odpowiednio 2,08% i 2,48%.

Po serii wzrostów na rentownościach amerykańskich obligacji od dwóch dni obserwujemy cofnięcie. Począwszy od 3-miesięcznych, a skończywszy na trzydziestoletnich obligacjach, rentowności przekraczają 4%, gdzie trzydziestolatki dziś rano mają rentowność 4,263%, a najpopularniejsze wśród inwestorów T-Note 4,074%. Rentowność dwuletnich papierów wzrosła do 4,592% i od dłuższego czasu widzimy inwersję na krótkiej krzywej dochodowości 2/10.

Dziś na giełdach w rejonie Azji i Pacyfiku przeważają spadki w ślad za Wall Street. Handel wciąż pozostaje niestabilny, a inwestorzy próbują wycenić możliwą globalną recesję, bowiem globalny spadek wzrostu gospodarczego jest niemal pewny. Giełda w Tokio traci 1,01%, australijski S&P/ASX 200 potaniał o 0,50%, a południowokoreański KOSPI spada o 0,64%. Na pozostałych rynkach: Hong Kong (-2,13%), Szanghaj (-0,75%), Singapur (0,31%), Tajwan (-0,99%), Indonezja (-1,41%). Indeks Asia Dow traci 1,14%.

Wczorajsza sesja GPW była typową sesją na przetrwanie. Przez całą sesję dość niewiele się działo, kiedy inwestorzy byli wstrzemięźliwi w oczekiwaniu na decyzję wynik wyborów w Stanach Zjednoczonych, decyzję RPP i dane o inflacji w USA. Toteż przez większość czas na warszawskim parkiecie wiało nudą.

Sesja rozpoczęła się od otwarcia na poziomie wczorajszego zamknięcia i do ostatniego gongu WIG i WIG20 snuły się w okolicach poziomu odniesienia. stąd też procentowa zmiana indeksów była minimalna. Zarówno WIG jak i WIG20 finiszowały w okolicach środka dziennego zakresu wahań.

Na pewno cieszy fakt, że indeks blue chipów utrzymał się w okolicach 1650 pkt.

To, co musi niepokoić rodzimych inwestorów, to wciąż prawdopodobnie agresywna polityka banków centralnych w celu tłumienia inflacji, zagrożenia związane z bezpieczeństwem energetycznym w Europie, a przede wszystkim rosnąca presja inflacyjna w kraju. Nie bez znaczenie jest ryzyko wystąpienia globalnej recesji.

Obrót, który zdecydowanie wzrosły podczas poprzednich sesji od dwóch dni znacznie spadły sugerując, że obecny rajd może zakończyć się realizacją zysków i kilkudniowym cofnięciem. Obrót na szerokim rynku wyniósł 941 mln złotych. WIG stracił 0,06%, a WIG20 oddał z dorobku 0,04%. Kontrakt na WIG20 wzrósł o 0,18% meldując się na poziomie 1658 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie spółki i małe spółki. mWIG40 wzrósł 0,08%, a sWIG80 spadł o 0,28%. Po decyzji RPP złoty wyraźnie zyskał do dolara, co przełożyło się na spadek WIG20USD o 0,63%.

Od wczoraj złoty traci do dolara i franka szwajcarskiego, ale pozostaje stabilny do pozostałych głównych walut:

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,36.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,71.

USDPLN – dolar jest handlowany po 4,70.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,78.

PLNJPY – para handlowana jest 30,00.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.