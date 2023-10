Protokoły Fed pokazały, że przedstawiciele Rezerwy Federalnej byli podzieleni co do tego, czy będą musieli ponownie podnieść stopy procentowe w tym roku. Większość uczestników uznała, że prawdopodobnie właściwa będzie jeszcze jedna podwyżka docelowej stopy funduszy federalnych na kolejnym posiedzeniu, podczas gdy niektórzy uznali za prawdopodobne, że dalsze podwyżki nie będą uzasadnione.

Inwestorzy analizują coraz mocniejsze dane ekonomiczne, które sugerują, że Fed może mieć mniej powodów do obniżek stóp procentowych tak szybko, jak przewidywało wielu uczestników rynku, co mogłoby podnieść rentowności obligacji. Stopy procentowe mogą również rosnąć ze względu na obawy dotyczące sposobu, w jaki Stany Zjednoczone będą finansować rosnący deficyt budżetowy. Fed podnosi stopy procentowe, aby zwalczyć inflację poprzez spowolnienie aktywności gospodarczej, a głównym mechanizmem transmisji są rynki finansowe. Wyższe koszty finansowania zewnętrznego prowadzą do słabszych inwestycji i wydatków, a dynamika ta ulega wzmocnieniu, gdy wyższe stopy procentowe odbijają się również na akcjach i cenach innych aktywów.

Wczorajsze dane o inflacji PPI pokazały jej wzrost w stosunku do oczekiwań, zarówno w ujęciu miesięcznym, jak i rocznym. Dziś poznamy dane o inflacji konsumenckiej. Analitycy oczekują spadku inflacji.

Giełdy w Europie i USA korygują falę spadkową

Wczorajsza sesja w Europie, w oczekiwaniu na minutki Fed, zakończyła się w mieszanych nastrojach, po tym, jak dzień wcześniej benchmarki wystrzeliły o 2%. Na minusie zamknęły się FTSE 100 (-0,11%) i CAC40 (-0,44%). Pozostałe europejskie indeksy zakończyły dzień na umiarkowanymi wzrostami od 0,09% (IBEX 35) do 0,36% (FTSE MIB).

Za nami trzecia z rzędu wzrostowa sesja za oceanem. Dow Jones Industrial Average zyskał 66 pkt., czyli 0,19%. S&P wzrósł o 0,43%, podczas gdy Nasdaq Composite zyskał 0,71%.

W Azji kontynuacja odbicia

Giełdy w rejonie Azji i Pacyfiku od wtorku są w doskonałych nastrojach. Nawet na chińskich parkietach w Szanghaju i Shenzhen, którym szkodziły problemy deweloperów widać wzrost. Giełda w Tokio zyskuje 1,68%, Australijski S&P/ASX 200 drożeje o 0,24%, a południowokoreański KOSPI zyskuje 0,90%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (1,81%), Szanghaj (0,73%), Singapur (1,09), Sensex (-0,02%). Indeks Asia Dow rośnie o 1,50%.

Podsumowanie sesji na GPW

Na GPW czwarta z rzędu sesja wzrostowa, która przybliżyła WIG20 do testu lokalnego oporu. Wiele wskazuje, że dwumiesięczna korekta może zostać zakończona. Globalne konsekwencje konfliktu zbrojnego po ataku Hamasu na Izrael nie wystraszyły rynków. Za to spadające rentowności obligacji, gdy coraz więcej bankierów z Fed obiera gołębi ton, wpływa na poprawę nastrojów na rynku akcji. Dobry początek tygodnia zafundowała strona popytowa, a wczorajszy handel tylko umocnił kupujących do powrotu WIG20 do średnioterminowego trendu wzrostowego. Miniony tydzień upłynął pod znakiem obrony wsparcia przez WIG20 na poziomie 1850 pkt. W poniedziałek, warszawskie byki nie oglądając się na spadki na głównych parkietach Europy sprawiły, że lokalny opór na poziomie 1900 punktów został pokonany. Zarówno WIG, jak i WIG20 zakończyły dzień w okolicach środka dziennego zakresu wahań. Tym samym wzrosły szanse, że WIG20 zakończył dwumiesięczną korektę. Psychologiczny poziom 2000 pkt. jest na wyciągnięcie ręki.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 1,57 mld zł. WIG zyskał 0,72%. Indeks blue chipów dodał do dorobku 0,85%. WIG20fut wzrósł o 0,60%, osiągając na zamknięciu wartość 1997 pkt. Na plusie finiszowały średnie i małe spółki. mWIG40 wzrósł o 45%. sWIG80 zamknął się z zyskiem 0,24%. Słabsza postawa dolara była przyczyną wzrostu WIG20USD o 0,24%..

Złoty odrabia straty po wrześniowej decyzji RPP

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,24.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,52.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 4,25.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,72.

PLNJPY – para handlowana jest po 35,00.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 12.10.2023



