Inflacja w Europie i wstępny odczyt PKB dla Eurolandu w centrum uwagi

Podczas ostatniej sesji miesiąca uwaga uczestników rynku skupi się na wstępnych odczytach kwietniowej inflacji z Niemiec, Francji i Hiszpanii oraz pierwszego szacunku wzrostu gospodarczego w pierwszym kwartale 2023 r. w wybranych gospodarkach strefy Euro i dla całego bloku. Oczekuje się, że PKB w strefie euro wzrośnie z 0% do 0,2% kwartał do kwartału, a w ujęciu rocznym spadnie z 1,8% do 1,4%. Niemniej można spodziewać się, że szacunki okażą się wygórowane lub niedoszacowane, co będzie miało wpływ na decyzje inwestorów. Wczoraj negatywnie zaskoczył odczyt PKB z USA. Gospodarka USA wzrosła w I kw. o 1,1% w ujęciu rocznym, spowalniając w stosunku do wzrostu o 2,6% w poprzednim okresie i nie spełniając oczekiwań rynku co do wzrostu o 2%. Było to najsłabsze tempo wzrostu od drugiego kwartału 2022 r., ponieważ spowolnił wzrost inwestycji biznesowych, spadły zapasy, a rosnące stopy procentowe nadal szkodziły rynkowi mieszkaniowemu. Mimo to, dynamika wydatków konsumpcyjnych przyspieszyła. Ten ostatni czynnik miał wpływ na wzrosty amerykańskich indeksów. Jednak w kwietniu wydatki konsumenckie i produkcja przemysłowa wyraźnie spowolniły. Z krajowego podwórka najważniejszą informacją dla konsumentów będzie odczyt inflacji. Oczekuje się że CPI spowolni w kwietniu, jednak wciąż pozostanie na bardzo wysokim poziomie i będzie jedną z najwyższych w Unii Europejskiej.

Zgodnie z oczekiwaniami Bank Japonii na kwietniowym posiedzeniu jednogłośnie utrzymał swoją główną krótkoterminową stopę procentową na poziomie -0,1%, a rentowność 10-letnich obligacji wynosi około 0%.

Czwartek, na europejskich parkietach był dniem odrabiania strat z poprzednich sesji. Jednak skala wzrostu na głównych europejskich giełdach była raczej skromna. Dzisiejsze dane mogą wesprzeć obóz byków, jednak co do dalszego kierunku trzeba będzie poczekać do przyszłego tygodnia, kiedy to Fed i EBC zadecydują o dalszej polityce banków centralnych i być może określą ścieżkę polityki monetarnej oraz perspektywy na drugą połowę roku. Wczorajsza sesja na głównych giełdach Europy po dwóch sesjach spadkowych zakończyła się wzrostem, poza FTSE100 (-0,27%), wiodących indeksów. Dax odnotował skromny wzrost o 0,03%. CAC40 i IBEX35 zyskały 0,23% i 0,22%. O niespełna 0,2% wzrosły FTSE MIB i Stoxx 600. Za to popis determinacji dały amerykańskie byki. Dow Jones zyskał 524 pkt., czyli 1,57%, S&P500 wzrósł o 1,96%. Nasdaq Composite finiszował z zyskiem w wysokości 2,43%.

Na rynkach azjatyckich, po dwóch dniach płaskiego handlu widać wzrosty na najważniejszych indeksów. Nadal istnieją obawy związane z presją inflacyjną i tym, jak może ona wpłynąć na ruchy Rezerwy Federalnej i innych światowych banków centralnych w zakresie stóp procentowych. Giełda w Tokio zyskuje 0,74%, australijski S&P/ASX 200 podrożał o 0,15%, a koreański KOSPI spada o 0,07%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (0,87%), Szanghaj (0,67%), Singapur (-0,18%), Sensex (-0,12%). Indeks Asia Dow traci 0,34%.

Przedostatnia sesja na parkiecie przy Książęcej, to pokaz determinacji byków. Mogła zadowolić nawet największych pesymistów. Była też ważną ze strategicznego punktu widzenia. Od samego początku handlu do gongu kończącego notowania, to byki były stroną dyktującą warunki gry spychając miśki do głębokiej defensywy. Skala zysków była wręcz imponująca. Zarówno WIG, jak i WIG20 zamknęły się w bezpośredniej bliskości maksimów dziennego zakresu wahań. Czwartkowa sesja pokazała, że potencjał wzrostowy wciąż pozostaje w grze.

Jeśli, czego nie można wykluczyć, na Wall Street nie pojawią się w przyszłym tygodniu negatywne nastroje, droga na tegoroczne szczyty została otwarta. Od strony technicznej, byki utrzymały wsparcie w strefie 1900 pkt., a zatem w grze pozostaje marsz na północ w stronę 2000 pkt.

Handlowi towarzyszył obrót, który na szerokim rynku wyniósł 1,24 mld złotych. WIG zyskał 2,56%, indeks blue chipów dodał do dorobku o 3,15%. Kontrakt na WIG20 zyskał 3,47%, finiszując na poziomie 1970 pkt. mWIG40 wzrósł o 1,65%. sWIG80 zyskał 0,18%.

Złoty umacnia się do głównych walut. Spadki na USDPLN zatrzymały się na wsparciu w okolicach w okolicach 4,12, po czym powróciły do poziomu 4,15. Ogólny sentyment do dolara zdecydowanie pogorszył się.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,17.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,57.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 4,15.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,65.

PLNJPY – para handlowana jest po 32,50.



